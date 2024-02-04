https://sputnik-georgia.ru/20240204/gruzinskie-regbisty-obygrali-sbornuyu-germanii-286095622.html

Грузинские регбисты обыграли сборную Германии

Грузинские регбисты обыграли сборную Германии

Дебют нового тренера сборной Грузии англичанина Ричарда Кокерилла оказался успешным 04.02.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Сборная Грузии по регби открыла новый сезон группового этапа чемпионата Европы победой над сборной Германии - 28:17. Чемпионат Европы 2024 пройдет по той же схеме, что и прошлом году. Восемь команд разделены на две группы. Две сильнейшие сборные каждого квартета выйдут в полуфинал и разыграют трофей. Состав группового этапа Чемпионата Европы: Группа А: Грузия, Испания, Нидерланды, Германия; Группа В: Португалия, Румыния, Бельгия, Польша. Дебют нового тренера борджгалоснеби англичанина Ричарда Кокерилла оказался успешным. Игра началась с преимуществом сборной Грузии, которая открыла счет на десятой минуте со штрафного. После этого немцы активизировались, регбисты сборной Грузии допускали ошибки (особенно часто при игре в коридоре), чем и воспользовался соперник - сначала сравнял счет, а через десять минут уже вышли вперед – 10:7. Сборная Грузии по регби сыграет в июле с Японией в тест-матче >>На последних минутах первой половины встречи борджгалоснеби атаковали с огромной силой и в итоге выиграли половину - 14:10. В начале второго тайма сборная Грузии увеличила разницу в счете - капитан команды Мераб Шарикадзе точным ударом отметил свою 100 игру в составе сборной. Следующие два матча сборная Грузии проведет в Тбилиси - против Нидерландов 10 февраля и против Испании 17-го. Встречи пройдут на стадионе "Авчала". Полуфинальные матчи запланированы на 2-3 марта, финал Чемпионата Европы состоится 17 марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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