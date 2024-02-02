https://sputnik-georgia.ru/20240202/irakliy-kobakhidze-ofitsialno-predstavlen-na-post-premer-ministra-gruzii-286073929.html

Ираклий Кобахидзе официально представлен на пост премьер-министра Грузии

Ираклий Кобахидзе официально представлен на пост премьер-министра Грузии

Парламент Грузии должен утвердить нового премьера и кабинет министров 8 февраля 02.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-02T18:30+0400

2024-02-02T18:30+0400

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Бюро парламента Грузии официально зарегистрировало вопрос о выражении доверия кандидату на пост премьер-министра Грузии Ираклию Кобахидзе, представленному им составу правительства и правительственной программе "Для строительства европейского государства". Кобахидзе представила правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", как партия, получившая самый высокий результат на парламентских выборах, в соответствие с Конституцией Грузии из-за отставки занимавшего этот пост Ираклия Гарибашвили. На заседании бюро парламента Грузии, определили также график обсуждения нового кандидата в премьер-министры и его программы в комитетах и фракциях. Согласно графику, вопрос выражения доверия Ираклию Кобахидзе, его правительству и программе будет вынесен на пленарное заседание 8 февраля. Как ранее заявил сам кандидат в премьеры, программа "Для строительства европейского государства" рассчитана всего на 10 месяцев, в случае победы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" она будет полностью обновлена. Что касается состава правительства, то на посты министров представлены следующие кандидаты: Тея Цулукиани – министр культуры и спорта Грузии Леван Давиташвили – министр экономики и устойчивого развития Грузии Илья Дарчиашивли – министр иностранных дел Грузии Лаша Хуцишвили – министр финансов Грузии Ираклий Карселадзе – министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Рати Брегадзе – министр юстиции Грузии Вахтанг Гомелаури – министр внутренних дел Грузии Ираклий Чиковани – министр обороны Отар Шамугия – министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Георгий Амилахвари – министр образования, науки и молодежи Грузии Зураб Азарашвили – министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Тея Ахвледиани – госминистр по примирению и гражданскому равноправию. Таким образом в кабинете министров Грузии планируется лишь одно изменение – и. о. министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе сменит заместитель председателя парламента Грузии Ираклий Чиковани. Что дальше Кандидат в премьер-министры и его обновленный кабинет министров представят до пленарного заседания свою правительственную программу всем 16 комитетам парламента Грузии, двум фракциям и 10 политическим группам, и ответят на вопросы депутатов на встречах. Только после завершения этой процедуры вопрос выражения доверия кандидату в премьер-министры Грузии будет вынесен на пленарное заседание. Стало известно, куда собирается министр обороны Грузии после отставки>>Процедура выражения доверия также предполагает представление программы и ответы на вопросы депутатов, после чего депутаты парламента получат возможность с трибуны оценить кандидата и представленное им правительство. По завершению прений вопрос о выражении доверия будет вынесен на голосование. Он будет считаться принятым, если его поддержат минимум 76 депутатов парламента. У правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" представившей Ираклий Кобахидзе на пост премьера 84 места в парламенте. Официально Кобахидзе станет премьером только после того, как его назначение подпишет президент Грузии Саломе Зурабишвили. Если же Зурабишвили откажется подписать назначение премьера в течение двух дней после голосования, он будет считаться главой правительства автоматически. Кандидаты в министры займут свои должности на основании приказов премьер-министра только в течение двух дней после назначения Кобахидзе премьером Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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