https://sputnik-georgia.ru/20240202/smyagchenie-monetarnoy-politiki-vazhno-dlya-predprinimatelstva--biznes-assotsiatsiya-gruzii-286054323.html

Смягчение монетарной политики важно для предпринимательства – Бизнес-ассоциация Грузии

Смягчение монетарной политики важно для предпринимательства – Бизнес-ассоциация Грузии

Решение Нацбанка поощрит деловую активность, создаст больше рабочих мест, приведет к увеличению кредитования, считают в БАГ 02.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-02T09:01+0400

2024-02-02T09:01+0400

2024-02-02T09:01+0400

экономика

грузия

новости

ставка рефинансирования

бизнес-ассоциация грузии

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Бизнес-ассоциация Грузии (БАГ) довольна снижением ставки рефинансирования с 9,5 до 9%, так как это благополучно скажется на развитии бизнеса в стране. Комитет монетарной политики Национального банка Грузии 31 января принял решение снизить ставку рефинансирования с 9,5 до 9%."Снижение процентных ставок важно для бизнеса, поскольку, с одной стороны, экономятся затраты, что приводит к росту бизнеса, а с другой – это создает позитивные настроения и дает бизнесу сигнал к привлечению инвестиций. Дополнительный инвестиционный капитал", – говорится в заявлении Ассоциации. По мнению Бизнес-ассоциации, решение Нацбанка поощрит деловую активность, создаст больше рабочих мест, приведет к увеличению кредитования и, самое главное, будет способствовать дальнейшему росту экономики страны. Сколько кредитов подешевело в Грузии после решения Нацбанка? >>В Грузии от ставки рефинансирования зависят 32,1 тысяча кредитов для бизнеса на сумму 6,5 млрд лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, ставка рефинансирования, бизнес-ассоциация грузии