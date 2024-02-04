https://sputnik-georgia.ru/20240204/s-1-marta-gruzii-ogranichivaetsya-rassylka-reklamy-pri-pomoschi-sms-286095820.html

С 1 марта Грузии ограничивается рассылка рекламы при помощи смс

С 1 марта Грузии ограничивается рассылка рекламы при помощи смс

Любое государственное учреждение, а также некоторые частные компании будут обязаны иметь ответственного за защиту персональных данных сотрудника 04.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-04T22:02+0400

2024-02-04T22:02+0400

2024-02-04T22:02+0400

грузия

новости

общество

служба защиты персональных данных

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24840/29/248402970_0:119:3217:1929_1920x0_80_0_0_a2c0a2595f7cbb81c8b002cd1a1272e5.jpg

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Агрессивная маркетинговая кампания отправки рекламных текстовых сообщений в Грузии ограничивается с 1 марта, говорится в материалах на странице "Законодательного вестника" . В июне 2023 года парламент Грузии принял новый закон "О защите персональных данных". Документ уже опубликован в "Законодательном вестнике", хотя большая часть нововведений вступит в силу только с 1 марта 2024 года. Согласно изменениям: Любое государственное учреждение, а также некоторые частные компании будут обязаны иметь ответственного за защиту персональных данных сотрудника. О нарушениях правил отправки рекламных сообщений пользователи смогут сообщить в Службу защиты персональных данных. Размер штрафа также определяет Служба по защите персональных данных. Для компании или предпринимателя с годовым оборотом до 500 тысяч лари (около 185 тысяч долларов) штраф составит 2 тысячи лари (около 740 долларов), а для компаний с большим оборотом – 3 тысячи лари (около 1,2 тысячи долларов). При выявлении отягчающих обстоятельств сумма увеличивается. Интернет в Грузии недорогой – мобильный оператор не согласен с результатами исследования >>Верхняя граница штрафа составляет 20 тысяч лари (около 7,4 тысячи долларов). Кроме того, абонемент может в любой момент запросить информацию, из каких источников были получены его контактные данные. Обновленный закон, гарантирующий защиту личной информации, является частью работы по гармонизации законодательства Грузии с европейским в соответствии с обязательствами, взятыми на себя в рамках Соглашения Ассоциации с ЕС, вступившего в силу 1 июля 2016 года. Действующий на сегодня закон "О защите персональных данных" был принят до подписания Соглашения – в январе 2011 года. До июне 2023 года в него было внесено 26 поправок.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, служба защиты персональных данных