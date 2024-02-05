https://sputnik-georgia.ru/20240205/gruzii-eto-bylo-by-strashnym-udarom-dlya-gruzii---ekspert-o-vozmozhnykh-teraktakh-286109778.html
Это было бы страшным ударом для Грузии – эксперт о возможных терактах
Это было бы страшным ударом для Грузии – эксперт о возможных терактах
Эксперт положительно оценил работу грузинских спецслужб 05.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-05T17:00+0400
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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Грузинские спецслужбы отлично справились со своей работой и им удалось предотвратить масштабный теракт, который стал бы для Грузии страшным ударом, заявил политолог Петре Мамрадзе в беседе со Sputnik Грузия. Спецслужбы Грузии заявили о предотвращении попытки перевозки из Украины в Россию взрывчатых устройств, предназначенных, предположительно, для осуществления терактов. По его словам, после начала конфликта на Украине международные наблюдатели не раз приезжали в Грузию и проверяли работу наших пограничников, а именно, нарушаются ли транзитом через Грузию международные санкции, введенные в отношении России. "Каждый раз к нам не могли придраться. Все было в порядке. А если бы теракты все-таки произошли, то было бы много вопросов о соблюдении санкций", – отметил эксперт. Как подчеркнул эксперт, с какой целью часть мощнейших взрывных устройств оставили в Грузии, установит следствие и даст ответы на все вопросы. Спецслужбы Грузии предотвратили крупный теракт в России?>>По словам Мамрадзе, услышав в заявлении СГБ Грузии о причастии к перевозке взрывчатых веществ члена партии "Слуга народа", уроженца Батуми Александра Шарашидзе, он сразу же вспомнил о лидере фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давиде Арахамия. "Я сразу вспомнил слова Арахамия 2021 года, что Украине нужно было оставить себе ядерные установки, чтобы шантажировать другие страны, шантажировать весь мир. Что подписание меморандума стало фатальной ошибкой. Я не нарушаю презумпцию невиновности, просто говорю, что сразу же вспомнил его слова, думая о возможных масштабных разрушениях", – сказал Мамрадзе. Будем надеться, что это будет хорошим уроком для террористов, подчеркнул эксперт. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, воронеж, тбилиси, украина, петре мамрадзе, сгб, верховная рада
Это было бы страшным ударом для Грузии – эксперт о возможных терактах
17:00 05.02.2024 (обновлено: 17:19 05.02.2024)
Эксперт положительно оценил работу грузинских спецслужб
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik.
Грузинские спецслужбы отлично справились со своей работой и им удалось предотвратить масштабный теракт, который стал бы для Грузии страшным ударом, заявил политолог Петре Мамрадзе в беседе со Sputnik Грузия
.
Спецслужбы Грузии заявили о предотвращении попытки перевозки из Украины в Россию взрывчатых устройств, предназначенных, предположительно, для осуществления терактов.
"Грузинские спецслужбы отлично справились со своей работой, и им удалось предотвратить масштабный теракт, который стал бы для Грузии страшным ударом. Потому что, когда такое количество взрывчатки провозят через границу, потом сложно доказывать, что власти не при чем", – заявил эксперт.
По его словам, после начала конфликта на Украине международные наблюдатели не раз приезжали в Грузию и проверяли работу наших пограничников, а именно, нарушаются ли транзитом через Грузию международные санкции, введенные в отношении России.
"Каждый раз к нам не могли придраться. Все было в порядке. А если бы теракты все-таки произошли, то было бы много вопросов о соблюдении санкций", – отметил эксперт.
Как подчеркнул эксперт, с какой целью часть мощнейших взрывных устройств оставили в Грузии, установит следствие и даст ответы на все вопросы.
По словам Мамрадзе, услышав в заявлении СГБ Грузии о причастии к перевозке взрывчатых веществ члена партии "Слуга народа", уроженца Батуми Александра Шарашидзе, он сразу же вспомнил о лидере фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давиде Арахамия.
"Я сразу вспомнил слова Арахамия 2021 года, что Украине нужно было оставить себе ядерные установки, чтобы шантажировать другие страны, шантажировать весь мир. Что подписание меморандума стало фатальной ошибкой. Я не нарушаю презумпцию невиновности, просто говорю, что сразу же вспомнил его слова, думая о возможных масштабных разрушениях", – сказал Мамрадзе.
Будем надеться, что это будет хорошим уроком для террористов, подчеркнул эксперт.