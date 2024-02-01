https://sputnik-georgia.ru/20240201/ya-budu-subektiven--kandidat-v-premery-gruzii-ob-otnosheniyakh-s-parlamentom-286048291.html

Я буду субъективен – кандидат в премьеры Грузии об отношениях с парламентом

Я буду субъективен – кандидат в премьеры Грузии об отношениях с парламентом

Выдвижение Ираклия Кобахидзе на пост премьера – это первый случай с момента установления в стране парламентской формы правления, когда главу правительства... 01.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-01T20:28+0400

2024-02-01T20:28+0400

2024-02-01T20:28+0400

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ираклий кобахидзе

ираклий чиковани

джуаншер бурчуладзе

грузинская мечта - демократическая грузия

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе признался, что у него будет субъективное отношение в вопросе сотрудничества с парламентом.Кобахидзе стал первым кандидатом в премьеры при правлении правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", представленным из числа депутатов парламента. Все предыдущие премьеры до представления на высокий пост работали в правительстве Грузии. На данный момент известно, что кандидат в премьеры не собирается радикально обновлять правительство, и в его кабинете министров будет только одно новое лицо – зампредседателя парламента Грузии Ираклий Чиковани, так как Джуаншер Бурчуладзе принял решение уйти с поста главы Минобороны. Что касается программы, то программа Кабмина Кобахидзе будет временной и расчитанной на 10 месяцев до оглашения результатов парламентских выборов, которые пройдут 26 октября 2024 года. В чем особенность избрания Кобахидзе на пост премьера Грузии – ответ главы парламента>>Ираклий Гарибашвили 29 января объявил об отставке с поста главы правительства Грузии. Кандидатура Кобахидзе на пост премьера была представлена 1 февраля на VIII внеочередном съезде правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В пятницу он представит парламенту правительственную программу и обновленный кабинет министров.Кандидата в премьеры Грузии выдвигает партия, у которой были лучшие результаты на парламентских выборах. Далее парламент выражает доверие этому кандидату и представленному им составу правительства и правительственной программе. Для выражения доверия необходимо голосование большинства депутатов, это минимум 76 голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, ираклий кобахидзе, ираклий чиковани, джуаншер бурчуладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий гарибашвили