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Ультиматум Азербайджана Совету Европы – Алиев о решении ПАСЕ
Ультиматум Азербайджана Совету Европы – Алиев о решении ПАСЕ
На прошлой неделе депутаты ПАСЕ отказались ратифицировать полномочия делегации Азербайджана из-за несоблюдения страной обязательств перед Советом Европы 01.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-01T19:44+0400
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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Если права азербайджанской делегации в ПАСЕ не будут восстановлены, вопрос участия Азербайджана в Совете Европы и Европейском суде по правам человека будет пересмотрен, заявил в четверг президент Азербайджана Ильхам Алиев.На прошлой неделе депутаты ПАСЕ отказались ратифицировать полномочия делегации Азербайджана из-за несоблюдения страной обязательств перед Советом Европы. После этого решения, согласно процедурным правилам, Баку не сможет участвовать в работе ПАСЕ как минимум год, до следующей зимней сессии.В поправке, принятой к резолюции ПАСЕ, оговорено, что делегация Азербайджана "сможет возобновить свою работу, когда будут соблюдены условия, предусмотренные регламентом". Речь идет прежде всего об обязательствах государств-членов допускать к работе мониторинговые миссии и миссии наблюдателей ПАСЕ.Делегация Азербайджана прекратила сотрудничество с ПАСЕ >>Делегация Азербайджана не стала дожидаться итогов голосования по этой резолюции и за несколько часов до начала дебатов официально сообщила, что сама прекращает сотрудничество с ПАСЕ. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, азербайджан, ильхам алиев, пасе, совет европы, европейский суд по правам человека
в мире, новости, политика, азербайджан, ильхам алиев, пасе, совет европы, европейский суд по правам человека
Ультиматум Азербайджана Совету Европы – Алиев о решении ПАСЕ
На прошлой неделе депутаты ПАСЕ отказались ратифицировать полномочия делегации Азербайджана из-за несоблюдения страной обязательств перед Советом Европы
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Если права азербайджанской делегации в ПАСЕ не будут восстановлены, вопрос участия Азербайджана в Совете Европы и Европейском суде по правам человека будет пересмотрен, заявил в четверг президент Азербайджана Ильхам Алиев.
На прошлой неделе депутаты ПАСЕ отказались ратифицировать полномочия делегации Азербайджана из-за несоблюдения страной обязательств перед Советом Европы. После этого решения, согласно процедурным правилам, Баку не сможет участвовать в работе ПАСЕ как минимум год, до следующей зимней сессии.
"Права азербайджанской делегации (в ПАСЕ – ред.) должны быть восстановлены. Если права азербайджанской делегации не будут восстановлены, Баку пересмотрит вопрос участия Азербайджана в Совете Европы и Европейском суде по правам человека", – сказал Алиев во время приема в Баку генерального секретаря Межпарламентского союза Мартина Чунгонга.
В поправке, принятой к резолюции ПАСЕ, оговорено, что делегация Азербайджана "сможет возобновить свою работу, когда будут соблюдены условия, предусмотренные регламентом". Речь идет прежде всего об обязательствах государств-членов допускать к работе мониторинговые миссии и миссии наблюдателей ПАСЕ.
Делегация Азербайджана не стала дожидаться итогов голосования по этой резолюции и за несколько часов до начала дебатов официально сообщила, что сама прекращает сотрудничество с ПАСЕ.