https://sputnik-georgia.ru/20240205/spetssluzhby-gruzii-predotvratili-krupnye-terakty-v-rossii--podrobnosti-ot-sgb-286103986.html

Спецслужбы Грузии предотвратили крупный теракт в России?

Спецслужбы Грузии предотвратили крупный теракт в России?

Взрывные устройства ввезли в Грузию 19 января на минивэне гражданина Украины через КПП "Сарпи" 05.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-05T14:41+0400

2024-02-05T14:41+0400

2024-02-05T17:33+0400

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Сотрудники службы госбезопасности Грузии установили организатора перевозки взрывных устройств из Украины в Россию через Грузию и раскрыли предположительные цели злоумышленников, говорится в сообщении СГБ Грузии. В совершении преступления подозреваются семь граждан Грузии, три гражданина Украины и два гражданина Армении.Шесть взрывных устройств, шесть детонаторов, шесть специальных ключей и 14 килограммов взрывчатого вещества изъяты из машины, которую обыскали на основе полученной оперативной информации. Все это находилось в двух аккумуляторах для электромашин, которые были использованы в качестве контейнеров. Все эти взрывные устройства и взрывчатые вещества изъяли из контейнеров и отправили на экспертизу, а контейнерам вернули первичный вид и уже муляжи положили туда же, где нашли. Целью было установление заказчиков и исполнителей. Контртеррористический центр СГБ внимательно следил за передвижением посылки. Что касается экспертизы, она показала, что взрывные устройства содержали пластическое взрывчатое вещество C-4. В каждом взрывном устройстве был электронный таймер, на котором уже было указано время задействования взрывчатки. Первичное изучение устройств показало, что их изготовил специалист высокого уровня и все они рассчитаны на высокий радиус действия.Следствие по итогам опроса свидетелей и изучения изъятых аудиофайлов установило, что эти взрывные устройства провезли в Грузию на минивэне гражданина Украины через турецко-грузинскую границу "Сарпи". Грузи прибыл из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию. Планировалась его доставка в Воронеж через КПП "Дарьял" - "Верхний Ларс".Позже по заданию заказчика планы изменились - исполнители попытались вывезти лишь один контейнер с тремя взрывчатками, а второй оставили в Тбилиси. Сотрудники контртеррористического центра СГБ изъяли посылку в момент пересечения границы Грузии с Россией. Организатором преступления, по данным следствия, является гражданин Украины, уроженец грузинского города Батуми Александр Шарашидзе,. В 2020 году он был кандидатом в депутаты от правящей партии Украины "Слуга Народа". Следствие утверждает, что Шарашидзе будучи за рубежом внимательно следил за перемещением взрывчатки. О том, что в контейнерах под видом аккумуляторов была взрывчатка, предположительно, знал только он. Остальные фигуранты дела вероятно представления не имели о взрывных устройствах и капсюль-детонаторах. Следствие продолжается для выявления всех причастных к преступлению лиц, включая изготовителей взрывчатки, а также для установления конечной цели назначения и объектов нападения. Спецслужбы Грузии перехватили груз взрывчатки, который перевозили из Украины в Россию>>Также следствию предстоит выяснить, какие планы были касательно второго контейнера - планировали его позже вывезти в Россию или привести в действие в Грузии. Уголовное дело ведется по статье "Незаконное приобретение и хранение взрывных устройств и взрывчатых веществ", что карается лишением свободы от 3 до 6 лет. Однако СГБ не исключает изменение квалификации дела на подготовку террористического акта. Это преступление карается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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