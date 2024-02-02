https://sputnik-georgia.ru/20240202/parlamentskie-vybory-2024-gruzinskie-konsulstva-oznakomili-s-novshestvami-golosovaniya-286075641.html
Парламентские выборы 2024: грузинские консульства ознакомили с новшествами голосования
Парламентские выборы 2024: грузинские консульства ознакомили с новшествами голосования
За рубежом проголосовать смогут только граждане находящиеся на консульском учете 02.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-02T21:20+0400
2024-02-02T21:20+0400
2024-02-02T22:15+0400
грузия
политика
новости
цик грузии
парламентские выборы в грузии 2024
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/10/264479666_0:0:1926:1083_1920x0_80_0_0_0d8946c28faa71897f8ed53f77ffc44c.jpg
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Председатель Центральной избирательной комиссии Грузии (ЦИК) Георгий Каландаришвили представил консульским работникам Грузии новшества выборов и электронные технологии для голосования. Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября по системе электронного голосования, которая предполагает автоматическое считывание бюллетеней и подсчет голосов. На встрече Каландаришвили подробно проинформировал участников встречи о процессе подготовки к выборам 2024 года, технологических новинках и мероприятиях, проводимых администрацией. Выборы в Грузии 2024 – каким будет голосование за рубежом >>Руководители консульских учреждений также приняли участие в имитационном голосовании и на практике проверили работу машин проверки и подсчета голосов.За рубежом голосование на парламентской системе пройдет без использования технологий. Проголосовать смогут только граждане находящиеся на консульском учете. Координационное совещание консульских работников Грузии за рубежом организует Министерство иностранных дел в Тбилиси. В рамках пятидневной встречи участники обсудят важные вопросы, связанные с консульской деятельностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/10/264479666_70:0:1782:1284_1920x0_80_0_0_9d5a0804a627a7f13aef3a031857bc1a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, цик грузии, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, политика, новости, цик грузии, парламентские выборы в грузии 2024
Парламентские выборы 2024: грузинские консульства ознакомили с новшествами голосования
21:20 02.02.2024 (обновлено: 22:15 02.02.2024)
За рубежом проголосовать смогут только граждане находящиеся на консульском учете
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Председатель Центральной избирательной комиссии Грузии (ЦИК) Георгий Каландаришвили представил консульским работникам Грузии новшества выборов и электронные технологии для голосования.
Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября по системе электронного голосования, которая предполагает автоматическое считывание бюллетеней и подсчет голосов.
На встрече Каландаришвили подробно проинформировал участников встречи о процессе подготовки к выборам 2024 года, технологических новинках и мероприятиях, проводимых администрацией.
Руководители консульских учреждений также приняли участие в имитационном голосовании и на практике проверили работу машин проверки и подсчета голосов.
За рубежом голосование на парламентской системе пройдет без использования технологий. Проголосовать смогут только граждане находящиеся на консульском учете.
Координационное совещание консульских работников Грузии за рубежом организует Министерство иностранных дел в Тбилиси. В рамках пятидневной встречи участники обсудят важные вопросы, связанные с консульской деятельностью.