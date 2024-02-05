https://sputnik-georgia.ru/20240205/popytka-vovlecheniya-gruzii-v-voynu---politolog-o-predotvraschenii-tranzita-vzryvchatki-286111839.html

Попытка вовлечения Грузии в войну – политолог о предотвращении транзита взрывчатки

Попытка вовлечения Грузии в войну – политолог о предотвращении транзита взрывчатки

Спецслужбы Грузии предотвратили не только террористический акт, но и реальную войну, считает эксперт 05.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-05T18:13+0400

2024-02-05T18:13+0400

2024-02-05T18:56+0400

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Попытка организации теракта в России и ввоз взрывных устройств через Грузию – это ничто иное, как очередной шаг вовлечь страну в войну, заявила политолог Лали Морошкина в интервью Sputnik-Грузия. СГБ Грузии 5 февраля заявило о пресечении транспортировке в Россию через Грузию взрывных устройств, приведение в действие которых в многолюдном месте повлекло бы за собой большие жертвы. В организации преступления обвиняется гражданин Украины, уроженец грузинского города Батуми Александр Шарашидзе. СГБ предполагает, что в случае совершения теракта стрелки планировалось перевести на Грузию.По ее словам, можно надеяться на органы безопасности, которые очень хорошо работают на территории Грузии. "Я думаю, что они предотвратили не только террористический акт, но и реальную войну, потому что никто не знает, кто как воспользуется потом информацией. Мы прекрасно понимаем, что реально хотели все это переложить на плечи грузин, якобы грузины устроили это все. И слава Богу, что так не получилось", – отметила Морошкина. Политолог вспомнила взрыв на Крымском мосту, произошедший 8 октября 2022 года. По ее словам, тогда была версия, что этот груз со взрывчаткой прошел через Грузию и Турцию. Однако ни тогда, ни сейчас этот план не сработал. "Я думаю, что сейчас очень важно проводить совместные конференции и встречи со всеми заинтересованными сторонами, и это должны быть Грузия, Россия, Азербайджан, Армения, все прибрежные государства, потому что в конце концов надо сесть за стол переговоров и поставить все точки над i", – подчеркнула Морошкина. По ее словам, пока нет реального диалога с Россией, впредь будет много попыток вовлечь Грузию в формат, который понесет за собой очень страшные убытки, и самое главное – человеческие жертвы. Чего ни в коем случае нельзя допустить, отметила Морошкина. Детали расследования Как выяснило следствие, взрывчатку доставили в Грузию из украинского города Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию и собирались везти в российский город Воронеж. По данным СГБ, взрывчатка С-4 общим весом 14 килограммов была разделена на шесть взрывных устройств с детонаторами и таймерами с запрограммированным временем взрыва. Злоумышленники спрятали эти устройства в двух аккумуляторах от электромобиля – по три в каждом аккумуляторе. Изначально в российский город Воронеж планировалось доставить сразу все шесть бомб, но после заказчик и участники процесса перевозки попытались вывезти три бомбы в одном аккумуляторе, а остальные три оставили по конкретному адресу в Тбилиси. Украина всячески хочет вовлечь Грузию в конфронтацию с Россией - эксперт >>Три бомбы были уже изъяты на грузино-российской границе при попытке провезти их транзитом. Следствие пытается установить, были ли предназначены бомбы, оставленные в Тбилиси, для Грузии или дальнейшего транзита. Следствие установило, что процесс транзита взрывчатки из Украины через Грузию в Россию организовывал гражданин Украины, уроженец грузинского города Батуми, Александр Шарашидзе, который в 2020 году был кандидатом в депутаты от правящей партии Украины "Слуга Народа". По предположению следствия, ему было известно о взрывчатке, так как он активно следил за грузом. Спецслужбы Грузии предотвратили крупные теракты в России – подробности от СГБ >>По данным СГБ, в провозе взрывчатки также участвовали семь граждан Грузии, три гражданина Украины и два гражданина Армении. На данный момент дело о взрывчатке расследуется как незаконное приобретение взрывчатых веществ и взрывных устройств. СГБ Грузии не исключает, что его переквалифицируют как подготовку террористического акта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, лали морошкина, украина, сгб, теракт, россия, обострение ситуации вокруг украины