https://sputnik-georgia.ru/20240205/nesovershennoletnyaya-rodila-na-zapade-gruzii--v-iznasilovanii-podozrevaetsya-ee-otets-286114677.html

Несовершеннолетняя родила на западе Грузии – в изнасиловании подозревается ее отец

Несовершеннолетняя родила на западе Грузии – в изнасиловании подозревается ее отец

Девушка рассказала полиции, что была жертвой сексуального насилия со стороны отца в течение двух лет 05.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-05T21:03+0400

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Житель Западной Грузии задержан за изнасилование своей несовершеннолетней дочери, сообщает телеканал "ТВ Пирвели". По данным телеканала, о факте стало известно после того, как несовершеннолетняя с преждевременными родами поступила в клинику. Ребенок погиб, а полиция задержала отца девушки. Девушка рассказала полиции, что была жертвой сексуального насилия со стороны отца в течение двух лет. Изнасилование подростка на востоке Грузии – обвиняемый будет ждать суда в тюрьме >>Ему предъявлено обвинение в изнасиловании несовершеннолетнего члена семьи и грозит от 15 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение. Суд уже поместил мужчину в заключение до завершения расследования. МВД Грузии и прокуратура не разглашают других деталей дела.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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