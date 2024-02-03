https://sputnik-georgia.ru/20240203/usilenie-yuzhnogo-kavkaza-kak-prioritet-politiki-novogo-pravitelstva-gruzii--glavnoe-286083898.html

Усиление Южного Кавказа как приоритет политики нового правительства Грузии – главное

Усиление Южного Кавказа как приоритет политики нового правительства Грузии – главное

Правительство Грузии намерено приложить все усилия для того, чтобы содействовать миру, сотрудничеству и стабильности на Южном Кавказе 03.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-03T20:12+0400

2024-02-03T20:12+0400

2024-02-03T20:42+0400

грузия

новости

политика

азербайджан

армения

тбилиси

ираклий кобахидзе

ираклий гарибашвили

никол пашинян

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/08/284791805_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_35ac4ace5e3f18ab2ce59f776cedf47a.jpg

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Правительство Грузии намерено при новом премьер-министре Грузии Ираклии Кобахидзе продолжить работу над усилением роли Южного Кавказа на мировой арене. Кандидатура Кобахидзе на пост премьер-министра Грузии была представлена парламенту в пятницу 2 февраля вместе с новой программой правительства "Для строительства европейского государства".Согласно документу, Грузия приложит все усилия по содействию миру, сотрудничеству и стабильности на Южном Кавказе.Для осуществления этой цели правительство намерено сохранить и укрепить нынешнюю высокую динамику двусторонних стратегических отношений с Турцией, а также с Азербайджаном и Арменией.Грузия надеется на заключение мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном>>Власти Грузии не раз заявлял, что готовы работать для достижения долгосрочного мира на Южном Кавказе и предлагали Тбилиси в качестве площадки для переговоров по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.В конце 2021 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства" и предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси.Уже в октябре 2023 года после событий в Карабахе премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

азербайджан

армения

тбилиси

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, азербайджан, армения, тбилиси, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, никол пашинян, турция, правительство грузии