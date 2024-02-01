https://sputnik-georgia.ru/20240201/ya-budu-subektiven--kandidat-v-premery-gruzii-ob-otnosheniyakh-s-parlamentom-286048291.html
Я буду субъективен – кандидат в премьеры Грузии об отношениях с парламентом
Я буду субъективен – кандидат в премьеры Грузии об отношениях с парламентом
Выдвижение Ираклия Кобахидзе на пост премьера – это первый случай с момента установления в стране парламентской формы правления, когда главу правительства... 01.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-01T20:28+0400
2024-02-01T20:28+0400
2024-02-01T20:28+0400
политика
новости
грузия
ираклий кобахидзе
ираклий чиковани
джуаншер бурчуладзе
грузинская мечта - демократическая грузия
ираклий гарибашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/1c/249833974_0:0:1538:866_1920x0_80_0_0_3f8aab4499770f11f9ee556ce17df435.jpg
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе признался, что у него будет субъективное отношение в вопросе сотрудничества с парламентом.Кобахидзе стал первым кандидатом в премьеры при правлении правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", представленным из числа депутатов парламента. Все предыдущие премьеры до представления на высокий пост работали в правительстве Грузии. На данный момент известно, что кандидат в премьеры не собирается радикально обновлять правительство, и в его кабинете министров будет только одно новое лицо – зампредседателя парламента Грузии Ираклий Чиковани, так как Джуаншер Бурчуладзе принял решение уйти с поста главы Минобороны. Что касается программы, то программа Кабмина Кобахидзе будет временной и расчитанной на 10 месяцев до оглашения результатов парламентских выборов, которые пройдут 26 октября 2024 года. В чем особенность избрания Кобахидзе на пост премьера Грузии – ответ главы парламента>>Ираклий Гарибашвили 29 января объявил об отставке с поста главы правительства Грузии. Кандидатура Кобахидзе на пост премьера была представлена 1 февраля на VIII внеочередном съезде правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В пятницу он представит парламенту правительственную программу и обновленный кабинет министров.Кандидата в премьеры Грузии выдвигает партия, у которой были лучшие результаты на парламентских выборах. Далее парламент выражает доверие этому кандидату и представленному им составу правительства и правительственной программе. Для выражения доверия необходимо голосование большинства депутатов, это минимум 76 голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/1c/249833974_95:0:1399:978_1920x0_80_0_0_1ff1afdbdb833c98449f40ac60d97ece.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, ираклий кобахидзе, ираклий чиковани, джуаншер бурчуладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий гарибашвили
политика, новости, грузия, ираклий кобахидзе, ираклий чиковани, джуаншер бурчуладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий гарибашвили
Я буду субъективен – кандидат в премьеры Грузии об отношениях с парламентом
Выдвижение Ираклия Кобахидзе на пост премьера – это первый случай с момента установления в стране парламентской формы правления, когда главу правительства выберут из числа депутатов
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе признался, что у него будет субъективное отношение в вопросе сотрудничества с парламентом.
Кобахидзе стал первым кандидатом в премьеры при правлении правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", представленным из числа депутатов парламента. Все предыдущие премьеры до представления на высокий пост работали в правительстве Грузии.
"У меня будет особо субъективное отношение к парламенту, что возможно как-то отразится на моей деятельности. Но процессы, по сути, продолжатся в том режиме, что и раньше. Правительство будет успешным. В остальном мы рассмотрим все сферы. И там, где есть ресурс для улучшения, мы максимально попытаемся это сделать", – сказал Кобахидзе.
На данный момент известно, что кандидат в премьеры не собирается радикально обновлять правительство, и в его кабинете министров будет только одно новое лицо – зампредседателя парламента Грузии Ираклий Чиковани, так как Джуаншер Бурчуладзе принял решение уйти с поста главы Минобороны.
Что касается программы, то программа Кабмина Кобахидзе будет временной и расчитанной на 10 месяцев до оглашения результатов парламентских выборов, которые пройдут 26 октября 2024 года.
Ираклий Гарибашвили 29 января объявил об отставке с поста главы правительства Грузии. Кандидатура Кобахидзе на пост премьера была представлена 1 февраля на VIII внеочередном съезде правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В пятницу он представит парламенту правительственную программу и обновленный кабинет министров.
Кандидата в премьеры Грузии выдвигает партия, у которой были лучшие результаты на парламентских выборах. Далее парламент выражает доверие этому кандидату и представленному им составу правительства и правительственной программе. Для выражения доверия необходимо голосование большинства депутатов, это минимум 76 голосов.