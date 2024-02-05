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Кандидат на пост главы МВД Грузии назвал основной приоритет своей работы
Кандидат на пост главы МВД Грузии назвал основной приоритет своей работы
ТБИЛИСИ, 5 фев— Sputnik. Борьба с организованной преступностью остается главным приоритетов МВД Грузии, и реформы в этом направлении будут продолжаться, заявил... 05.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-05T12:02+0400
2024-02-05T12:02+0400
2024-02-05T12:48+0400
грузия
новости
вахтанг гомелаури
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 5 фев— Sputnik. Борьба с организованной преступностью остается главным приоритетов МВД Грузии, и реформы в этом направлении будут продолжаться, заявил кандидат на пост министра внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури. В парламенте Грузии стартовали обсуждения правительственной программы кандидата в премьер-министры Ираклий Кобахидзе. Кандидаты на пост министров также представляют депутатам видения развития своей сферы. По его словам, МВД Грузии на данный момент руководствуется "Планом действий стратегии борьбы с организованной преступностью на 2023-2024 годы", и уже в этом году планируется разработать и утвердить национальную стратегию по борьбе с организованной преступностью на 2025-2028 годы и план действий этой же стратегии на 2025-2026 годы. Страшная статистика: число жертв ДТП в Грузии становится все больше>>"Мы активно боремся с организованной преступностью, в том числе с "ворами в законе", "воровским миром" и наркопреступностью. Также мы совершенствуем существующие механизмы предотвращения киберпреступности", – сказал Гомелаури. По его словам, в МВД активно ведется развитие аналитической полицейской деятельности. Кроме того, он отметил, что МВД продолжает работу над реформой криминальной полиции, расширением следственного компонента и другими реформами для повышения эффективности расследования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, вахтанг гомелаури, ираклий кобахидзе
грузия, новости, вахтанг гомелаури, ираклий кобахидзе
ТБИЛИСИ, 5 фев— Sputnik. Борьба с организованной преступностью остается главным приоритетов МВД Грузии, и реформы в этом направлении будут продолжаться, заявил кандидат на пост министра внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.
В парламенте Грузии стартовали обсуждения правительственной программы кандидата в премьер-министры Ираклий Кобахидзе. Кандидаты на пост министров также представляют депутатам видения развития своей сферы.
"Одним из главных приоритетов МВД является борьба с организованной преступностью, и в этом направлении постоянно реализуются различные реформы, которые будут продолжаться и в дальнейшем", – отметил Гомелаури.
По его словам, МВД Грузии на данный момент руководствуется "Планом действий стратегии борьбы с организованной преступностью на 2023-2024 годы", и уже в этом году планируется разработать и утвердить национальную стратегию по борьбе с организованной преступностью на 2025-2028 годы и план действий этой же стратегии на 2025-2026 годы.
"Мы активно боремся с организованной преступностью, в том числе с "ворами в законе", "воровским миром" и наркопреступностью. Также мы совершенствуем существующие механизмы предотвращения киберпреступности", – сказал Гомелаури.
По его словам, в МВД активно ведется развитие аналитической полицейской деятельности.
"В прошлом году все территориальные подразделения министерства были укомплектованы 94 аналитиками", – сказал Гомелаури.
Кроме того, он отметил, что МВД продолжает работу над реформой криминальной полиции, расширением следственного компонента и другими реформами для повышения эффективности расследования.