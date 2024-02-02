https://sputnik-georgia.ru/20240202/gruziya-v-2024-godu-nachnet-peregovory-po-svobodnoy-torgovle-s-yuzhnoy-koreey-286076653.html

Грузия в 2024 году начнет переговоры по свободной торговле с Южной Кореей

Грузия в 2024 году начнет переговоры по свободной торговле с Южной Кореей

Грузия намерена продолжить работу над началом переговоров о свободной торговле с США 02.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-02T23:34+0400

2024-02-02T23:34+0400

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соглашение о свободной торговле

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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Грузия начинает переговоры по свободной торговле с Южной Кореей в 2024 году, на очереди Израиль, говорится в программе правительства Грузии, представленной в парламент. Режим свободной торговли предполагает осуществление торговли продукции, произведенной странами без дополнительных налогов. Согласно программе, в 2024 году начнутся переговоры по подписанию соглашения о свободной торговле с Южной Кореей и консультации по началу переговоров с Израилем.ЕС положительно оценил реформы Грузии в рамках соглашения о свободной торговле >> Кроме того, Грузия намерена продолжить работу над началом переговоров о свободной торговле с США. На сегодняшний Грузии уже есть соглашение о свободной торговле с ЕС, Китаем, Гонконгом, Турцией, ОАЭ, Великобританией, странами СНГ, а также с Европейской ассоциацией свободной торговли, в которую входят четыре страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

южная корея

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израиль

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грузия, экономика, новости, южная корея, сша, израиль, снг, евросоюз, соглашение о свободной торговле