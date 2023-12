Водоснабжением города Рустави займется тбилисская компания

https://sputnik-georgia.ru/20231219/vodosnabzheniem-goroda-rustavi-zaymetsya-tbilisskaya-kompaniya-285076694.html

Компания "Рустави цкали", которая не раз становилась объектом критики жителей города из-за аварий в системе, перестала существовать 19.12.2023, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Компания по водоснабжению Тбилиси Georgian Water and Power (GWP) официально завершила процесс слияния с компанией "Рустави цкали", и теперь будет заниматься проблемой снабжения водой одного из крупнейших городов Грузии. В результате слияния двух компаний, компания "Рустави цкали", которая не раз становилась объектом критики жителей города из-за аварий в системе, перестала существовать. И теперь жители Рустави официально стали абонентами GWP. Все сервис центры в Рустави продолжат работу но уже под новым именем. План по улучшению систем водоснабженияВ ноябре компания Aqualia, владеющая водораспределительной компанией Тбилиси Georgian Water and Power (GWP), завершила аудит инфраструктуры и эксплуатационных систем водоснабжения, по итогам которого представила 10-летний план развития, целью которого является создание сервиса, соответствующего европейским стандартам. Как ранее заявил новый генеральный директор Georgian Water and Power Хосе Мигель Сантос, системы водоснабжения и водоотведения Тбилиси, Рустави и Мцхета находятся в критическом состоянии и требуют немедленного реагирования – разработки долгосрочного плана развития и масштабных инвестиций. В рамках реализации плана будет сокращено количество аварий на водопроводно-канализационной сети, сократится продолжительность ограничений водоснабжения и площадь отключения, увеличится индекс обновления сетей, так как также повысится операционная эффективность, а потребительские услуги будут упрощены и оцифрованы. Новая компания, управляющая GWP, представила план работы >>На данном этапе у компании уже есть конкретные краткосрочные и долгосрочные планы действий как в инфраструктурном, так и в оперативном направлениях. В январе 2022 года Aqualia купила 80% акций в дочерней компании Georgia Global Utilities, владеющей тбилисской водораспределительной компанией Georgia Water & Power (GWP), стоимостью 180 миллионов долларов. Компания управляет полным циклом водоснабжения Тбилиси, Рустави и Мцхета и обслуживает более 1,5 миллиона человек. Aqualia на данный момент является крупнейшим отраслевым инвестором в Грузии и одним из мировых лидеров в сфере водоснабжения. Работы по улучшению водоснабжения Рустави продлятся до февраля 2024 года >>Согласно последнему рейтингу Global Water Intelligence (март 2021 г.), Aqualia является четвертой по величине компанией по управлению водными ресурсами в Европе и девятой в мире по численности обслуживаемого населения. В настоящее время Aqualia обслуживает около 30 миллионов человек в 17 странах: Алжире, Арабских Эмиратах, Колумбии, Чили, Чехии, Эквадоре, Египте, Франции, Италии, Мексике, Омане, Португалии, Катаре, Румынии, Саудовской Аравии, Испании и Тунисе. В 2020 финансовом году выручка компании составила 1,2 миллиарда евро, а бизнес-портфель – более 15 миллиардов евро. Капитал компании принадлежит группе по обслуживанию граждан FCC (51%) и австралийскому этическому фонду IFM Investors (49%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

