https://sputnik-georgia.ru/20240201/strategicheskoe-partnerstvo-s-kitaem--pomogaet-ekonomicheskomu-razvitiyu-gruzii---deputat-286029987.html

Стратегическое партнерство с Китаем помогает экономическому развитию Грузии – депутат

Стратегическое партнерство с Китаем помогает экономическому развитию Грузии – депутат

По словам депутата, Китай – это страна со второй по величине экономикой в мире 01.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-01T12:26+0400

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Стратегическое партнерство с Китаем дает Грузии возможность для быстрого экономического развития, заявил в председатель комитета отраслевой экономики и экономической политики парламента Грузии Давид Сонгулашвили в эфире Первого канала. Китай и Грузия 31 июля 2023 года опубликовали совместное заявление об установлении стратегического партнерства. Документ охватывает аспекта политических, экономических, межнациональных, культурных, а также международных отношений. По словам депутата, Китай – это страна со второй по величине экономикой в мире, которая генерирует значительный поток товаров в западные страны. Сотрудничество с КНР поможет максимально использовать транзитную функцию Грузии. "Когда мы говорим о том, что развитие Среднего коридора важно, и у нашей страны есть транзитная функция, которая создается не сегодня и не вчера. Это историческая функция, которая была у нашей страны. Важно максимально загрузить ее сегодня и мы работаем над этим. Как известно, структура китайской экономики по сути является производственной структурой, и Китай генерирует значительный поток товаров на Запад", – заявил Сонгулашвили. Средний коридор в действии: новый ж/д маршрут через Азербайджан связал Грузию с Китаем>>Как отметил депутат, среди основных вопросов, которые обсуждались во время визита делегации правящей партии Грузии в Китай в середине января, были туризм, инвестиции развитие среднего коридора и отраслевое сотрудничество. Делегация правящей партии Грузии во главе с председателем совершила визит в Китай, где провела встречи на высшем уровне. Визит депутатов "Грузинской мечты" в КНР продлился с 15 по 20 января. По его словам, в ходе визита в Китай также обсуждался вопрос двустороннего безвизового сообщения с Китаем, и он отметил, что "соответствующие результаты появятся очень скоро". Как подчеркнул депутат, стратегия и основная линия "Грузинской мечты" заключаются в том, чтобы страна вместе со своими стратегическими партнерами продолжила стабильное и быстрое экономическое развитие. В понедельник, 29 января, стало известно об отставке премьера Ираклия Гарибашвили, который объяснил свое решение "ротацией внутри партии". Кандидатура нового главы правительства станет известна 1 февраля. Как отметили в правящей партии, внутренние перестановки не сулят ничего хорошего радикальной оппозиции и не скажутся на политике "Грузинской мечты". Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. По мнению грузинского правительства, на сегодняшний день Средний коридор является наиболее привлекательным и надежным транспортным сообщением между Востоком и Западом, Европой и Азией. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию. В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле, которое вступило в силу с января 2018 года. Соглашение предусматривает освобождение примерно 94% грузинской продукции от таможенных пошлин в Китае. Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, китай, турция, европа, ираклий гарибашвили