https://sputnik-georgia.ru/20240204/gornolyzhnyy-kurort-gudauri-prinimaet-mezhdunarodnyy-turnir-po-snoubord-krossu-286090671.html

Горнолыжный курорт Гудаури принимает международный турнир по сноуборд-кроссу

Горнолыжный курорт Гудаури принимает международный турнир по сноуборд-кроссу

В Гудаури впервые проходит этап Кубка мира по дисциплине сноуборд-кросс, в соревнованиях принимают участие около 90 спортсменов из 17 стран 04.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-04T14:23+0400

2024-02-04T14:23+0400

2024-02-04T14:40+0400

спорт

грузия

новости

гудаури

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/16/263809231_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_8dca223719033a3c8677301b4a53da4f.jpg

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Проведение турнира по сноуборд-кроссу в Гудаури (120 км от Тбилиси) означает, что Грузия вновь появится на карте мира, как ведущий горнолыжный курорт, рассказал директор Агентства горных трасс Ираклий Бурчуладзе. В Гудаури впервые проходит этап Кубка мира по дисциплине сноуборд-кросс. В соревнованиях принимают участие около 90 спортсменов из 17 стран. Заключительный этап соревнований поделен на два дня: 3-4 февраля. В плане подготовки все идеально, отметили организаторы. В международном турнире принимают участие спортсмены из США, Канады, Швейцарии, Австрии, Андорры, Австралии, Нидерландов, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Италии, Чехии, Бразилии, Японии, Кореи и Украины. Этап Кубка мира по могулу в Бакуриани в центре внимания мировых спортивных СМИ >>В качестве представителей Международной федерации лыжного спорта (FIS) за ходом турнира следят директор соревнований Уве Бейер и технический делегат Лукаш Лигоцкий. В прошлом году еще один грузинский курорт Бакуриани принял чемпионаты мира по фристайлу, сноуборду и фри-ски. После этих соревнований Гудаури и Бакуриани были включены в ежегодный календарь FIS.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

гудаури

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, гудаури