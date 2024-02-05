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Рано делать выводы – эксперт о перевозке взрывчатки из Украины в РФ через Грузию

Рано делать выводы – эксперт о перевозке взрывчатки из Украины в РФ через Грузию

Грузинские спецслужбы выполнили свой профессиональный долг и предотвратили опасность, в первую очередь для самой Грузии, заявил эксперт 05.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-05T17:15+0400

2024-02-05T17:15+0400

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Говорить о причастности украинских властей к делу о ввозе взрывчатки из Украины в Грузию, для дальнейшей транспортировки в Россию, нельзя до завершения расследования, заявил аналитик, эксперт по вопросам Кавказа Мамука Арешидзе Sputnik Грузия. СГБ Грузии в понедельник, 5 февраля, заявило о пресечении транспортировки в Россию через территорию Грузии взрывчатки, предназначенной для осуществления крупных терактов. СГБ предположило, что организация транзита служила созданию мнения, чтобы вина за террористические акты, которые произошли бы в Грузии или за ее пределами, легла бы на Грузию. Аналитик считает, что грузинские спецслужбы выполнили свой профессиональный долг, и предотвратили опасность, в первую очередь для самой Грузии. "Сработали они (сотрудники СГБ Грузии, прим.) профессионально или нет – сложно говорить, потому что у нас нет полных данных, но само по себе, сам факт отрадный, что в первую очередь они ликвидировали опасность для своей страны. Потому что, когда по твоей территории разгуливают люди, которые перевозят взрывчатые вещества и оружие, это не совсем приятно", – сказал он. Арешидзе считает, что этот факт никак не повлияет на грузино-российские отношения, но отметил, что связи между соседними странами улучшились благодаря политике нынешних властей "в геополитическом хаосе держаться золотой середины". Детали расследования Как выяснило следствие, взрывчатку доставили в Грузию из украинского города Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию и собирались везти в российский город Воронеж. По данным СГБ, взрывчатка С-4 общим весом 14 килограммов была разделена на шесть взрывных устройств с детонаторами и таймерами с запрограммированным временем взрыва. Злоумышленники спрятали эти устройства в двух аккумуляторах от электромобиля – по три в каждом аккумуляторе. Изначально в российский город Воронеж планировалось доставить сразу все шесть бомб, но после заказчик и участники процесса перевозки попытались вывезти три бомбы в одном аккумуляторе, а остальные три оставили по конкретному адресу в Тбилиси. Украина всячески хочет вовлечь Грузию в конфронтацию с Россией - эксперт >>Три бомбы были уже изъяты на грузино-российской границе при попытке провезти их транзитом. Следствие пытается установить, были ли предназначены бомбы, оставленные в Тбилиси, для Грузии или дальнейшего транзита. Следствие установило, что процесс транзита взрывчатки из Украины через Грузию в Россию организовывал гражданин Украины, уроженец грузинского города Батуми, Александр Шарашидзе, который в 2020 году был кандидатом в депутаты от правящей партии Украины "Слуга Народа". По предположению следствия, ему было известно о взрывчатке, так как он активно следил за грузом. Спецслужбы Грузии предотвратили крупные теракты в России – подробности от СГБ >>По данным СГБ, в провозе взрывчатки также участвовали семь граждан Грузии, три гражданина Украины и два гражданина Армении. На данный момент дело о взрывчатке расследуется как незаконное приобретение взрывчатых веществ и взрывных устройств. СГБ Грузии не исключает, что его переквалифицируют как подготовку террористического акта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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