https://sputnik-georgia.ru/20240205/novyy-ministr-oborony-gruzii-budet-rabotat-nad-usileniem-rezerva-286116897.html
Новый министр обороны Грузии будет работать над усилением резерва
Новый министр обороны Грузии будет работать над усилением резерва
Основной целью является сделать призывную или резервную службу более продуктивной для молодежи, заявил кандидат на пост министра 05.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-05T22:34+0400
2024-02-05T22:34+0400
2024-02-05T22:34+0400
грузия
новости
политика
ираклий чиковани
силы обороны грузии
министерство обороны грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23832/26/238322643_0:0:2723:1532_1920x0_80_0_0_c2d177d239d23c255b3b70ae5feb52d6.jpg
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Усиление наличия мотивированного, эффективного резерва будет приоритетом министерства обороны, заявил кандидат на пост главы ведомства обороны Ираклий Чиковани. В Грузии в 2023 году началась масштабная реформа Сил обороны Грузии, и утвержден новый Кодекс обороны, предполагающий изменение принципа прохождения срочной службы в армии и резерва. По его словам, основной целью является сделать призывную или резервную службу более продуктивной для молодежи, и дать им возможность приобрести такой опыт и навыки, которые потом пригодятся в гражданской жизни. "Это обеспечит более привлекательную систему и более широкое участие общественности в обороне страны", – заявил Чиковани. Главные новшества в Силах обороны 2025 года призыв будет осуществляться только на военную службу, которая будет называться "Национальная срочная военная служба". Срочная служба будет оплачиваться и включать отпускные и выходные дни. При этом призывник сам может выбрать подходящий для себя один из трех вариантов прохождения службы: При этом священники всех конфессий по проекту будут проходить альтернативную службу, а студенты по желанию смогут выбрать подходящий себе вариант – раз в год в течение месяца или усиленный курс для получения офицерского звания без отрыва от учебы. Сама военная служба будет делиться на регулярную и резервную службу. Регулярная военная служба включит в себя профессиональную и срочную службу, а резервная – активную резервную службу и мобилизационный резерв. Бюджет Минобороны Грузии может увеличиться до уровня 2% от ВВП >>При этом активная резервная служба будет делиться на территориальную резервную службу и резерв специалистов, а мобилизационный резерв будет состоять из мобилизационного резерва высокой готовности и общего мобилизационного резерва. Также меняется и система присуждения званий военнослужащих. При этом максимальный возраст службы рядовых в грузинской армии сократится с 50 до 45. А вот максимальный возраст службы в армии для сержантов увеличится с 50 до 55 лет. Таким же будет максимальный возраст для военных врачей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23832/26/238322643_0:0:2723:2042_1920x0_80_0_0_cee19a48ac9072cfdaa8216b197243f9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, ираклий чиковани, силы обороны грузии, министерство обороны грузии
грузия, новости, политика, ираклий чиковани, силы обороны грузии, министерство обороны грузии
Новый министр обороны Грузии будет работать над усилением резерва
Основной целью является сделать призывную или резервную службу более продуктивной для молодежи, заявил кандидат на пост министра
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Усиление наличия мотивированного, эффективного резерва будет приоритетом министерства обороны, заявил кандидат на пост главы ведомства обороны Ираклий Чиковани.
В Грузии в 2023 году началась масштабная реформа Сил обороны Грузии, и утвержден новый Кодекс обороны, предполагающий изменение принципа прохождения срочной службы в армии и резерва.
"Мы преобразовали и адаптировали Национальную службу призыва к современным требованиям, создали предпосылки для эффективного резерва и усилили социальные гарантии нашей армии", – сказал Чиковани.
По его словам, основной целью является сделать призывную или резервную службу более продуктивной для молодежи, и дать им возможность приобрести такой опыт и навыки, которые потом пригодятся в гражданской жизни.
"Это обеспечит более привлекательную систему и более широкое участие общественности в обороне страны", – заявил Чиковани.
Главные новшества в Силах обороны
2025 года призыв будет осуществляться только на военную службу, которая будет называться "Национальная срочная военная служба".
Срочная служба будет оплачиваться и включать отпускные и выходные дни. При этом призывник сам может выбрать подходящий для себя один из трех вариантов прохождения службы:
служба в боевом подразделении – срок полгода;
служба в подразделениях охраны и обеспечения – срок восемь месяцев;
служба для получения младшего командирского звания и на определенную специальность – срок 11 месяцев.
При этом священники всех конфессий по проекту будут проходить альтернативную службу, а студенты по желанию смогут выбрать подходящий себе вариант – раз в год в течение месяца или усиленный курс для получения офицерского звания без отрыва от учебы.
Сама военная служба будет делиться на регулярную и резервную службу. Регулярная военная служба включит в себя профессиональную и срочную службу, а резервная – активную резервную службу и мобилизационный резерв.
При этом активная резервная служба будет делиться на территориальную резервную службу и резерв специалистов, а мобилизационный резерв будет состоять из мобилизационного резерва высокой готовности и общего мобилизационного резерва.
Также меняется и система присуждения званий военнослужащих. При этом максимальный возраст службы рядовых в грузинской армии сократится с 50 до 45. А вот максимальный возраст службы в армии для сержантов увеличится с 50 до 55 лет. Таким же будет максимальный возраст для военных врачей.