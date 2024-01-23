https://sputnik-georgia.ru/20240123/internet-v-gruzii-ne-dorogoy--mobilnyy-operator-ne-soglasen-s-rezultatami-issledovaniya-285850229.html

Интернет в Грузии недорогой – мобильный оператор не согласен с результатами исследования

Интернет в Грузии недорогой – мобильный оператор не согласен с результатами исследования

В исследовании, проведенном по заказу комиссии, четко видно, что большинство тарифов на телекоммуникационном рынке Грузии дешевле, чем в среднем по Европе 23.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-23T20:39+0400

2024-01-23T20:39+0400

2024-01-23T20:52+0400

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Представление тарифов за интернет в Грузии якобы завышенными по сравнению с европейскими странами Национальной комиссией по коммуникациям, возможно, служит созданию основы для предварительного регулирования комиссией рынков мобильной и фиксированной связи, говорится в заявлении грузинского оператора мобильной связи "Силкнет". Национальная комиссия по коммуникациям обнародовала исследование британской компании Strategy Analytics, согласно которому фиксированный Интернет 100 Мб/с в Грузии на 136% дороже, чем в европейских странах. Как отметили в "Силкнет", в исследовании, проведенном по заказу комиссии, четко видно, что большинство тарифов на телекоммуникационном рынке Грузии дешевле, чем в среднем по Европе. Несмотря на это, грузинский рынок был представлен комиссией как более дорогой, чем европейский. "Мы надеемся, что Комиссия и операторы смогут найти правильную форму сотрудничества, способствуя тем самым дальнейшему развитию отрасли в Грузии", – отмечено в заявлении. В компании отметили, что мобильный пакет, выбранный Комиссией в заголовке заявления (10 ГБ интернета и 1795 минут разговора), нерелевантен для оценки рынка, поскольку таким пакетом пользуются лишь 0,1% абонентов. Интернет в Грузии почти в 2,5 раза дороже, чем в Европе – данные исследования >>Кроме того, по их словам, в случае с фиксированным интернетом комиссия также выбрала дорогой по сравнению с европейскими ценами пакет, но хотелось бы подчеркнуть, что таким пакетом пользуются лишь 2% абонентов. По словам "Силкнет", реальные результаты исследования выглядят так: Данные исследования комиссии О том, что в Грузии дорогой интернет, показали результаты сравнительного анализа цен на телекоммуникационные услуги в стране с аналогичными показателями 22 стран-членов ЕС и Великобритании, проведенного Strategy Analytics в апреле 2023 года по заказу Комиссии по коммуникациям. Согласно результатам исследования, услуги низкого объема и скорости Интернета в Грузии как на рынке мобильной, так и фиксированной связи практически аналогичны или дешевле, чем цены в странах, включенных в исследование. Что касается цен на высокоскоростные услуги и большего объема, то они значительно превышают средние показатели европейских стран. Согласно исследованию, высокие цены на объемные и высокоскоростные услуги особенно важны и проблематичны, поскольку, по данным 2022 года, потребление мобильного Интернета резко растет и достигает в среднем 12 Гб. Это все фейки: Грузинский мобильный оператор недоволен критикой цен на Интернет >>Кроме того, отмечено, что тенденция использования Интернета в эпоху цифровых технологий направлена на увеличение скорости и объема использования, которые еще больше возрастут с появлением Интернета 5G. Аналогичная ситуация и с услугами фиксированного Интернета, поскольку время, проводимое пользователями онлайн, и спрос на получение различных услуг онлайн увеличивается, поэтому роль услуг высокоскоростного Интернета критически важна для абонентов, что является проблемой в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, интернет, национальная комиссия по коммуникациям грузии