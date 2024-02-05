https://sputnik-georgia.ru/20240205/opredelennye-sily-na-ukraine-pytayutsya-destabilizirovat-situatsiyu-v-gruzii---politolog-286108419.html

Определенные силы на Украине пытаются дестабилизировать ситуацию в Грузии – политолог

Определенные силы на Украине пытаются дестабилизировать ситуацию в Грузии – политолог

Дестабилизация ситуации в Грузии не обязательно курируется президентом Зеленским, это могут быть другие силы на Украине, считает политолог 05.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-05T16:11+0400

2024-02-05T16:11+0400

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Дестабилизация ситуации в Грузии, которую пытаются создать определенные силы на Украине, связана с тем, что грузинские власти не открывают второй фронт против России, заявил политолог Васо Капанадзе в беседе со Sputnik Грузия. СГБ Грузии в понедельник, 5 февраля, заявило о пресечении транспортировки в Россию через территорию Грузии взрывчатки, предназначенной для осуществления крупных терактов. СГБ предположило, что организация транзита служила созданию мнения, чтобы вина за террористические акты, которые произошли бы в Грузии или за ее пределами, легла бы на Грузию.По его словам, ответы на вопросы, связанные с возможными терактами на территории Грузии, должно дать следствие и не стоит предвосхищать события. Как отметил эксперт, то, что Украина осуществляет теракты на территории России, не ново, тем более в тех округах, которые недавно президент Зеленский назвал землями "исторически населенными украинцами"."Меня не удивило, что взрывные устройства должны были доставить в Воронеж. Недавно Зеленский назвал эти земли "исторически населенными украинцами" и подписал указ об их возвращении", – подчеркнул Капанадзе. К открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Как не раз заявляли лидеры правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", это бы усугубило ситуацию для России, но самым худшим образом отразилось бы на судьбе Грузии.Детали расследованияКак выяснило следствие, взрывчатку доставили в Грузию из украинского города Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию и собирались везти в российский город Воронеж.По данным СГБ, взрывчатка С-4 общим весом 14 килограммов была разделена на шесть взрывных устройств с детонаторами и таймерами с запрограммированным временем взрыва. Злоумышленники спрятали эти устройства в двух аккумуляторах от электромобиля – по три в каждом аккумуляторе.Украина всячески хочет вовлечь Грузию в конфронтацию с Россией - эксперт >>Изначально в российский город Воронеж планировалось доставить сразу все шесть бомб, но после заказчик и участники процесса перевозки попытались вывезти три бомбы в одном аккумуляторе, а остальные три оставили по конкретному адресу в Тбилиси.Три бомбы были уже изъяты на грузино-российской границе при попытки провезти их транзитом. Следствие пытается установить, были ли предназначены бомбы, оставленные в Тбилиси, для Грузии или дальнейшего транзита.Следствие установило, что процесс транзита взрывчатки из Украины через Грузию в Россию организовывал гражданин Украины, уроженец грузинского города Батуми, Александр Шарашидзе, который в 2020 году был кандидатом в депутаты от правящей партии Украины "Слуга Народа".Спецслужбы Грузии предотвратили крупные теракты в России – подробности от СГБ >>По предположению следствия, ему было известно о взрывчатке, так как он активно следил за грузом.По данным СГБ, в провозе взрывчатки также участвовали семь граждан Грузии, три гражданина Украины и два гражданина Армении.На данный момент дело о взрывчатке расследуется как незаконное приобретение взрывчатых веществ и взрывных устройств. СГБ Грузии не исключает, что его переквалифицируют как подготовку террористического акта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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