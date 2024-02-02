https://sputnik-georgia.ru/20240202/inflyatsiya-v-gruzii-okazalas-na-nulevom-urovne---novaya-statistika-286073320.html
Инфляция в Грузии оказалась на нулевом уровне – новая статистика
Инфляция в Грузии оказалась на нулевом уровне – новая статистика
В январе 2024 года, по сравнению с декабрем 2023 года, уровень инфляции составил 0,3% 02.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-02T18:02+0400
2024-02-02T18:02+0400
2024-02-02T19:01+0400
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Годовая инфляция (январь 2024 года к январю 2023 года) в Грузии составила 0% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года) в Грузии составляла 0,4%.В январе 2024 года, по сравнению с декабрем 2023 года, уровень инфляции составил 0,3%."Низкая инфляция является результатом сочетания внутренних и внешних факторов. С одной стороны, инфляция товаров отечественного производства снижается благодаря ужесточению денежно-кредитной политики и снижению инфляционных ожиданий. В то же время постепенное ослабление внешних шоков, вызванных войной и пандемией, существенно снизило инфляционное давление", – говорится в сообщении Национального банка Грузии.В документе отмечается, на фоне более низкой, чем ожидалось, инфляции, к которой добавилось еще и снижение тарифа на электроэнергию, Национальный банк Грузии снизил прогноз инфляции на текущий год по сравнению с предыдущим. Это также в некоторой степени снижает среднесрочные инфляционные риски.Наряду с позитивными тенденциями заслуживают внимания и инфляционные риски. Текущая острая геополитическая ситуация существенно увеличивает неопределенность, связанную с транспортными расходами. Наряду с внешними рисками в плане давления на инфляцию заслуживают внимания и местные экономические тенденции."Экономическая активность в прошлом году была высокой, и, по предварительным оценкам, экономический рост в 2023 году составит 7%. По прогнозу Национального банка Грузии, отставание роста валового внутреннего продукта от допандемийного тренда полностью ликвидировано и ожидается, что в 2024 году экономическая активность нормализуется вокруг своего потенциального уровня, который, по текущим оценкам, это означает 5-процентный экономический рост", – говорится в сообщении.Почему в Грузии низкий уровень роста цен – объяснение Нацбанка >>Однако регулятор отмечает, что давление со стороны спроса на инфляцию может возникнуть в случае быстрого роста совокупного спроса на производственный потенциал экономики, одним из факторов которого может стать ускорение кредитной активности.Со своей стороны правительство Грузии в последнее время взяло под контроль вопрос ценовой политики. В частности, осуществляется мониторинг цен на топливо и продукты питания первой необходимости, а также введены референтные цены на медикаменты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", национальный банк грузии
грузия, экономика, новости, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", национальный банк грузии
Инфляция в Грузии оказалась на нулевом уровне – новая статистика
18:02 02.02.2024 (обновлено: 19:01 02.02.2024)
В январе 2024 года, по сравнению с декабрем 2023 года, уровень инфляции составил 0,3%
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Годовая инфляция (январь 2024 года к январю 2023 года) в Грузии составила 0% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).
По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года) в Грузии составляла 0,4%.
В январе 2024 года, по сравнению с декабрем 2023 года, уровень инфляции составил 0,3%.
"Низкая инфляция является результатом сочетания внутренних и внешних факторов. С одной стороны, инфляция товаров отечественного производства снижается благодаря ужесточению денежно-кредитной политики и снижению инфляционных ожиданий. В то же время постепенное ослабление внешних шоков, вызванных войной и пандемией, существенно снизило инфляционное давление", – говорится в сообщении Национального банка Грузии.
В документе отмечается, на фоне более низкой, чем ожидалось, инфляции, к которой добавилось еще и снижение тарифа на электроэнергию, Национальный банк Грузии снизил прогноз инфляции на текущий год по сравнению с предыдущим. Это также в некоторой степени снижает среднесрочные инфляционные риски.
"При прочих равных условиях инфляция останется ниже целевого уровня в 3 процента в начале 2024 года и стабилизируется около него в среднесрочной перспективе", – отмечает регулятор.
Наряду с позитивными тенденциями заслуживают внимания и инфляционные риски. Текущая острая геополитическая ситуация существенно увеличивает неопределенность, связанную с транспортными расходами. Наряду с внешними рисками в плане давления на инфляцию заслуживают внимания и местные экономические тенденции.
"Экономическая активность в прошлом году была высокой, и, по предварительным оценкам, экономический рост в 2023 году составит 7%. По прогнозу Национального банка Грузии, отставание роста валового внутреннего продукта от допандемийного тренда полностью ликвидировано и ожидается, что в 2024 году экономическая активность нормализуется вокруг своего потенциального уровня, который, по текущим оценкам, это означает 5-процентный экономический рост", – говорится в сообщении.
Однако регулятор отмечает, что давление со стороны спроса на инфляцию может возникнуть в случае быстрого роста совокупного спроса на производственный потенциал экономики, одним из факторов которого может стать ускорение кредитной активности.
Со своей стороны правительство Грузии в последнее время взяло под контроль вопрос ценовой политики. В частности, осуществляется мониторинг цен на топливо и продукты питания первой необходимости, а также введены референтные цены на медикаменты.