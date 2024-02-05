Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240205/kandidat-na-post-glavy-mvd--gruzii-nazval-osnovnoy-prioritet-svoey-raboty-286101599.html
Кандидат на пост главы МВД Грузии назвал основной приоритет своей работы
Кандидат на пост главы МВД Грузии назвал основной приоритет своей работы
ТБИЛИСИ, 5 фев— Sputnik. Борьба с организованной преступностью остается главным приоритетов МВД Грузии, и реформы в этом направлении будут продолжаться, заявил... 05.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-05T12:02+0400
2024-02-05T12:48+0400
грузия
новости
вахтанг гомелаури
ираклий кобахидзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/12/252352988_0:26:1301:757_1920x0_80_0_0_cecd1290b120baa58001073104226357.jpg
ТБИЛИСИ, 5 фев— Sputnik. Борьба с организованной преступностью остается главным приоритетов МВД Грузии, и реформы в этом направлении будут продолжаться, заявил кандидат на пост министра внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури. В парламенте Грузии стартовали обсуждения правительственной программы кандидата в премьер-министры Ираклий Кобахидзе. Кандидаты на пост министров также представляют депутатам видения развития своей сферы. По его словам, МВД Грузии на данный момент руководствуется "Планом действий стратегии борьбы с организованной преступностью на 2023-2024 годы", и уже в этом году планируется разработать и утвердить национальную стратегию по борьбе с организованной преступностью на 2025-2028 годы и план действий этой же стратегии на 2025-2026 годы. Страшная статистика: число жертв ДТП в Грузии становится все больше&gt;&gt;"Мы активно боремся с организованной преступностью, в том числе с "ворами в законе", "воровским миром" и наркопреступностью. Также мы совершенствуем существующие механизмы предотвращения киберпреступности", – сказал Гомелаури. По его словам, в МВД активно ведется развитие аналитической полицейской деятельности. Кроме того, он отметил, что МВД продолжает работу над реформой криминальной полиции, расширением следственного компонента и другими реформами для повышения эффективности расследования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/12/252352988_128:0:1171:782_1920x0_80_0_0_72ad3c4d4be74ab7ce9f81e9520dc98e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, вахтанг гомелаури, ираклий кобахидзе
грузия, новости, вахтанг гомелаури, ираклий кобахидзе

Кандидат на пост главы МВД Грузии назвал основной приоритет своей работы

12:02 05.02.2024 (обновлено: 12:48 05.02.2024)
© photo: Sputnik / StringerВахтанг Гомелаури выступает на заседании в Парламенте Грузии 18 июля 2021 года
Вахтанг Гомелаури выступает на заседании в Парламенте Грузии 18 июля 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 05.02.2024
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
ТБИЛИСИ, 5 фев— Sputnik. Борьба с организованной преступностью остается главным приоритетов МВД Грузии, и реформы в этом направлении будут продолжаться, заявил кандидат на пост министра внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.
В парламенте Грузии стартовали обсуждения правительственной программы кандидата в премьер-министры Ираклий Кобахидзе. Кандидаты на пост министров также представляют депутатам видения развития своей сферы.

"Одним из главных приоритетов МВД является борьба с организованной преступностью, и в этом направлении постоянно реализуются различные реформы, которые будут продолжаться и в дальнейшем", – отметил Гомелаури.

По его словам, МВД Грузии на данный момент руководствуется "Планом действий стратегии борьбы с организованной преступностью на 2023-2024 годы", и уже в этом году планируется разработать и утвердить национальную стратегию по борьбе с организованной преступностью на 2025-2028 годы и план действий этой же стратегии на 2025-2026 годы.
Страшная статистика: число жертв ДТП в Грузии становится все больше>>
"Мы активно боремся с организованной преступностью, в том числе с "ворами в законе", "воровским миром" и наркопреступностью. Также мы совершенствуем существующие механизмы предотвращения киберпреступности", – сказал Гомелаури.
По его словам, в МВД активно ведется развитие аналитической полицейской деятельности.

"В прошлом году все территориальные подразделения министерства были укомплектованы 94 аналитиками", – сказал Гомелаури.

Кроме того, он отметил, что МВД продолжает работу над реформой криминальной полиции, расширением следственного компонента и другими реформами для повышения эффективности расследования.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0