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Названы приоритеты внешней политики будущего правительства Грузии

Названы приоритеты внешней политики будущего правительства Грузии

Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе представит программу своего правительства депутатам на будущей неделе 03.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-03T16:31+0400

2024-02-03T16:31+0400

2024-02-03T18:10+0400

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Интеграция в Евросоюз, мирное решение конфликта с Россией и обеспечение стабильности в Грузии станут главными приоритетами внешней политики правительства под руководством Ираклия Кобахидзе. Кандидатура Кобахидзе на пост премьер-министра Грузии была представлена парламенту в пятницу, 2 февраля, вместе с новой программой правительства "Для строительства европейского государства".Кроме того, в программе отмечено, что также задачей правительства будет укрепление региональной и глобальной роли Грузии для обеспечения быстрого развития страны в будущем. А также правительство Кобахидзе считает приоритетом усиление транзитной функции страны и получение взаимной выгоды от компонента, связанного с членством в Европейском энергетическом союзе и вовлечением в транс-европейскую транспортную сеть. В контексте европейской интеграции правительство Грузии планирует углубить отношения со странами ЕС и самим объединением в различных сферах, в том числе по вопросам безопасности. Ираклий Кобахидзе официально представлен на пост премьер-министра Грузии>>Параллельно с европейской интеграцией страны основной целью Грузии остается мирное восстановление территориальной целостности Грузии и укрепление суверенитета страны. В этом направлении Грузия продолжит свое участие в Женевских переговорах – единственном формате политического диалога между Грузией и Россией. Правительство Кобахидзе также намерено углублять свое стратегическое партнерство с США и Китаем. При этом, особое внимание уделено сотрудничеству в рамках декларации о стратегическом сотрудничестве с Китаем по всем приоритетным направлениям, определенным документом.Кроме того, правительство отмечает важность дальнейшего укрепления двусторонних отношений с партнерскими и дружескими государствами. Правительство Грузии намерено продолжать политику, основанную на сбалансированном и взаимовыгодном партнерском сотрудничестве в регионе, и таким образом вносить свой весомый вклад в процесс устойчивого и стабильного развития региона. Кандидат в премьер-министры представит программу своего правительства депутатам на будущей неделе. Вопрос выражения доверия кандидату в премьер-министры Грузии будет вынесен на пленарное заседание 8 февраля. Официально Кобахидзе станет премьером только после того, как его назначение подпишет президент Грузии Саломе Зурабишвили. Если же Зурабишвили откажется подписать назначение премьера в течение двух дней после голосования, он будет считаться главой правительства автоматически.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , тбилиси, сша, китай, россия, грузино-российские отношения, грузия - евросоюз, евросоюз