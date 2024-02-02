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Грузия в 2024 году начнет переговоры по свободной торговле с Южной Кореей
Грузия в 2024 году начнет переговоры по свободной торговле с Южной Кореей
Грузия намерена продолжить работу над началом переговоров о свободной торговле с США 02.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-02T23:34+0400
2024-02-02T23:34+0400
2024-02-02T23:48+0400
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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Грузия начинает переговоры по свободной торговле с Южной Кореей в 2024 году, на очереди Израиль, говорится в программе правительства Грузии, представленной в парламент. Режим свободной торговли предполагает осуществление торговли продукции, произведенной странами без дополнительных налогов. Согласно программе, в 2024 году начнутся переговоры по подписанию соглашения о свободной торговле с Южной Кореей и консультации по началу переговоров с Израилем.ЕС положительно оценил реформы Грузии в рамках соглашения о свободной торговле >> Кроме того, Грузия намерена продолжить работу над началом переговоров о свободной торговле с США. На сегодняшний Грузии уже есть соглашение о свободной торговле с ЕС, Китаем, Гонконгом, Турцией, ОАЭ, Великобританией, странами СНГ, а также с Европейской ассоциацией свободной торговли, в которую входят четыре страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, южная корея, сша, израиль, снг, евросоюз, соглашение о свободной торговле
грузия, экономика, новости, южная корея, сша, израиль, снг, евросоюз, соглашение о свободной торговле
Грузия в 2024 году начнет переговоры по свободной торговле с Южной Кореей
23:34 02.02.2024 (обновлено: 23:48 02.02.2024)
Грузия намерена продолжить работу над началом переговоров о свободной торговле с США
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Грузия начинает переговоры по свободной торговле с Южной Кореей в 2024 году, на очереди Израиль, говорится в программе правительства Грузии, представленной в парламент.
Режим свободной торговли предполагает осуществление торговли продукции, произведенной странами без дополнительных налогов.
Согласно программе, в 2024 году начнутся переговоры по подписанию соглашения о свободной торговле с Южной Кореей и консультации по началу переговоров с Израилем.
Кроме того, Грузия намерена продолжить работу над началом переговоров о свободной торговле с США.
На сегодняшний Грузии уже есть соглашение о свободной торговле с ЕС, Китаем, Гонконгом, Турцией, ОАЭ, Великобританией, странами СНГ, а также с Европейской ассоциацией свободной торговли, в которую входят четыре страны.