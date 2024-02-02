https://sputnik-georgia.ru/20240202/zharkikh-debatov-ne-budet--deputat-o-vystuplenie-prezidenta-gruzii-v-parlamente-286056415.html

Жарких дебатов не будет – депутат о выступлении президента Грузии в парламенте

Жарких дебатов не будет – депутат о выступлении президента Грузии в парламенте

Как отметил вице-спикер, отношение депутатов от правящей силы будет "адекватным и справедливым" 02.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-02T11:01+0400

2024-02-02T11:01+0400

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арчил талаквадзе

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не собираются вступать в политические дебаты с президентом Грузии Саломе Зурабишвили во время ее выступления с ежегодным отчетом в законодательном органе, заявил вице-спикер парламента, один из лидеров правящей партии Арчил Талаквадзе. Согласно регламенту, Зурабишвили предстанет перед парламентом с ежегодным отчетом 6 февраля. Ранее депутаты от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и партии "Лело для Грузии" заявили, что выступление президента может быть сорвано из-за разногласий с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Как отметил вице-спикер, отношение депутатов от правящей силы будет "адекватным и справедливым". "Честно говоря, я не ожидаю, что будут какие-то жаркие дебаты. Вероятно, все пройдет более мирно", – отметил Талаквадзе. Для Зурабишвили это будет пятое по счету и последнее выступление перед депутатами в ранге президента Грузии. Первое выступление было в марте 2019 года. Ежегодное выступление президента Грузии на первом заседании весенней сессии предусмотрено регламентом Грузии. Глава парламента ждет признания от президента Грузии>>Это будет последнее выступление Зурабишвили перед парламентом в статусе президента. Кроме того, это последняя весенняя сессия для депутатов парламента десятого созыва. Уже 26 октября 2024 года в Грузии пройдут парламентские выборы, а в ноябре-декабре того же года состоится избрание нового президента страны. Следующего президента будут выбирать не граждане Грузии, как прежде, а избирательная коллегия, в которую войдут партии, преодолевшие 5-процентный барьер в октябре 2024 года на парламентских выборах. Президент Грузии и правящая партия Отношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", благодаря поддержке которой она и стала президентом, начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае тогда об этом и стало известно широкой общественности. Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей. После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта 2023 года, в котором она, помимо всего прочего, обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты. Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента. Депутат от правящей партии против инициативы о прямых выборах президента Грузии>>Процедура импичмента была запущена после того, как 31 августа Зурабишвили отправилась в зарубежное турне и стала проводить встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. Зурабишвили же заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз. В октябре Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца. В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100. В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили – президент не страны, а лишь "Единого национального движения". Это крупнейшая оппозиционная партия страны, бывшая партия власти, основанная в свое время Михаилом Саакашвили. Нынешнее руководство Грузии называет эту партию и ее соратников "радикальной оппозицией".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, тбилиси, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, арчил талаквадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение