https://sputnik-georgia.ru/20240202/natszhvizhenie-mozhet-ne-doyti-do-parlamentskikh-vyborov-v-gruzii--deputat-286059471.html
"Нацдвижение" может не дойти до парламентских выборов в Грузии – депутат
"Нацдвижение" может не дойти до парламентских выборов в Грузии – депутат
"Национальное движение" находится в тупике, из которого нет выхода, убежден политик 02.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-02T14:08+0400
2024-02-02T14:08+0400
2024-02-02T14:36+0400
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бидзина иванишвили
ника мелия
грузинская мечта - демократическая грузия
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" находится в такой сложной ситуации, что может даже не дойти до предстоящих парламентских выборов осенью 2024 года, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гиви Миканадзе. В Грузии в октябре 2024 года должны пройти очередные парламентские выборы, которые станут первыми и уникальными как с точки зрения системы голосования, так и с точки зрения системы выборов. Партия сможет попасть в парламент, только если наберет не менее 5% голосов избирателей. На сегодняшний день "Грузинская мечта" – лидер предвыборной гонки по всем опросам общественного мнения. В конце 2023 года основатель и экс-гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия заявил, что ведет переговоры о создании новой политической платформы вместе с экс-председателем крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никой Мелия, а также с партиями "Гирчи – больше свободы" и "Дроа". "Это искусственное разделение. Они понимают, что "Национальное движение" находится в тупике, из которого нет выхода", – отметил Миканадзе. Депутат: у оппозиции в Грузии одна задача – постоянная дискредитация>>Парламентские выборы в 2024 году станут первыми выборами, которые пройдут полностью по пропорциональной системе, и в парламент попадут партии, набравшие не менее 5% голосов проголосовавших избирателей. Согласно опросам 2023 года, преодолеть барьер есть шансы у двух-пяти партий. При этом лидерство сохраняет за собой правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а "Нацдвижение" находится на втором месте с большим отрывом. Между тем в оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, и политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, ника гварамия, бидзина иванишвили, ника мелия, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение
политика, грузия, новости, тбилиси, ника гварамия, бидзина иванишвили, ника мелия, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение
"Нацдвижение" может не дойти до парламентских выборов в Грузии – депутат
14:08 02.02.2024 (обновлено: 14:36 02.02.2024)
"Национальное движение" находится в тупике, из которого нет выхода, убежден политик
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" находится в такой сложной ситуации, что может даже не дойти до предстоящих парламентских выборов осенью 2024 года, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гиви Миканадзе.
В Грузии в октябре 2024 года должны пройти очередные парламентские выборы, которые станут первыми и уникальными как с точки зрения системы голосования, так и с точки зрения системы выборов. Партия сможет попасть в парламент, только если наберет не менее 5% голосов избирателей. На сегодняшний день "Грузинская мечта" – лидер предвыборной гонки по всем опросам общественного мнения.
"Национальное движение" находится в такой сложной ситуации, что может даже не дойти до выборов 2024 года. Но для тех людей, которые думают, что они создают новую силу, это полный фарс. Имена этих людей и деяния, которые совершили эти люди, никогда не сотрутся из памяти нашего общества", – заявил Миканадзе.
В конце 2023 года основатель и экс-гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия заявил, что ведет переговоры о создании новой политической платформы вместе с экс-председателем крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никой Мелия, а также с партиями "Гирчи – больше свободы" и "Дроа".
"Это искусственное разделение. Они понимают, что "Национальное движение" находится в тупике, из которого нет выхода", – отметил Миканадзе.
Парламентские выборы в 2024 году станут первыми выборами, которые пройдут полностью по пропорциональной системе, и в парламент попадут партии, набравшие не менее 5% голосов проголосовавших избирателей.
Согласно опросам 2023 года, преодолеть барьер есть шансы у двух-пяти партий. При этом лидерство сохраняет за собой правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а "Нацдвижение" находится на втором месте с большим отрывом.
Между тем в оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, и политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций.
Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".