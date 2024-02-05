https://sputnik-georgia.ru/20240205/terroristy-ne-smogli-ispolzovat-gruziyu-dlya-tranzita---kontrterroristicheskiy-tsentr-286112493.html

Грузию не смогли использовать для транзита террористической активности – СГБ

Грузию не смогли использовать для транзита террористической активности – СГБ

На данный момент идет расследование по поводу причин, почему три взрывных устройства были оставлены в Тбилиси, заявил глава контртеррористического центра 05.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-05T18:47+0400

2024-02-05T18:47+0400

2024-02-05T19:05+0400

грузия

новости

политика

украина

сгб

россия

теракт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23558/55/235585591_0:5:1100:624_1920x0_80_0_0_e0c8ca24a2f279652f752c71c172e2a0.jpg

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Служба государственной безопасности смогла предотвратить использование страны как транзитной территории для террористических целей, заявил глава контртеррористического центра СГБ Грузии Бача Мгеладзе. СГБ Грузии 5 февраля заявила о пресечении транспортировке в Россию через Грузию взрывных устройств, приведение в действие которых в многолюдном месте повлекло бы за собой большие жертвы. В организации преступления обвиняется гражданин Украины, уроженец грузинского города Батуми Александр Шарашидзе. СГБ предполагает, что в случае совершения теракта стрелки планировалось перевести на Грузию. В тоже время он отметил, что своей работой СГБ Грузии смогло предотвратить террористическую активность внутри страны. "На нашей территории аналогично могла быть осуществлена террористическая деятельность, превенцию чего осуществили Служба государственной безопасности и Контртеррористический центр", – сказал Мгеладзе. В тоже время он отметил, что на данный момент идет расследование по поводу причин, почему три взрывных устройства были оставлены в Тбилиси. "Мы рассматриваем несколько версий", – сказал Мгеладзе. Детали расследования Как выяснило следствие, взрывчатку доставили в Грузию из украинского города Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию и собирались везти в российский город Воронеж. По данным СГБ, взрывчатка С-4 общим весом 14 килограммов была разделена на шесть взрывных устройств с детонаторами и таймерами с запрограммированным временем взрыва. Злоумышленники спрятали эти устройства в двух аккумуляторах от электромобиля – по три в каждом аккумуляторе. Изначально в российский город Воронеж планировалось доставить сразу все шесть бомб, но после заказчик и участники процесса перевозки попытались вывезти три бомбы в одном аккумуляторе, а остальные три оставили по конкретному адресу в Тбилиси. Украина всячески хочет вовлечь Грузию в конфронтацию с Россией - эксперт >>Три бомбы были уже изъяты на грузино-российской границе при попытке провезти их транзитом. Следствие пытается установить, были ли предназначены бомбы, оставленные в Тбилиси, для Грузии или дальнейшего транзита. Следствие установило, что процесс транзита взрывчатки из Украины через Грузию в Россию организовывал гражданин Украины, уроженец грузинского города Батуми, Александр Шарашидзе, который в 2020 году был кандидатом в депутаты от правящей партии Украины "Слуга Народа". По предположению следствия, ему было известно о взрывчатке, так как он активно следил за грузом. Спецслужбы Грузии предотвратили крупные теракты в России – подробности от СГБ >>По данным СГБ, в провозе взрывчатки также участвовали семь граждан Грузии, три гражданина Украины и два гражданина Армении. На данный момент дело о взрывчатке расследуется как незаконное приобретение взрывчатых веществ и взрывных устройств. СГБ Грузии не исключает, что его переквалифицируют как подготовку террористического акта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, украина, сгб, россия, теракт