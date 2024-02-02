https://sputnik-georgia.ru/20240202/diplom-za-tri-goda--v-gruzii-mogut-sokratit-srok-obucheniya-na-bakalavra-286071008.html

Диплом за три года – в Грузии могут сократить срок обучения на бакалавра

Диплом за три года – в Грузии могут сократить срок обучения на бакалавра

Данный вопрос представители минобразования уже обсудили с ректорами частных и государственных университетов 02.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-02T16:47+0400

2024-02-02T16:47+0400

2024-02-02T16:47+0400

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Бакалавриат в высших учебных заведениях Грузии могут с четырех лет сократить до трех, сообщило агентство BPN. Информацию подтвердили в министерстве образования и науки Грузии. В связи с данным вопросом уже идет работа, однако о деталях пока неизвестно. Данный вопрос представители минобразования уже обсудили с ректорами частных и государственных университетов. В Кавказском университете 23 января 2023 года прошел совет ректоров. Именно на этой встрече был рассмотрен вопрос сокращения учебного процесса бакалавриата от четырех до трех лет. В университетах страны ждут решения минобразования. Высшее образование в Грузии – данные за 2022/2023 учебный год в цифрах >>Нужно отметить, что в некоторых частных университетах Грузии часть образовательных направлений длится три года вместо четырех. Бакалавриат – это полноценное высшее образование на уровне мировых стандартов. Нормативный срок по очной форме обучения составляет четыре года. Бакалавр получает общую фундаментальную и профильную практическую подготовку, достаточную для выполнения профессиональных задач. Согласно данным "Сакстат", в 2022/2023 учебном году в высших учебных заведениях Грузии учились более 160 тысяч студентов, что на 0,9% больше, чем в предыдущем учебном году. В Грузии всего 62 высших учебных заведения, из них 19 – это государственные и 32 частные. Большая часть вузов расположена в Тбилиси. Минобразования в Грузии снова занялось делами молодежи >>Поступить в грузинские вузы возможно на основании сдачи Единых национальных экзаменов, во время которых абитуриенты должны сдать три обязательных предмета и один по выбору университета. Зачисление происходит на основании полученных баллов. От них же зависит и процент финансирования от государства. В Грузии студенты пользуются определенными льготами от государства, в том числе льготами на транспорт, на оформление документов, на посещение заповедников, музеев и так далее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, образование в грузии, министерство образования и науки грузии