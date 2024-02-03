https://sputnik-georgia.ru/20240203/zasukha-i-tayanie-lednikov--chto-zhdet-klimat-gruzii-286081894.html

Засуха и таяние ледников – что ждет Грузию

Засуха и таяние ледников – что ждет Грузию

Специалист рассказал, какие климатические изменения могут ожидать Грузию 03.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-03T17:10+0400

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Количество осадков в Восточной Грузии в течение последующих 20-30 лет сократится на 10-20%, а в Западной Грузии ожидается таяние ледников, заявил глава Департамента географии Национального центра сейсмического мониторинга и института наук по изучению Земли Лаша Сухишвили в интервью "Квирис палитра". При этом, по словам специалиста, количество дождей в течение года сократится, но увеличится их интенсивность. Это значит, что увеличится количество дней засухи, что особенно болезненно будут ощущать в двух регионах Грузии – в Кахети и в Квемо Картли. Ареал расселения – часть территории, на которой находятся сельские населенные пункты, пашня и другие сельскохозяйственные угодья.Что касается Западной Грузии, то ко всем этим процессам добавляется и таяние ледников. В Восточной Грузии есть ледники, которые практически исчезают, а в Западной Грузии разделяются надвое, сообщил специалист. Если изменение климата продолжится в таком темпе, то придется пересмотреть вопрос водных ресурсов в реках и взглянуть на сферу гидроэнергетики совершенно другими глазами, подчеркнул Сухишвили. В Грузии разработан законопроект о безопасности плотин>>Опасности, которые следуют за климатическими изменениями – это наводнения, оползни, лавины, град, экстремальные погодные условия, могут привести к увеличению числа природных катастроф. Таяние ледников в мире вызывает и повышение уровня моря, что в свою очередь связано с возникновением штормов, циклонов и ураганов. Грузинские гляциологи отмечают, что ледники становятся менее жизнеспособными, лед становится все тоньше и теряет твердость, следовательно, нарушается их стабильность, что делает их опасными в плане стихийных процессов. На Большом Кавказе интенсивность таяния ледников очень увеличена. Спутниковые снимки Большого Кавказа показали, что из-за таяния ледников сформировались несколько больших озер на ледниках Лехсири и Цанери (район Местиа в регионе Самегрело - Земо Сванети). С нарушением дамб озер формируются оползни и селевые потоки. Специалисты говорят о важности постоянного мониторинга процессов и установления систем оповещения, а также информирования населения о возможных опасностях. По данным на 2020 год, на Большом Кавказе более двух тысяч ледников, а ледники – это запасы пресной воды. В Грузии большие реки идут именно с ледников, они питаются ледниками, но могут существовать и без них, просто течение реки будет меньше. По мнению специалистов, если все так продолжится и в плане климатических изменений не будет положительных сдвигов к 2100 году, то основные ледники восточного Кавказа исчезнут. А перед их исчезновением будет много стихийных процессов, к которым люди должны быть готовы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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