https://sputnik-georgia.ru/20240205/delayte-vyvody--deputat-parlamenta-gruzii-o-popytke-tranzita-iz-ukrainy-v-rossiyu-286106239.html

Делайте выводы – депутат парламента Грузии о попытке транзита из Украины в Россию

Делайте выводы – депутат парламента Грузии о попытке транзита из Украины в Россию

Хорошо, что такие факты предаются огласке, так как это необходимо для ощущения безопасности в обществе, считает депутат 05.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-05T15:15+0400

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Обнародование информации о пресечении попыток транзита через территорию Грузии бомб из Украины в Россию позволяет делать правильные выводы касательно политических процессов, заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе. СГБ Грузии в понедельник, 5 февраля, заявило о пресечении транспортировки в Россию через территорию Грузии взрывчатки, предназначенной для осуществления крупных терактов. СГБ предположило, что организация транзита служила созданию мнения, чтобы вина за террористические акты, которые произошли бы в Грузии или за ее пределами, легла бы на Грузию. Он положительно оценил работу СГБ Грузии. "Если в Грузии есть человек, вне зависимости от его гражданства, будь то гражданин Грузии или гражданин другой страны, у которого может быть интерес в какой-либо форме устроить взрыв, используя запрещенные вещества, и устроить трагедию, то у СГБ должна быть информация о таких "интересах" и "инициативах", они должны владеть информацией, следить и реагировать в соответствии с законом", – сказал Сарджвеладзе. Детали расследования Как выяснило следствие, взрывчатку доставили в Грузию из украинского города Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию и собирались везти в российский город Воронеж. По данным СГБ, взрывчатка С-4 общим весом 14 килограммов была разделена на шесть взрывных устройств с детонаторами и таймерами с запрограммированным временем взрыва. Злоумышленники спрятали эти устройства в двух аккумуляторах от электромобиля – по три в каждом аккумуляторе. Украина всячески хочет вовлечь Грузию в конфронтацию с Россией - эксперт >>Изначально в российский город Воронеж планировалось доставить сразу все шесть бомб, но после заказчик и участники процесса перевозки попытались вывезти три бомбы в одном аккумуляторе, а остальные три оставили по конкретному адресу в Тбилиси. Три бомбы были уже изъяты на грузино-российской границе при попытки провезти их транзитом. Следствие пытается установить, были ли предназначены бомбы, оставленные в Тбилиси, для Грузии или дальнейшего транзита. Следствие установило, что процесс транзита взрывчатки из Украины через Грузию в Россию организовывал гражданин Украины, уроженец грузинского города Батуми, Александр Шарашидзе, который в 2020 году был кандидатом в депутаты от правящей партии Украины "Слуга Народа". Спецслужбы Грузии предотвратили крупные теракты в России – подробности от СГБ >>По предположению следствия, ему было известно о взрывчатке, так как он активно следил за грузом. По данным СГБ, в провозе взрывчатки также участвовали семь граждан Грузии, три гражданина Украины и два гражданина Армении. На данный момент дело о взрывчатке расследуется как незаконное приобретение взрывчатых веществ и взрывных устройств. СГБ Грузии не исключает, что его переквалифицируют как подготовку террористического акта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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