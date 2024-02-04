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Грузинские регбисты обыграли сборную Германии
Грузинские регбисты обыграли сборную Германии
Дебют нового тренера сборной Грузии англичанина Ричарда Кокерилла оказался успешным 04.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-04T21:25+0400
2024-02-04T21:25+0400
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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Сборная Грузии по регби открыла новый сезон группового этапа чемпионата Европы победой над сборной Германии - 28:17. Чемпионат Европы 2024 пройдет по той же схеме, что и прошлом году. Восемь команд разделены на две группы. Две сильнейшие сборные каждого квартета выйдут в полуфинал и разыграют трофей. Состав группового этапа Чемпионата Европы: Группа А: Грузия, Испания, Нидерланды, Германия; Группа В: Португалия, Румыния, Бельгия, Польша. Дебют нового тренера борджгалоснеби англичанина Ричарда Кокерилла оказался успешным. Игра началась с преимуществом сборной Грузии, которая открыла счет на десятой минуте со штрафного. После этого немцы активизировались, регбисты сборной Грузии допускали ошибки (особенно часто при игре в коридоре), чем и воспользовался соперник - сначала сравнял счет, а через десять минут уже вышли вперед – 10:7. Сборная Грузии по регби сыграет в июле с Японией в тест-матче >>На последних минутах первой половины встречи борджгалоснеби атаковали с огромной силой и в итоге выиграли половину - 14:10. В начале второго тайма сборная Грузии увеличила разницу в счете - капитан команды Мераб Шарикадзе точным ударом отметил свою 100 игру в составе сборной. Следующие два матча сборная Грузии проведет в Тбилиси - против Нидерландов 10 февраля и против Испании 17-го. Встречи пройдут на стадионе "Авчала". Полуфинальные матчи запланированы на 2-3 марта, финал Чемпионата Европы состоится 17 марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, германия, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби
спорт, новости, грузия, германия, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби
Грузинские регбисты обыграли сборную Германии
Дебют нового тренера сборной Грузии англичанина Ричарда Кокерилла оказался успешным
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Сборная Грузии по регби открыла новый сезон группового этапа чемпионата Европы победой над сборной Германии - 28:17.
Чемпионат Европы 2024 пройдет по той же схеме, что и прошлом году. Восемь команд разделены на две группы. Две сильнейшие сборные каждого квартета выйдут в полуфинал и разыграют трофей.
Состав группового этапа Чемпионата Европы:
Группа А: Грузия, Испания, Нидерланды, Германия;
Группа В: Португалия, Румыния, Бельгия, Польша.
Дебют нового тренера борджгалоснеби англичанина Ричарда Кокерилла оказался успешным.
Игра началась с преимуществом сборной Грузии, которая открыла счет на десятой минуте со штрафного.
После этого немцы активизировались, регбисты сборной Грузии допускали ошибки (особенно часто при игре в коридоре), чем и воспользовался соперник - сначала сравнял счет, а через десять минут уже вышли вперед – 10:7.
На последних минутах первой половины встречи борджгалоснеби атаковали с огромной силой и в итоге выиграли половину - 14:10.
В начале второго тайма сборная Грузии увеличила разницу в счете - капитан команды Мераб Шарикадзе точным ударом отметил свою 100 игру в составе сборной.
Следующие два матча сборная Грузии проведет в Тбилиси - против Нидерландов 10 февраля и против Испании 17-го. Встречи пройдут на стадионе "Авчала".
Полуфинальные матчи запланированы на 2-3 марта, финал Чемпионата Европы состоится 17 марта.