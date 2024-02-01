https://sputnik-georgia.ru/20240201/skolko-kreditov-podesheveli-posle-resheniya-natsbanka-gruzii-286052212.html
Сколько кредитов подешевело в Грузии после решения Нацбанка?
Сколько кредитов подешевело в Грузии после решения Нацбанка?
В последнее время в Грузии активно обсуждается привязка кредитов к системе TIBR вместо ставки рефинансирования 01.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-01T23:41+0400
2024-02-01T23:41+0400
2024-02-02T01:09+0400
грузия
новости
экономика
натия турнава
бизнес-ассоциация грузии
ставка рефинансирования
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ТБИЛИСИ, 1 фев— Sputnik. Снижение ставки рефинансирования в Грузии привело к снижению выплат по 184, 4 тысячи кредитам с плавающей процентной ставкой, говорится в информации НПО "Общество и банки".Комитет монетарной политики Национального банка Грузии 1 февраля принял решение снизить ставку рефинансирования с 9,5 до 9%. По данным НПО, всего от ставки зависят кредиты на общую сумму 12,5 миллиарда лари. При этом НПО отмечает, что Нацбанк начал медленный выход из жесткой монетарной политики, однако дальнейшее снижение будет зависеть от динамики инфляции Какие кредиты зависят от ставки рефинансирования: Поможет ли новая система расчета В последнее время в Грузии активно обсуждается привязка кредитов к системе TIBR вместо ставки рефинансирования. Как пояснила исполняющая обязанности главы Нацбанка Натия Турнава, такой переход не изменит зависимости от ставки рефинансирования. По ее словам, переход привязки к индексу TIBR (Тбилисская межбанковская процентная ставка) вообще начался с 2008 года, и сейчас Нацбанк работает над его совершенствованием. "Мы недавно решили сделать этот процесс более плавным и, в случае возникновения вопросов, иметь возможность лучше объяснять клиентам, что означает индекс TIBR и чем он отличается от ставки рефинансирования", – сказала Турнава. Как разъяснила и. о. главы Нацбанка, индекс TIBR полностью зависит от ставки рефинансирования. Ставка рефинансирования в Грузии снизилась до 9% >>"Ставка рефинансирования – цена кредитов рефинансирования, которые Национальный банк при необходимости выдает коммерческим банкам. Тогда уже на рынке формируется TIBR, и цена этого ресурса – это наша ставка рефинансирования", – пояснила Турнава. В тоже время она отметила, что Нацбанк планирует постепенный переход к привязке системы к LIBOR и SOFR. "Мы постепенно к этому движемся. Это никоим образом не вызовет каких-либо неудобств заемщику или отклонения ставки от нашей ставки рефинансирования. Когда мы говорим, что снижаем ставку рефинансирования и смягчаем монетарную политику, это означает, что кредиты в лари обязательно станут дешевле", – сказала Турнава. LIBOR (Лондонская межбанковская ставка предложения) – широко распространенная эталонная процентная ставка предложения на рынке межбанковских кредитов в Лондоне, служащая ориентиром для краткосрочных процентных ставок на глобальном финансовом рынке. SOFR – "эталонная" процентная ставка на денежном рынке в долларах США, представляющая собой медианную ставку, взвешенную по объему транзакций трех различных видов РЕПО на условиях "овернайт" под обеспечение государственными ценными бумагами Казначейства США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, натия турнава, бизнес-ассоциация грузии, ставка рефинансирования
грузия, новости, экономика, натия турнава, бизнес-ассоциация грузии, ставка рефинансирования
Сколько кредитов подешевело в Грузии после решения Нацбанка?
23:41 01.02.2024 (обновлено: 01:09 02.02.2024)
В последнее время в Грузии активно обсуждается привязка кредитов к системе TIBR вместо ставки рефинансирования
ТБИЛИСИ, 1 фев— Sputnik. Снижение ставки рефинансирования в Грузии привело к снижению выплат по 184, 4 тысячи кредитам с плавающей процентной ставкой, говорится в информации НПО "Общество и банки".
Комитет монетарной политики Национального банка Грузии 1 февраля принял решение снизить ставку рефинансирования с 9,5 до 9%.
Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.
По данным НПО, всего от ставки зависят кредиты на общую сумму 12,5 миллиарда лари.
"Решение Комитета по денежно-кредитной политике связано с резким снижением инфляции", – говорится в заявлении.
При этом НПО отмечает, что Нацбанк начал медленный выход из жесткой монетарной политики, однако дальнейшее снижение будет зависеть от динамики инфляции
Какие кредиты зависят от ставки рефинансирования:
Потребительский – 81,1 тысячи кредитов на сумму 2,2 млрд лари
Ипотечный – 70,1 тысячи кредитов на сумму 3,7 млрд лари
Бизнес кредиты – 32,1 тысячи кредитов на сумму 6,5 млрд лари.
Поможет ли новая система расчета
В последнее время в Грузии активно обсуждается привязка кредитов к системе TIBR вместо ставки рефинансирования. Как пояснила исполняющая обязанности главы Нацбанка Натия Турнава, такой переход не изменит зависимости от ставки рефинансирования.
"Снижение ставки рефинансирования приведет к неизбежному снижению процентной ставки примерно по 200 тысячам кредитов с плавающей ставкой в Грузии. Неважно, привязаны ли они к ставке рефинансирования монетарной политики или к индексу TIBR. Ставка TIBR тесно связана со ставкой рефинансирования. То есть ставка рефинансирования снижается, и соответственно снижается индекс TIBR", – пояснила Турнава.
По ее словам, переход привязки к индексу TIBR (Тбилисская межбанковская процентная ставка) вообще начался с 2008 года, и сейчас Нацбанк работает над его совершенствованием.
"Мы недавно решили сделать этот процесс более плавным и, в случае возникновения вопросов, иметь возможность лучше объяснять клиентам, что означает индекс TIBR и чем он отличается от ставки рефинансирования", – сказала Турнава.
Как разъяснила и. о. главы Нацбанка, индекс TIBR полностью зависит от ставки рефинансирования.
"Ставка рефинансирования – цена кредитов рефинансирования, которые Национальный банк при необходимости выдает коммерческим банкам. Тогда уже на рынке формируется TIBR, и цена этого ресурса – это наша ставка рефинансирования", – пояснила Турнава.
В тоже время она отметила, что Нацбанк планирует постепенный переход к привязке системы к LIBOR и SOFR.
"Мы постепенно к этому движемся. Это никоим образом не вызовет каких-либо неудобств заемщику или отклонения ставки от нашей ставки рефинансирования. Когда мы говорим, что снижаем ставку рефинансирования и смягчаем монетарную политику, это означает, что кредиты в лари обязательно станут дешевле", – сказала Турнава.
LIBOR (Лондонская межбанковская ставка предложения) – широко распространенная эталонная процентная ставка предложения на рынке межбанковских кредитов в Лондоне, служащая ориентиром для краткосрочных процентных ставок на глобальном финансовом рынке.
SOFR – "эталонная" процентная ставка на денежном рынке в долларах США, представляющая собой медианную ставку, взвешенную по объему транзакций трех различных видов РЕПО на условиях "овернайт" под обеспечение государственными ценными бумагами Казначейства США.