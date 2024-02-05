https://sputnik-georgia.ru/20240205/sledstvie-prodolzhaetsya--glava-mvd-gruzii-o-tranzite-vzryvchatki-v-rossiyu-286111439.html
Следствие продолжается – глава МВД Грузии о транзите взрывчатки в Россию
Следствие продолжается – глава МВД Грузии о транзите взрывчатки в Россию
Очень жаль, что так произошло, заявил и.о. министра 05.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-05T18:04+0400
2024-02-05T18:04+0400
2024-02-05T19:05+0400
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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Нам нужно поблагодарить Службу государственной безопасности за хорошую работу, до завершения следствия другие комментарии излишни, заявил и.о. министра внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури. СГБ Грузии 5 февраля заявило о пресечении транспортировке в Россию через Грузию взрывных устройств, приведение в действие которых в многолюдном месте повлекло бы за собой большие жертвы. В организации преступления обвиняется гражданин Украины, уроженец грузинского города Батуми Александр Шарашидзе. СГБ предполагает, что в случае совершения теракта стрелки планировалось перевести на Грузию."Безусловно у меня есть информация, но расследованием занимается СГБ Грузии и мои заявления до завершения будут неправильными. Пусть они сами делают заявление. То что они выложили – это факт и реальность, все изъято и очень жаль, что так произошло. Спасибо Службе безопасности, что они провели важное мероприятие", - сказал Гомелаури. Детали расследованияКак выяснило следствие, взрывчатку доставили в Грузию из украинского города Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию и собирались везти в российский город Воронеж. По данным СГБ, взрывчатка С-4 общим весом 14 килограммов была разделена на шесть взрывных устройств с детонаторами и таймерами с запрограммированным временем взрыва. Злоумышленники спрятали эти устройства в двух аккумуляторах от электромобиля – по три в каждом аккумуляторе. Изначально в российский город Воронеж планировалось доставить сразу все шесть бомб, но после заказчик и участники процесса перевозки попытались вывезти три бомбы в одном аккумуляторе, а остальные три оставили по конкретному адресу в Тбилиси. Украина всячески хочет вовлечь Грузию в конфронтацию с Россией - эксперт >>Три бомбы были уже изъяты на грузино-российской границе при попытке провезти их транзитом. Следствие пытается установить, были ли предназначены бомбы, оставленные в Тбилиси, для Грузии или дальнейшего транзита. Следствие установило, что процесс транзита взрывчатки из Украины через Грузию в Россию организовывал гражданин Украины, уроженец грузинского города Батуми, Александр Шарашидзе, который в 2020 году был кандидатом в депутаты от правящей партии Украины "Слуга Народа". По предположению следствия, ему было известно о взрывчатке, так как он активно следил за грузом. Спецслужбы Грузии предотвратили крупные теракты в России – подробности от СГБ >>По данным СГБ, в провозе взрывчатки также участвовали семь граждан Грузии, три гражданина Украины и два гражданина Армении. На данный момент дело о взрывчатке расследуется как незаконное приобретение взрывчатых веществ и взрывных устройств. СГБ Грузии не исключает, что его переквалифицируют как подготовку террористического акта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, вахтанг гомелаури, украина, сгб, теракт, россия, обострение ситуации вокруг украины
грузия, новости, политика, вахтанг гомелаури, украина, сгб, теракт, россия, обострение ситуации вокруг украины
Следствие продолжается – глава МВД Грузии о транзите взрывчатки в Россию
18:04 05.02.2024 (обновлено: 19:05 05.02.2024)
Очень жаль, что так произошло, заявил и.о. министра
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Нам нужно поблагодарить Службу государственной безопасности за хорошую работу, до завершения следствия другие комментарии излишни, заявил и.о. министра внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.
СГБ Грузии 5 февраля заявило о пресечении транспортировке в Россию через Грузию взрывных устройств, приведение в действие которых в многолюдном месте повлекло бы за собой большие жертвы. В организации преступления обвиняется гражданин Украины, уроженец грузинского города Батуми Александр Шарашидзе. СГБ предполагает, что в случае совершения теракта стрелки планировалось перевести на Грузию.
"Безусловно у меня есть информация, но расследованием занимается СГБ Грузии и мои заявления до завершения будут неправильными. Пусть они сами делают заявление. То что они выложили – это факт и реальность, все изъято и очень жаль, что так произошло. Спасибо Службе безопасности, что они провели важное мероприятие", - сказал Гомелаури.
Как выяснило следствие, взрывчатку доставили в Грузию из украинского города Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию и собирались везти в российский город Воронеж.
По данным СГБ, взрывчатка С-4 общим весом 14 килограммов была разделена на шесть взрывных устройств с детонаторами и таймерами с запрограммированным временем взрыва. Злоумышленники спрятали эти устройства в двух аккумуляторах от электромобиля – по три в каждом аккумуляторе.
Изначально в российский город Воронеж планировалось доставить сразу все шесть бомб, но после заказчик и участники процесса перевозки попытались вывезти три бомбы в одном аккумуляторе, а остальные три оставили по конкретному адресу в Тбилиси.
Три бомбы были уже изъяты на грузино-российской границе при попытке провезти их транзитом. Следствие пытается установить, были ли предназначены бомбы, оставленные в Тбилиси, для Грузии или дальнейшего транзита.
Следствие установило, что процесс транзита взрывчатки из Украины через Грузию в Россию организовывал гражданин Украины, уроженец грузинского города Батуми, Александр Шарашидзе, который в 2020 году был кандидатом в депутаты от правящей партии Украины "Слуга Народа".
По предположению следствия, ему было известно о взрывчатке, так как он активно следил за грузом.
По данным СГБ, в провозе взрывчатки также участвовали семь граждан Грузии, три гражданина Украины и два гражданина Армении.
На данный момент дело о взрывчатке расследуется как незаконное приобретение взрывчатых веществ и взрывных устройств. СГБ Грузии не исключает, что его переквалифицируют как подготовку террористического акта.