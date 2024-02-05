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Несовершеннолетняя родила на западе Грузии – в изнасиловании подозревается ее отец
Несовершеннолетняя родила на западе Грузии – в изнасиловании подозревается ее отец
Девушка рассказала полиции, что была жертвой сексуального насилия со стороны отца в течение двух лет 05.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-05T21:03+0400
2024-02-05T21:03+0400
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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Житель Западной Грузии задержан за изнасилование своей несовершеннолетней дочери, сообщает телеканал "ТВ Пирвели". По данным телеканала, о факте стало известно после того, как несовершеннолетняя с преждевременными родами поступила в клинику. Ребенок погиб, а полиция задержала отца девушки. Девушка рассказала полиции, что была жертвой сексуального насилия со стороны отца в течение двух лет. Изнасилование подростка на востоке Грузии – обвиняемый будет ждать суда в тюрьме >>Ему предъявлено обвинение в изнасиловании несовершеннолетнего члена семьи и грозит от 15 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение. Суд уже поместил мужчину в заключение до завершения расследования. МВД Грузии и прокуратура не разглашают других деталей дела.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия
грузия, новости, происшествия
Несовершеннолетняя родила на западе Грузии – в изнасиловании подозревается ее отец
21:03 05.02.2024 (обновлено: 21:28 05.02.2024)
Девушка рассказала полиции, что была жертвой сексуального насилия со стороны отца в течение двух лет
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Житель Западной Грузии задержан за изнасилование своей несовершеннолетней дочери, сообщает телеканал "ТВ Пирвели".
По данным телеканала, о факте стало известно после того, как несовершеннолетняя с преждевременными родами поступила в клинику. Ребенок погиб, а полиция задержала отца девушки.
Девушка рассказала полиции, что была жертвой сексуального насилия со стороны отца в течение двух лет.
Ему предъявлено обвинение в изнасиловании несовершеннолетнего члена семьи и грозит от 15 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.
Суд уже поместил мужчину в заключение до завершения расследования.
МВД Грузии и прокуратура не разглашают других деталей дела.