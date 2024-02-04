https://sputnik-georgia.ru/20240204/rossiyskiy-kosmonavt-pobil-rekord-po-prebyvaniyu-v-kosmose-286092514.html

Российский космонавт побил рекорд по пребыванию в космосе

Российский космонавт побил рекорд по пребыванию в космосе

Суммарная продолжительность пребывания на околоземной орбите российского космонавта за пять экспедиций приблизилась к 900 дням 04.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-04T16:29+0400

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ТБИЛИСИ, 4 фев – Sputnik. Российский космонавт Олег Кононенко установил новый рекорд по суммарной продолжительности пребывания в космосе, сообщили в "Роскосмосе".Ранее рекордсменом по пребыванию в космосе был российский космонавт Геннадий Падалка, который находился на земной орбите более 878 суток.В госкорпорации анонсировали, что в 11 часов 30 минут 8 секунд по московскому времени 4 февраля Олег Кононенко стал человеком, который больше всего находился в космосе.В России создали принципиально новый "компас" для космоса >>В настоящее время российский космонавт находится на МКС уже в пятый раз. Остальные действующие космонавты в России побывали на ней только три раза.Олег Кононенко находится на МКС в составе экипажа вместе с россиянином Николаем Чубом и американкой Лорал О'Хара. Она вернется на Землю весной 2024 года вместе с Олегом Новицким и первой белорусской космонавткой Мариной Василевской.Экспедиция Кононенко и Чуба продлится до сентября текущего года. За это время Олег Кононенко успеет стать первым космонавтом, который проведет на МКС боле тысячи дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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