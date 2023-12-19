https://sputnik-georgia.ru/20231219/vodosnabzheniem-goroda-rustavi-zaymetsya-tbilisskaya-kompaniya-285076694.html
Водоснабжением города Рустави займется тбилисская компания
Водоснабжением города Рустави займется тбилисская компания
Компания "Рустави цкали", которая не раз становилась объектом критики жителей города из-за аварий в системе, перестала существовать 19.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-19T23:34+0400
2023-12-19T23:34+0400
2023-12-19T23:34+0400
грузия
новости
общество
georgian water and power
рустави
тбилиси
мцхета
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/06/271100629_0:110:3276:1953_1920x0_80_0_0_bace3ee60df80321db4c7c72dc572500.jpg
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Компания по водоснабжению Тбилиси Georgian Water and Power (GWP) официально завершила процесс слияния с компанией "Рустави цкали", и теперь будет заниматься проблемой снабжения водой одного из крупнейших городов Грузии. В результате слияния двух компаний, компания "Рустави цкали", которая не раз становилась объектом критики жителей города из-за аварий в системе, перестала существовать. И теперь жители Рустави официально стали абонентами GWP. Все сервис центры в Рустави продолжат работу но уже под новым именем. План по улучшению систем водоснабженияВ ноябре компания Aqualia, владеющая водораспределительной компанией Тбилиси Georgian Water and Power (GWP), завершила аудит инфраструктуры и эксплуатационных систем водоснабжения, по итогам которого представила 10-летний план развития, целью которого является создание сервиса, соответствующего европейским стандартам. Как ранее заявил новый генеральный директор Georgian Water and Power Хосе Мигель Сантос, системы водоснабжения и водоотведения Тбилиси, Рустави и Мцхета находятся в критическом состоянии и требуют немедленного реагирования – разработки долгосрочного плана развития и масштабных инвестиций. В рамках реализации плана будет сокращено количество аварий на водопроводно-канализационной сети, сократится продолжительность ограничений водоснабжения и площадь отключения, увеличится индекс обновления сетей, так как также повысится операционная эффективность, а потребительские услуги будут упрощены и оцифрованы. Новая компания, управляющая GWP, представила план работы >>На данном этапе у компании уже есть конкретные краткосрочные и долгосрочные планы действий как в инфраструктурном, так и в оперативном направлениях. В январе 2022 года Aqualia купила 80% акций в дочерней компании Georgia Global Utilities, владеющей тбилисской водораспределительной компанией Georgia Water & Power (GWP), стоимостью 180 миллионов долларов. Компания управляет полным циклом водоснабжения Тбилиси, Рустави и Мцхета и обслуживает более 1,5 миллиона человек. Aqualia на данный момент является крупнейшим отраслевым инвестором в Грузии и одним из мировых лидеров в сфере водоснабжения. Работы по улучшению водоснабжения Рустави продлятся до февраля 2024 года >>Согласно последнему рейтингу Global Water Intelligence (март 2021 г.), Aqualia является четвертой по величине компанией по управлению водными ресурсами в Европе и девятой в мире по численности обслуживаемого населения. В настоящее время Aqualia обслуживает около 30 миллионов человек в 17 странах: Алжире, Арабских Эмиратах, Колумбии, Чили, Чехии, Эквадоре, Египте, Франции, Италии, Мексике, Омане, Португалии, Катаре, Румынии, Саудовской Аравии, Испании и Тунисе. В 2020 финансовом году выручка компании составила 1,2 миллиарда евро, а бизнес-портфель – более 15 миллиардов евро. Капитал компании принадлежит группе по обслуживанию граждан FCC (51%) и австралийскому этическому фонду IFM Investors (49%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
рустави
тбилиси
мцхета
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/06/271100629_475:0:3206:2048_1920x0_80_0_0_02d31c6faef7c47cd3352ad895322061.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, georgian water and power, рустави, тбилиси, мцхета
грузия, новости, общество, georgian water and power, рустави, тбилиси, мцхета
Водоснабжением города Рустави займется тбилисская компания
Компания "Рустави цкали", которая не раз становилась объектом критики жителей города из-за аварий в системе, перестала существовать
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Компания по водоснабжению Тбилиси Georgian Water and Power (GWP) официально завершила процесс слияния с компанией "Рустави цкали", и теперь будет заниматься проблемой снабжения водой одного из крупнейших городов Грузии.
В результате слияния двух компаний, компания "Рустави цкали", которая не раз становилась объектом критики жителей города из-за аварий в системе, перестала существовать. И теперь жители Рустави официально стали абонентами GWP.
"Компания будет заниматься предоставлением полных услуг по регистрации новых абонентов, присоединения к системе водоснабжения, а также обеспечения жителей Рустави в 24-часовом режиме чистой питьевой водой", - отмечается в сообщении GWP.
Все сервис центры в Рустави продолжат работу но уже под новым именем.
План по улучшению систем водоснабжения
В ноябре компания Aqualia, владеющая водораспределительной компанией Тбилиси Georgian Water and Power (GWP), завершила аудит инфраструктуры и эксплуатационных систем водоснабжения, по итогам которого представила 10-летний план развития, целью которого является создание сервиса, соответствующего европейским стандартам.
Как ранее заявил новый генеральный директор Georgian Water and Power Хосе Мигель Сантос, системы водоснабжения и водоотведения Тбилиси, Рустави и Мцхета находятся в критическом состоянии и требуют немедленного реагирования – разработки долгосрочного плана развития и масштабных инвестиций.
В рамках реализации плана будет сокращено количество аварий на водопроводно-канализационной сети, сократится продолжительность ограничений водоснабжения и площадь отключения, увеличится индекс обновления сетей, так как также повысится операционная эффективность, а потребительские услуги будут упрощены и оцифрованы.
На данном этапе у компании уже есть конкретные краткосрочные и долгосрочные планы действий как в инфраструктурном, так и в оперативном направлениях.
В январе 2022 года Aqualia купила 80% акций в дочерней компании Georgia Global Utilities, владеющей тбилисской водораспределительной компанией Georgia Water & Power (GWP), стоимостью 180 миллионов долларов.
Компания управляет полным циклом водоснабжения Тбилиси, Рустави и Мцхета и обслуживает более 1,5 миллиона человек. Aqualia на данный момент является крупнейшим отраслевым инвестором в Грузии и одним из мировых лидеров в сфере водоснабжения.
Согласно последнему рейтингу Global Water Intelligence (март 2021 г.), Aqualia является четвертой по величине компанией по управлению водными ресурсами в Европе и девятой в мире по численности обслуживаемого населения.
В настоящее время Aqualia обслуживает около 30 миллионов человек в 17 странах: Алжире, Арабских Эмиратах, Колумбии, Чили, Чехии, Эквадоре, Египте, Франции, Италии, Мексике, Омане, Португалии, Катаре, Румынии, Саудовской Аравии, Испании и Тунисе. В 2020 финансовом году выручка компании составила 1,2 миллиарда евро, а бизнес-портфель – более 15 миллиардов евро. Капитал компании принадлежит группе по обслуживанию граждан FCC (51%) и австралийскому этическому фонду IFM Investors (49%).