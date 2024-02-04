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Горнолыжный курорт Гудаури принимает международный турнир по сноуборд-кроссу
Горнолыжный курорт Гудаури принимает международный турнир по сноуборд-кроссу
В Гудаури впервые проходит этап Кубка мира по дисциплине сноуборд-кросс, в соревнованиях принимают участие около 90 спортсменов из 17 стран 04.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-04T14:23+0400
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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Проведение турнира по сноуборд-кроссу в Гудаури (120 км от Тбилиси) означает, что Грузия вновь появится на карте мира, как ведущий горнолыжный курорт, рассказал директор Агентства горных трасс Ираклий Бурчуладзе. В Гудаури впервые проходит этап Кубка мира по дисциплине сноуборд-кросс. В соревнованиях принимают участие около 90 спортсменов из 17 стран. Заключительный этап соревнований поделен на два дня: 3-4 февраля. В плане подготовки все идеально, отметили организаторы. В международном турнире принимают участие спортсмены из США, Канады, Швейцарии, Австрии, Андорры, Австралии, Нидерландов, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Италии, Чехии, Бразилии, Японии, Кореи и Украины. Этап Кубка мира по могулу в Бакуриани в центре внимания мировых спортивных СМИ >>В качестве представителей Международной федерации лыжного спорта (FIS) за ходом турнира следят директор соревнований Уве Бейер и технический делегат Лукаш Лигоцкий. В прошлом году еще один грузинский курорт Бакуриани принял чемпионаты мира по фристайлу, сноуборду и фри-ски. После этих соревнований Гудаури и Бакуриани были включены в ежегодный календарь FIS.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Горнолыжный курорт Гудаури принимает международный турнир по сноуборд-кроссу
14:23 04.02.2024 (обновлено: 14:40 04.02.2024)
В Гудаури впервые проходит этап Кубка мира по дисциплине сноуборд-кросс, в соревнованиях принимают участие около 90 спортсменов из 17 стран
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Проведение турнира по сноуборд-кроссу в Гудаури (120 км от Тбилиси) означает, что Грузия вновь появится на карте мира, как ведущий горнолыжный курорт, рассказал директор Агентства горных трасс Ираклий Бурчуладзе.
В Гудаури впервые проходит этап Кубка мира по дисциплине сноуборд-кросс. В соревнованиях принимают участие около 90 спортсменов из 17 стран.
"Впервые в истории в Гудаури проводится мировой этап в дисциплине сноуборд-кросс. Это еще один успех нашей страны. Турнир транслируется по всему миру на ведущих каналах, таких как Eurosport и других. Надеюсь, эти дни пройдут вполне успешно. У нас довольно хорошее начало", – сказал Бурчуладзе.
Заключительный этап соревнований поделен на два дня: 3-4 февраля.
В плане подготовки все идеально, отметили организаторы.
В международном турнире принимают участие спортсмены из США, Канады, Швейцарии, Австрии, Андорры, Австралии, Нидерландов, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Италии, Чехии, Бразилии, Японии, Кореи и Украины.
В качестве представителей Международной федерации лыжного спорта (FIS) за ходом турнира следят директор соревнований Уве Бейер и технический делегат Лукаш Лигоцкий.
В прошлом году еще один грузинский курорт Бакуриани принял чемпионаты мира по фристайлу, сноуборду и фри-ски. После этих соревнований Гудаури и Бакуриани были включены в ежегодный календарь FIS.