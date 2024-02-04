https://sputnik-georgia.ru/20240204/nazvan-obem-investitsiy-v-uluchshenii-vodosnabzheniya-rustavi-286092089.html

Назван объем инвестиций в улучшение водоснабжения Рустави

Назван объем инвестиций в улучшение водоснабжения Рустави

В Рустави будут реализованы 15 важных реабилитационных проектов, в том числе замена магистральных и распределительных сетей 04.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-04T15:41+0400

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Водораспределительная компания Georgian Water and Power (GWP) инвестирует более 18 млн лари (около 6,7 млн долларов) в восстановление инфраструктуры водоснабжения города Рустави, сообщила пресс-служба компании. Устаревшая система водоснабжения является главной проблемой Рустави, над которой мэрия города активно работает в целях беспрепятственного водоснабжения местного населения. Рустави расположен всего в 30 километрах от столицы Грузии. GWP представила Национальной регулирующей комиссии энергетики и водоснабжения и мэру Рустави Нино Лацабидзе инвестиционный план на 2024 год в рамках проекта улучшения системы водоснабжения города. Водоснабжением города Рустави займется тбилисская компания >>Из 18 млн лари более 13 млн (около 4,8 млн долларов) будут направлены на ремонт устаревших водопроводных сетей города, а 5 миллионов (1,8 млн лари) – на обновление технического оборудования, необходимого для нормального функционирования инфраструктуры и водоснабжения. "Мы подвели итоги работ, проведенных в прошлом году, и представили инвестиционные проекты текущего года, в рамках которых в городе Рустави будут реализованы 15 важных реабилитационных проектов, в том числе замена магистральных и распределительных сетей", – сообщил директор по управлению активами GWP Гига Надирадзе. Кроме того, как заявил председатель Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению Давид Нармания, комиссия будет активно следить за текущими и планируемыми проектами. По словам мэра Рустави Нино Лацабидзе, инвестиционный план с конкретными адресами и проектами рассчитан на три года. "Для Рустави 2022-2023 годы были важными с точки зрения проектов и инвестиций, реализуемых GWP. Мы потребовали, чтобы в 2024 году компания строго соблюдала и реагирование, и сроки", – отметила Лацабидзе. По последним данным, в городе, который является также административным центром региона Квемо Картли, проживает 125 тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, рустави, давид нармания, georgian water and power