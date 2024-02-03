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Названы приоритеты внешней политики будущего правительства Грузии
Названы приоритеты внешней политики будущего правительства Грузии
Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе представит программу своего правительства депутатам на будущей неделе 03.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-03T16:31+0400
2024-02-03T16:31+0400
2024-02-03T18:10+0400
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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Интеграция в Евросоюз, мирное решение конфликта с Россией и обеспечение стабильности в Грузии станут главными приоритетами внешней политики правительства под руководством Ираклия Кобахидзе. Кандидатура Кобахидзе на пост премьер-министра Грузии была представлена парламенту в пятницу, 2 февраля, вместе с новой программой правительства "Для строительства европейского государства".Кроме того, в программе отмечено, что также задачей правительства будет укрепление региональной и глобальной роли Грузии для обеспечения быстрого развития страны в будущем. А также правительство Кобахидзе считает приоритетом усиление транзитной функции страны и получение взаимной выгоды от компонента, связанного с членством в Европейском энергетическом союзе и вовлечением в транс-европейскую транспортную сеть. В контексте европейской интеграции правительство Грузии планирует углубить отношения со странами ЕС и самим объединением в различных сферах, в том числе по вопросам безопасности. Ираклий Кобахидзе официально представлен на пост премьер-министра Грузии>>Параллельно с европейской интеграцией страны основной целью Грузии остается мирное восстановление территориальной целостности Грузии и укрепление суверенитета страны. В этом направлении Грузия продолжит свое участие в Женевских переговорах – единственном формате политического диалога между Грузией и Россией. Правительство Кобахидзе также намерено углублять свое стратегическое партнерство с США и Китаем. При этом, особое внимание уделено сотрудничеству в рамках декларации о стратегическом сотрудничестве с Китаем по всем приоритетным направлениям, определенным документом.Кроме того, правительство отмечает важность дальнейшего укрепления двусторонних отношений с партнерскими и дружескими государствами. Правительство Грузии намерено продолжать политику, основанную на сбалансированном и взаимовыгодном партнерском сотрудничестве в регионе, и таким образом вносить свой весомый вклад в процесс устойчивого и стабильного развития региона. Кандидат в премьер-министры представит программу своего правительства депутатам на будущей неделе. Вопрос выражения доверия кандидату в премьер-министры Грузии будет вынесен на пленарное заседание 8 февраля. Официально Кобахидзе станет премьером только после того, как его назначение подпишет президент Грузии Саломе Зурабишвили. Если же Зурабишвили откажется подписать назначение премьера в течение двух дней после голосования, он будет считаться главой правительства автоматически.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , тбилиси, сша, китай, россия, грузино-российские отношения, грузия - евросоюз, евросоюз
политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , тбилиси, сша, китай, россия, грузино-российские отношения, грузия - евросоюз, евросоюз
Названы приоритеты внешней политики будущего правительства Грузии
16:31 03.02.2024 (обновлено: 18:10 03.02.2024)
Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе представит программу своего правительства депутатам на будущей неделе
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Интеграция в Евросоюз, мирное решение конфликта с Россией и обеспечение стабильности в Грузии станут главными приоритетами внешней политики правительства под руководством Ираклия Кобахидзе.
Кандидатура Кобахидзе на пост премьер-министра Грузии была представлена парламенту в пятницу, 2 февраля, вместе с новой программой правительства "Для строительства европейского государства".
"Главной задачей правительства остается вступление в европейские и евроатлантические структуры, восстановление территориальной целостности мирным путем", - говорится в программе.
Кроме того, в программе отмечено, что также задачей правительства будет укрепление региональной и глобальной роли Грузии для обеспечения быстрого развития страны в будущем.
А также правительство Кобахидзе считает приоритетом усиление транзитной функции страны и получение взаимной выгоды от компонента, связанного с членством в Европейском энергетическом союзе и вовлечением в транс-европейскую транспортную сеть.
В контексте европейской интеграции правительство Грузии планирует углубить отношения со странами ЕС и самим объединением в различных сферах, в том числе по вопросам безопасности.
Параллельно с европейской интеграцией страны основной целью Грузии остается мирное восстановление территориальной целостности Грузии и укрепление суверенитета страны.
"Правительство Грузии продолжает проводить политику мирного урегулирования российско-грузинского конфликта", - говорится в программе.
В этом направлении Грузия продолжит свое участие в Женевских переговорах – единственном формате политического диалога между Грузией и Россией.
Правительство Кобахидзе также намерено углублять свое стратегическое партнерство с США и Китаем. При этом, особое внимание уделено сотрудничеству в рамках декларации о стратегическом сотрудничестве с Китаем по всем приоритетным направлениям, определенным документом.
Кроме того, правительство отмечает важность дальнейшего укрепления двусторонних отношений с партнерскими и дружескими государствами.
"Учитывая статус страны-кандидата на членство в ЕС, важно поднять двусторонние отношения с европейскими странами на стратегический уровень, продолжать партнерские отношения со странами-союзниками и еще больше их углублять", - говорится в тексте программы.
Правительство Грузии намерено продолжать политику, основанную на сбалансированном и взаимовыгодном партнерском сотрудничестве в регионе, и таким образом вносить свой весомый вклад в процесс устойчивого и стабильного развития региона.
"На фоне быстро меняющихся геополитических вызовов для Грузии особое значение имеет активное участие в глобальных и региональных международных организациях в рамках многосторонних форматов. Соответственно, одним из важных направлений внешней политики страны будет активное участие в международных организациях и реализация/позиционирование политики, соответствующей национальным интересам страны", - отмечается программа.
Кандидат в премьер-министры представит программу своего правительства депутатам на будущей неделе.
Вопрос выражения доверия кандидату в премьер-министры Грузии будет вынесен на пленарное заседание 8 февраля.
Официально Кобахидзе станет премьером только после того, как его назначение подпишет президент Грузии Саломе Зурабишвили. Если же Зурабишвили откажется подписать назначение премьера в течение двух дней после голосования, он будет считаться главой правительства автоматически.