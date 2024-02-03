https://sputnik-georgia.ru/20240203/shkoly-gruzii-zhdut-peremeny---osnovnye-novshestva-286081580.html

Школы Грузии ждут перемены - основные новшества

Школы Грузии ждут перемены - основные новшества

Среди прочего запланирована проверка школ на качество образования 03.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-03T15:50+0400

2024-02-03T15:50+0400

2024-02-03T15:50+0400

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Власти Грузии собираются начать работу над новой моделью школьного образования, говорится в правительственной программе представленной в парламент. Основным новшеством станет изменение перехода от общего образования к высшему. Кроме того начнется проверка школ на качество образования. В частности начнется оценка академических результатов школьников, что предполагает внедрение подотчетности школы по результатам обучения, определенных Национальной учебным планом. Сам национальный план будет переработан и будет разработана новая концепция среднего образования. Также власти намерены уделить большое внимание поднятию квалификации учителей. Диплом за три года – в Грузии могут сократить срок обучения на бакалавра>>В целях поддержки национальных меньшинств во всех негрузиноязычных государственных школах будет введено двуязычное образование, будет усилено преподавание и изучение как родного, так и государственного языка. Особое внимание будет уделено развитию инклюзивного образования. При службе школьных приставов будет создано структурное подразделение по координации услуг по поддержке инклюзивного образования. Кроме того, в Грузии будут созданы специальные альтернативные учебные программы в соответствии с Национальным учебным планом для лиц, оставшихся вне системы образования. Всего в Грузии на сегодняшний день 2 296 школ, в которых обучаются 634,3 тысячи учеников. Большая часть школ расположена в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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