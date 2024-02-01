https://sputnik-georgia.ru/20240201/skhema-dvizheniya-transporta-na-prospekte-tsereteli-v-tbilisi-budet-izmenena-286039228.html

Схема движения транспорта на проспекте Церетели в Тбилиси будет изменена

Схема движения транспорта на проспекте Церетели в Тбилиси будет изменена

Основная часть работ по реконструкции проспекта Церетели завершилась и двухстороннее автомобильное движение возобновлено, как и было обещано, с 1 февраля 01.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-01T15:46+0400

2024-02-01T15:46+0400

2024-02-01T15:46+0400

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Мэрия Тбилиси изменит направление движения автотранспорта в нескольких местах после полного завершения восстановления проспекта Церетели, сообщает пресс-служба мэрии столицы. Основная часть работ по восстановлению проспекта Церетели завершилась, и двухстороннее автомобильное движение возобновлено, как и было обещано, с 1 февраля. Полностью работы завершатся в марте. Следовательно, после полного обновления проспекта Церетели с моста имени Шоты Шаликашвили в направлении улицы Ноны Гаприндашвили автомобили смогут передвигаться с правого пандуса моста Шаликашвили с поворотом налево. Долгожданное событие – проспект Церетели в Тбилиси открыли для автомобилей >>Попасть на проспект Церетели из тоннеля, связывающего улицу Гаприндашвили и набережную Космонавтов, также можно будет повернув налево. Помимо этого, движение автотранспорта будет изменено на части улицы Георгия Цабадзе. Здесь передвижение будет возможно только в одностороннем порядке. Автомобили будут передвигаться с улицы Тевдоре Мгвдели в направлении проспекта Церетели. Масштабные ремонтные работы на проспекте Акакия Церетели начались 19 апреля 2023 года. Спустя девять месяцев мэрия Тбилиси расторгла договоры с компаниями, работающими над восстановлением проспекта, ООО R.T.D. и ООО Millennium Builders Group. Причина – плохое качество проводимых работ и несоответствие оговоренным срокам. Несмотря на возникшие проблемы, мэрия обещала восстановить автомобильное движение по проспекту в срок – к концу января. С 17 января восстановлением проспекта занимаются четыре компании "Энко", "Парма", "ГЕО Групп" и "Бэк Си Групп". На реконструкцию проспекта Церетели было выделено 28,4 млн лари (около $10,4 млн долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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