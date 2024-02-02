https://sputnik-georgia.ru/20240202/parlamentskie-vybory-2024-gruzinskie-konsulstva-oznakomili-s-novshestvami-golosovaniya-286075641.html

Парламентские выборы 2024: грузинские консульства ознакомили с новшествами голосования

Парламентские выборы 2024: грузинские консульства ознакомили с новшествами голосования

За рубежом проголосовать смогут только граждане находящиеся на консульском учете 02.02.2024, Sputnik Грузия

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Председатель Центральной избирательной комиссии Грузии (ЦИК) Георгий Каландаришвили представил консульским работникам Грузии новшества выборов и электронные технологии для голосования. Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября по системе электронного голосования, которая предполагает автоматическое считывание бюллетеней и подсчет голосов. На встрече Каландаришвили подробно проинформировал участников встречи о процессе подготовки к выборам 2024 года, технологических новинках и мероприятиях, проводимых администрацией. Выборы в Грузии 2024 – каким будет голосование за рубежом >>Руководители консульских учреждений также приняли участие в имитационном голосовании и на практике проверили работу машин проверки и подсчета голосов.За рубежом голосование на парламентской системе пройдет без использования технологий. Проголосовать смогут только граждане находящиеся на консульском учете. Координационное совещание консульских работников Грузии за рубежом организует Министерство иностранных дел в Тбилиси. В рамках пятидневной встречи участники обсудят важные вопросы, связанные с консульской деятельностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, цик грузии, парламентские выборы в грузии 2024