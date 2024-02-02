https://sputnik-georgia.ru/20240202/natszhvizhenie-mozhet-ne-doyti-do-parlamentskikh-vyborov-v-gruzii--deputat-286059471.html

"Нацдвижение" может не дойти до парламентских выборов в Грузии – депутат

"Нацдвижение" может не дойти до парламентских выборов в Грузии – депутат

"Национальное движение" находится в тупике, из которого нет выхода, убежден политик 02.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-02T14:08+0400

2024-02-02T14:08+0400

2024-02-02T14:36+0400

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" находится в такой сложной ситуации, что может даже не дойти до предстоящих парламентских выборов осенью 2024 года, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гиви Миканадзе. В Грузии в октябре 2024 года должны пройти очередные парламентские выборы, которые станут первыми и уникальными как с точки зрения системы голосования, так и с точки зрения системы выборов. Партия сможет попасть в парламент, только если наберет не менее 5% голосов избирателей. На сегодняшний день "Грузинская мечта" – лидер предвыборной гонки по всем опросам общественного мнения. В конце 2023 года основатель и экс-гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия заявил, что ведет переговоры о создании новой политической платформы вместе с экс-председателем крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никой Мелия, а также с партиями "Гирчи – больше свободы" и "Дроа". "Это искусственное разделение. Они понимают, что "Национальное движение" находится в тупике, из которого нет выхода", – отметил Миканадзе. Депутат: у оппозиции в Грузии одна задача – постоянная дискредитация>>Парламентские выборы в 2024 году станут первыми выборами, которые пройдут полностью по пропорциональной системе, и в парламент попадут партии, набравшие не менее 5% голосов проголосовавших избирателей. Согласно опросам 2023 года, преодолеть барьер есть шансы у двух-пяти партий. При этом лидерство сохраняет за собой правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а "Нацдвижение" находится на втором месте с большим отрывом. Между тем в оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, и политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, ника гварамия, бидзина иванишвили, ника мелия, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение