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Спецслужбы Грузии перехватили груз взрывчатки, который перевозили из Украины в Россию
Спецслужбы Грузии перехватили груз взрывчатки, который перевозили из Украины в Россию
Дело может быть переквалифицировано на подготовку террористического акта 05.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-05T13:21+0400
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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Спецслужбы Грузии предотвратили попытку перевозки груза со взрывчаткой из Одессы в Воронеж, в преступлении подозреваются семь граждан Грузии, три гражданина Украины и два гражданина Армении, говорится в сообщении СГБ Грузии.По данным СГБ, шесть взрывных устройств ввезли в Грузию на минивэне гражданина Украины из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию 19 января 2024 года в двух аккумуляторах от электромобилей и планировали доставить их в Воронеж через КПП "Дарьял". По заданию заказчика план немного изменился. В Россию было решено вывезти один из аккумуляторов, который был использован в качестве контейнера для взрывчатки, а второй - оставить в Тбилиси. СГБ Грузии установило, что организатором перевозки опасного груза был уроженец города Батуми, гражданин Украины, кандидат в депутаты от украинской партии власти "Слуга народа" на выборах 2020 года Андрей Шарашидзе. Уголовное дело ведется по статье "Незаконное хранение и приобретение взрывных устройств и взрывчатых веществ". Однако СГБ не исключает изменение квалификации дела на подготовку террористического акта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, украина, воронеж, армения, сгб
Спецслужбы Грузии перехватили груз взрывчатки, который перевозили из Украины в Россию
13:21 05.02.2024 (обновлено: 17:34 05.02.2024)
Дело может быть переквалифицировано на подготовку террористического акта
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Спецслужбы Грузии предотвратили попытку перевозки груза со взрывчаткой из Одессы в Воронеж, в преступлении подозреваются семь граждан Грузии, три гражданина Украины и два гражданина Армении, говорится в сообщении СГБ Грузии.
По данным СГБ, шесть взрывных устройств ввезли в Грузию на минивэне гражданина Украины из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию 19 января 2024 года в двух аккумуляторах от электромобилей и планировали доставить их в Воронеж через КПП "Дарьял".
"Приведение подобного устройства в действие в многолюдном месте повлекло бы за собой существенное повреждение инфраструктуры и большие жертвы. Заряд данного вещества по мощности превосходит заряд взрывчатого вещества тротил", - сказано в сообщении СГБ.
По заданию заказчика план немного изменился. В Россию было решено вывезти один из аккумуляторов, который был использован в качестве контейнера для взрывчатки, а второй - оставить в Тбилиси.
СГБ Грузии установило, что организатором перевозки опасного груза был уроженец города Батуми, гражданин Украины, кандидат в депутаты от украинской партии власти "Слуга народа" на выборах 2020 года Андрей Шарашидзе.
Уголовное дело ведется по статье "Незаконное хранение и приобретение взрывных устройств и взрывчатых веществ". Однако СГБ не исключает изменение квалификации дела на подготовку террористического акта.