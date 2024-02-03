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Усиление Южного Кавказа как приоритет политики нового правительства Грузии – главное
Усиление Южного Кавказа как приоритет политики нового правительства Грузии – главное
Правительство Грузии намерено приложить все усилия для того, чтобы содействовать миру, сотрудничеству и стабильности на Южном Кавказе 03.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-03T20:12+0400
2024-02-03T20:12+0400
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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Правительство Грузии намерено при новом премьер-министре Грузии Ираклии Кобахидзе продолжить работу над усилением роли Южного Кавказа на мировой арене. Кандидатура Кобахидзе на пост премьер-министра Грузии была представлена парламенту в пятницу 2 февраля вместе с новой программой правительства "Для строительства европейского государства".Согласно документу, Грузия приложит все усилия по содействию миру, сотрудничеству и стабильности на Южном Кавказе.Для осуществления этой цели правительство намерено сохранить и укрепить нынешнюю высокую динамику двусторонних стратегических отношений с Турцией, а также с Азербайджаном и Арменией.Грузия надеется на заключение мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном>>Власти Грузии не раз заявлял, что готовы работать для достижения долгосрочного мира на Южном Кавказе и предлагали Тбилиси в качестве площадки для переговоров по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.В конце 2021 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства" и предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси.Уже в октябре 2023 года после событий в Карабахе премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Усиление Южного Кавказа как приоритет политики нового правительства Грузии – главное
20:12 03.02.2024 (обновлено: 20:42 03.02.2024)
Правительство Грузии намерено приложить все усилия для того, чтобы содействовать миру, сотрудничеству и стабильности на Южном Кавказе
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Правительство Грузии намерено при новом премьер-министре Грузии Ираклии Кобахидзе продолжить работу над усилением роли Южного Кавказа на мировой арене.
Кандидатура Кобахидзе на пост премьер-министра Грузии была представлена парламенту в пятницу 2 февраля вместе с новой программой правительства "Для строительства европейского государства".
"Грузия продолжает проводить политику, основанную на сбалансированном и взаимовыгодном партнерском сотрудничестве в регионе, и таким образом вносить свой весомый вклад в процесс устойчивого и стабильного развития региона", – говорится в программе.
Согласно документу, Грузия приложит все усилия по содействию миру, сотрудничеству и стабильности на Южном Кавказе.
"С этой целью необходимо укрепление успешного сотрудничества с соседними государствами-партнерами, развитие двусторонних отношений во всех сферах, а также продолжение процесса делимитации-демаркации границы в соответствии с национальными интересами, на основе стратегического партнерства и добрососедства", – говорится в программе.
Для осуществления этой цели правительство намерено сохранить и укрепить нынешнюю высокую динамику двусторонних стратегических отношений с Турцией, а также с Азербайджаном и Арменией.
Власти Грузии не раз заявлял, что готовы работать для достижения долгосрочного мира на Южном Кавказе и предлагали Тбилиси в качестве площадки для переговоров по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.
В конце 2021 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства" и предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси.
Уже в октябре 2023 года после событий в Карабахе премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии.