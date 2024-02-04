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С 1 марта Грузии ограничивается рассылка рекламы при помощи смс
С 1 марта Грузии ограничивается рассылка рекламы при помощи смс
Любое государственное учреждение, а также некоторые частные компании будут обязаны иметь ответственного за защиту персональных данных сотрудника 04.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-04T22:02+0400
2024-02-04T22:02+0400
2024-02-04T22:02+0400
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общество
служба защиты персональных данных
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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Агрессивная маркетинговая кампания отправки рекламных текстовых сообщений в Грузии ограничивается с 1 марта, говорится в материалах на странице "Законодательного вестника" . В июне 2023 года парламент Грузии принял новый закон "О защите персональных данных". Документ уже опубликован в "Законодательном вестнике", хотя большая часть нововведений вступит в силу только с 1 марта 2024 года. Согласно изменениям: Любое государственное учреждение, а также некоторые частные компании будут обязаны иметь ответственного за защиту персональных данных сотрудника. О нарушениях правил отправки рекламных сообщений пользователи смогут сообщить в Службу защиты персональных данных. Размер штрафа также определяет Служба по защите персональных данных. Для компании или предпринимателя с годовым оборотом до 500 тысяч лари (около 185 тысяч долларов) штраф составит 2 тысячи лари (около 740 долларов), а для компаний с большим оборотом – 3 тысячи лари (около 1,2 тысячи долларов). При выявлении отягчающих обстоятельств сумма увеличивается. Интернет в Грузии недорогой – мобильный оператор не согласен с результатами исследования >>Верхняя граница штрафа составляет 20 тысяч лари (около 7,4 тысячи долларов). Кроме того, абонемент может в любой момент запросить информацию, из каких источников были получены его контактные данные. Обновленный закон, гарантирующий защиту личной информации, является частью работы по гармонизации законодательства Грузии с европейским в соответствии с обязательствами, взятыми на себя в рамках Соглашения Ассоциации с ЕС, вступившего в силу 1 июля 2016 года. Действующий на сегодня закон "О защите персональных данных" был принят до подписания Соглашения – в январе 2011 года. До июне 2023 года в него было внесено 26 поправок.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, служба защиты персональных данных
грузия, новости, общество, служба защиты персональных данных
С 1 марта Грузии ограничивается рассылка рекламы при помощи смс
Любое государственное учреждение, а также некоторые частные компании будут обязаны иметь ответственного за защиту персональных данных сотрудника
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Агрессивная маркетинговая кампания отправки рекламных текстовых сообщений в Грузии ограничивается с 1 марта, говорится в материалах на странице "Законодательного вестника" .
В июне 2023 года парламент Грузии принял новый закон "О защите персональных данных". Документ уже опубликован в "Законодательном вестнике", хотя большая часть нововведений вступит в силу только с 1 марта 2024 года.
Уведомление должно быть отправлено только с предварительного согласия абонента;
Абонент может отказаться от получения рекламного сообщения в любой момент – компания обязана удовлетворить запрос в течение семи рабочих дней;
Отказаться от получения сообщения должно быть возможным простым способом.
Любое государственное учреждение, а также некоторые частные компании будут обязаны иметь ответственного за защиту персональных данных сотрудника.
О нарушениях правил отправки рекламных сообщений пользователи смогут сообщить в Службу защиты персональных данных. Размер штрафа также определяет Служба по защите персональных данных.
Для компании или предпринимателя с годовым оборотом до 500 тысяч лари (около 185 тысяч долларов) штраф составит 2 тысячи лари (около 740 долларов), а для компаний с большим оборотом – 3 тысячи лари (около 1,2 тысячи долларов). При выявлении отягчающих обстоятельств сумма увеличивается.
Верхняя граница штрафа составляет 20 тысяч лари (около 7,4 тысячи долларов).
Кроме того, абонемент может в любой момент запросить информацию, из каких источников были получены его контактные данные.
Обновленный закон, гарантирующий защиту личной информации, является частью работы по гармонизации законодательства Грузии с европейским в соответствии с обязательствами, взятыми на себя в рамках Соглашения Ассоциации с ЕС, вступившего в силу 1 июля 2016 года.
Действующий на сегодня закон "О защите персональных данных" был принят до подписания Соглашения – в январе 2011 года. До июне 2023 года в него было внесено 26 поправок.