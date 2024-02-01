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Ультиматум Азербайджана Совету Европы – Алиев о решении ПАСЕ

Ультиматум Азербайджана Совету Европы – Алиев о решении ПАСЕ

На прошлой неделе депутаты ПАСЕ отказались ратифицировать полномочия делегации Азербайджана из-за несоблюдения страной обязательств перед Советом Европы 01.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-01T19:44+0400

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2024-02-01T19:44+0400

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Если права азербайджанской делегации в ПАСЕ не будут восстановлены, вопрос участия Азербайджана в Совете Европы и Европейском суде по правам человека будет пересмотрен, заявил в четверг президент Азербайджана Ильхам Алиев.На прошлой неделе депутаты ПАСЕ отказались ратифицировать полномочия делегации Азербайджана из-за несоблюдения страной обязательств перед Советом Европы. После этого решения, согласно процедурным правилам, Баку не сможет участвовать в работе ПАСЕ как минимум год, до следующей зимней сессии.В поправке, принятой к резолюции ПАСЕ, оговорено, что делегация Азербайджана "сможет возобновить свою работу, когда будут соблюдены условия, предусмотренные регламентом". Речь идет прежде всего об обязательствах государств-членов допускать к работе мониторинговые миссии и миссии наблюдателей ПАСЕ.Делегация Азербайджана прекратила сотрудничество с ПАСЕ >>Делегация Азербайджана не стала дожидаться итогов голосования по этой резолюции и за несколько часов до начала дебатов официально сообщила, что сама прекращает сотрудничество с ПАСЕ. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, политика, азербайджан, ильхам алиев, пасе, совет европы, европейский суд по правам человека