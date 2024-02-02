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https://sputnik-georgia.ru/20240202/parlamentskie-vybory-2024-gruzinskie-konsulstva-oznakomili-s-novshestvami-golosovaniya-286075641.html
Парламентские выборы 2024: грузинские консульства ознакомили с новшествами голосования
Парламентские выборы 2024: грузинские консульства ознакомили с новшествами голосования
За рубежом проголосовать смогут только граждане находящиеся на консульском учете 02.02.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Председатель Центральной избирательной комиссии Грузии (ЦИК) Георгий Каландаришвили представил консульским работникам Грузии новшества выборов и электронные технологии для голосования. Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября по системе электронного голосования, которая предполагает автоматическое считывание бюллетеней и подсчет голосов. На встрече Каландаришвили подробно проинформировал участников встречи о процессе подготовки к выборам 2024 года, технологических новинках и мероприятиях, проводимых администрацией. Выборы в Грузии 2024 – каким будет голосование за рубежом &gt;&gt;Руководители консульских учреждений также приняли участие в имитационном голосовании и на практике проверили работу машин проверки и подсчета голосов.За рубежом голосование на парламентской системе пройдет без использования технологий. Проголосовать смогут только граждане находящиеся на консульском учете. Координационное совещание консульских работников Грузии за рубежом организует Министерство иностранных дел в Тбилиси. В рамках пятидневной встречи участники обсудят важные вопросы, связанные с консульской деятельностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, политика, новости, цик грузии, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, политика, новости, цик грузии, парламентские выборы в грузии 2024

Парламентские выборы 2024: грузинские консульства ознакомили с новшествами голосования

21:20 02.02.2024 (обновлено: 22:15 02.02.2024)
© CEC of GeorgiaГеоргий Каландаришвили
Георгий Каландаришвили - Sputnik Грузия, 1920, 02.02.2024
© CEC of Georgia
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За рубежом проголосовать смогут только граждане находящиеся на консульском учете
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Председатель Центральной избирательной комиссии Грузии (ЦИК) Георгий Каландаришвили представил консульским работникам Грузии новшества выборов и электронные технологии для голосования.
Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября по системе электронного голосования, которая предполагает автоматическое считывание бюллетеней и подсчет голосов.
На встрече Каландаришвили подробно проинформировал участников встречи о процессе подготовки к выборам 2024 года, технологических новинках и мероприятиях, проводимых администрацией.
Выборы в Грузии 2024 – каким будет голосование за рубежом >>
Руководители консульских учреждений также приняли участие в имитационном голосовании и на практике проверили работу машин проверки и подсчета голосов.
За рубежом голосование на парламентской системе пройдет без использования технологий. Проголосовать смогут только граждане находящиеся на консульском учете.
Координационное совещание консульских работников Грузии за рубежом организует Министерство иностранных дел в Тбилиси. В рамках пятидневной встречи участники обсудят важные вопросы, связанные с консульской деятельностью.
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