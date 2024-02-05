https://sputnik-georgia.ru/20240205/opredelennye-sily-na-ukraine-pytayutsya-destabilizirovat-situatsiyu-v-gruzii---politolog-286108419.html
Определенные силы на Украине пытаются дестабилизировать ситуацию в Грузии – политолог
Определенные силы на Украине пытаются дестабилизировать ситуацию в Грузии – политолог
Дестабилизация ситуации в Грузии не обязательно курируется президентом Зеленским, это могут быть другие силы на Украине, считает политолог 05.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-05T16:11+0400
2024-02-05T16:11+0400
2024-02-05T16:41+0400
грузия
новости
политика
украина
воронеж
васо капанадзе
сгб
теракт
обострение ситуации вокруг украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/0a/285555134_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_4e59381fbd624a13f92ebaf1914d0958.jpg
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Дестабилизация ситуации в Грузии, которую пытаются создать определенные силы на Украине, связана с тем, что грузинские власти не открывают второй фронт против России, заявил политолог Васо Капанадзе в беседе со Sputnik Грузия. СГБ Грузии в понедельник, 5 февраля, заявило о пресечении транспортировки в Россию через территорию Грузии взрывчатки, предназначенной для осуществления крупных терактов. СГБ предположило, что организация транзита служила созданию мнения, чтобы вина за террористические акты, которые произошли бы в Грузии или за ее пределами, легла бы на Грузию.По его словам, ответы на вопросы, связанные с возможными терактами на территории Грузии, должно дать следствие и не стоит предвосхищать события. Как отметил эксперт, то, что Украина осуществляет теракты на территории России, не ново, тем более в тех округах, которые недавно президент Зеленский назвал землями "исторически населенными украинцами"."Меня не удивило, что взрывные устройства должны были доставить в Воронеж. Недавно Зеленский назвал эти земли "исторически населенными украинцами" и подписал указ об их возвращении", – подчеркнул Капанадзе. К открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Как не раз заявляли лидеры правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", это бы усугубило ситуацию для России, но самым худшим образом отразилось бы на судьбе Грузии.Детали расследованияКак выяснило следствие, взрывчатку доставили в Грузию из украинского города Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию и собирались везти в российский город Воронеж.По данным СГБ, взрывчатка С-4 общим весом 14 килограммов была разделена на шесть взрывных устройств с детонаторами и таймерами с запрограммированным временем взрыва. Злоумышленники спрятали эти устройства в двух аккумуляторах от электромобиля – по три в каждом аккумуляторе.Украина всячески хочет вовлечь Грузию в конфронтацию с Россией - эксперт >>Изначально в российский город Воронеж планировалось доставить сразу все шесть бомб, но после заказчик и участники процесса перевозки попытались вывезти три бомбы в одном аккумуляторе, а остальные три оставили по конкретному адресу в Тбилиси.Три бомбы были уже изъяты на грузино-российской границе при попытки провезти их транзитом. Следствие пытается установить, были ли предназначены бомбы, оставленные в Тбилиси, для Грузии или дальнейшего транзита.Следствие установило, что процесс транзита взрывчатки из Украины через Грузию в Россию организовывал гражданин Украины, уроженец грузинского города Батуми, Александр Шарашидзе, который в 2020 году был кандидатом в депутаты от правящей партии Украины "Слуга Народа".Спецслужбы Грузии предотвратили крупные теракты в России – подробности от СГБ >>По предположению следствия, ему было известно о взрывчатке, так как он активно следил за грузом.По данным СГБ, в провозе взрывчатки также участвовали семь граждан Грузии, три гражданина Украины и два гражданина Армении.На данный момент дело о взрывчатке расследуется как незаконное приобретение взрывчатых веществ и взрывных устройств. СГБ Грузии не исключает, что его переквалифицируют как подготовку террористического акта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
украина
воронеж
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/0a/285555134_144:0:1280:852_1920x0_80_0_0_791ff9e58714b35fd219d0a89e1de868.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, украина, воронеж, васо капанадзе, сгб, теракт, обострение ситуации вокруг украины
грузия, новости, политика, украина, воронеж, васо капанадзе, сгб, теракт, обострение ситуации вокруг украины
Определенные силы на Украине пытаются дестабилизировать ситуацию в Грузии – политолог
16:11 05.02.2024 (обновлено: 16:41 05.02.2024)
Дестабилизация ситуации в Грузии не обязательно курируется президентом Зеленским, это могут быть другие силы на Украине, считает политолог
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Дестабилизация ситуации в Грузии, которую пытаются создать определенные силы на Украине, связана с тем, что грузинские власти не открывают второй фронт против России, заявил политолог Васо Капанадзе в беседе со Sputnik Грузия.
СГБ Грузии в понедельник, 5 февраля, заявило о пресечении транспортировки в Россию через территорию Грузии взрывчатки, предназначенной для осуществления крупных терактов. СГБ предположило, что организация транзита служила созданию мнения, чтобы вина за террористические акты, которые произошли бы в Грузии или за ее пределами, легла бы на Грузию.
"Дестабилизация ситуации в Грузии не обязательно курируется президентом Зеленским, это могут быть другие силы на Украине, которые прибегают к таким методам, вызвана тем, что Грузия не открывает второй фронт. Поэтому неудивительно, что часть взрывных устройств оставили в Грузии", – заявил Кападзе.
По его словам, ответы на вопросы, связанные с возможными терактами на территории Грузии, должно дать следствие и не стоит предвосхищать события.
Как отметил эксперт, то, что Украина осуществляет теракты на территории России, не ново, тем более в тех округах, которые недавно президент Зеленский назвал землями "исторически населенными украинцами".
"Меня не удивило, что взрывные устройства должны были доставить в Воронеж. Недавно Зеленский назвал эти земли "исторически населенными украинцами" и подписал указ об их возвращении", – подчеркнул Капанадзе.
К открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Как не раз заявляли лидеры правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", это бы усугубило ситуацию для России, но самым худшим образом отразилось бы на судьбе Грузии.
Как выяснило следствие, взрывчатку доставили в Грузию из украинского города Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию и собирались везти в российский город Воронеж.
По данным СГБ, взрывчатка С-4 общим весом 14 килограммов была разделена на шесть взрывных устройств с детонаторами и таймерами с запрограммированным временем взрыва. Злоумышленники спрятали эти устройства в двух аккумуляторах от электромобиля – по три в каждом аккумуляторе.
Изначально в российский город Воронеж планировалось доставить сразу все шесть бомб, но после заказчик и участники процесса перевозки попытались вывезти три бомбы в одном аккумуляторе, а остальные три оставили по конкретному адресу в Тбилиси.
Три бомбы были уже изъяты на грузино-российской границе при попытки провезти их транзитом. Следствие пытается установить, были ли предназначены бомбы, оставленные в Тбилиси, для Грузии или дальнейшего транзита.
Следствие установило, что процесс транзита взрывчатки из Украины через Грузию в Россию организовывал гражданин Украины, уроженец грузинского города Батуми, Александр Шарашидзе, который в 2020 году был кандидатом в депутаты от правящей партии Украины "Слуга Народа".
По предположению следствия, ему было известно о взрывчатке, так как он активно следил за грузом.
По данным СГБ, в провозе взрывчатки также участвовали семь граждан Грузии, три гражданина Украины и два гражданина Армении.
На данный момент дело о взрывчатке расследуется как незаконное приобретение взрывчатых веществ и взрывных устройств. СГБ Грузии не исключает, что его переквалифицируют как подготовку террористического акта.