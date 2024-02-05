https://sputnik-georgia.ru/20240205/obvinyaemyy-v-sozhzhenii-flaga-es-na-vremya-sledstviya-osvobozhden-pod-zalog-286110289.html

Обвиняемый в сожжении флага ЕС на время следствия освобожден под залог

Обвиняемый в сожжении флага ЕС на время следствия освобожден под залог

Обвиняемый сжег флаг после того, как стало известно о получении Грузией статуса кандидата в ЕС 05.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-05T17:37+0400

2024-02-05T17:37+0400

2024-02-05T17:39+0400

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Мцхетский районный суд освободил на время следствия под залог в 2 тысячи лари (около 750 долларов США) члена организации "Альт Инфо" Лашу Шарухия, который сжег флаг ЕС, установленный у административного здания во Мцхета, сообщает телеканал "Альт-инфо". Шарухия был задержан 16 декабря 2023 года. Он сжег флаг 14 декабря после того, как стало известно о получении Грузией статуса кандидата в ЕС. Слушание дела по существу запланировано на 16 февраля в 12:00 в Мцхетском районном суде. Лидеров "Альт-инфо" задержали за сожжение флага ЕС у здания мэрии Тбилиси >>Сразу же после освобождения Шарухия поблагодарил за поддержку Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илию II. Шарухия обвинили в "уничтожении госсобственности общественно опасным способом". Преступление наказывается тюремным заключением на срок от трех до шести лет. После того, как стало известно о задержании Шарухия, в соцсети появились десятки видео сторонников "Консервативного движения", сжигающие на камеру флаг ЕС. За оскорбление флагов ЕС и НАТО в стране с января 2022 года предусмотрен штраф – 1 тысяча лари (около $370), при повторном правонарушении – 2 тысячи лари (около $740) или 15 суток ареста.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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