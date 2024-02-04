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Российский космонавт побил рекорд по пребыванию в космосе
Российский космонавт побил рекорд по пребыванию в космосе
Суммарная продолжительность пребывания на околоземной орбите российского космонавта за пять экспедиций приблизилась к 900 дням 04.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-04T16:29+0400
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ТБИЛИСИ, 4 фев – Sputnik. Российский космонавт Олег Кононенко установил новый рекорд по суммарной продолжительности пребывания в космосе, сообщили в "Роскосмосе".Ранее рекордсменом по пребыванию в космосе был российский космонавт Геннадий Падалка, который находился на земной орбите более 878 суток.В госкорпорации анонсировали, что в 11 часов 30 минут 8 секунд по московскому времени 4 февраля Олег Кононенко стал человеком, который больше всего находился в космосе.В России создали принципиально новый "компас" для космоса >>В настоящее время российский космонавт находится на МКС уже в пятый раз. Остальные действующие космонавты в России побывали на ней только три раза.Олег Кононенко находится на МКС в составе экипажа вместе с россиянином Николаем Чубом и американкой Лорал О'Хара. Она вернется на Землю весной 2024 года вместе с Олегом Новицким и первой белорусской космонавткой Мариной Василевской.Экспедиция Кононенко и Чуба продлится до сентября текущего года. За это время Олег Кононенко успеет стать первым космонавтом, который проведет на МКС боле тысячи дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, новости, роскосмос
россия, в мире, новости, роскосмос
Российский космонавт побил рекорд по пребыванию в космосе
16:29 04.02.2024 (обновлено: 17:07 04.02.2024)
Суммарная продолжительность пребывания на околоземной орбите российского космонавта за пять экспедиций приблизилась к 900 дням
ТБИЛИСИ, 4 фев – Sputnik. Российский космонавт Олег Кононенко установил новый рекорд по суммарной продолжительности пребывания в космосе, сообщили в "Роскосмосе".
Ранее рекордсменом по пребыванию в космосе был российский космонавт Геннадий Падалка, который находился на земной орбите более 878 суток.
В госкорпорации анонсировали, что в 11 часов 30 минут 8 секунд по московскому времени 4 февраля Олег Кононенко стал человеком, который больше всего находился в космосе.
В настоящее время российский космонавт находится на МКС уже в пятый раз. Остальные действующие космонавты в России побывали на ней только три раза.
Олег Кононенко находится на МКС в составе экипажа вместе с россиянином Николаем Чубом и американкой Лорал О'Хара. Она вернется на Землю весной 2024 года вместе с Олегом Новицким и первой белорусской космонавткой Мариной Василевской.
Экспедиция Кононенко и Чуба продлится до сентября текущего года. За это время Олег Кононенко успеет стать первым космонавтом, который проведет на МКС боле тысячи дней.