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Грузию не смогли использовать для транзита террористической активности – СГБ
Грузию не смогли использовать для транзита террористической активности – СГБ
На данный момент идет расследование по поводу причин, почему три взрывных устройства были оставлены в Тбилиси, заявил глава контртеррористического центра 05.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-05T18:47+0400
2024-02-05T18:47+0400
2024-02-05T19:05+0400
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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Служба государственной безопасности смогла предотвратить использование страны как транзитной территории для террористических целей, заявил глава контртеррористического центра СГБ Грузии Бача Мгеладзе. СГБ Грузии 5 февраля заявила о пресечении транспортировке в Россию через Грузию взрывных устройств, приведение в действие которых в многолюдном месте повлекло бы за собой большие жертвы. В организации преступления обвиняется гражданин Украины, уроженец грузинского города Батуми Александр Шарашидзе. СГБ предполагает, что в случае совершения теракта стрелки планировалось перевести на Грузию. В тоже время он отметил, что своей работой СГБ Грузии смогло предотвратить террористическую активность внутри страны. "На нашей территории аналогично могла быть осуществлена террористическая деятельность, превенцию чего осуществили Служба государственной безопасности и Контртеррористический центр", – сказал Мгеладзе. В тоже время он отметил, что на данный момент идет расследование по поводу причин, почему три взрывных устройства были оставлены в Тбилиси. "Мы рассматриваем несколько версий", – сказал Мгеладзе. Детали расследования Как выяснило следствие, взрывчатку доставили в Грузию из украинского города Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию и собирались везти в российский город Воронеж. По данным СГБ, взрывчатка С-4 общим весом 14 килограммов была разделена на шесть взрывных устройств с детонаторами и таймерами с запрограммированным временем взрыва. Злоумышленники спрятали эти устройства в двух аккумуляторах от электромобиля – по три в каждом аккумуляторе. Изначально в российский город Воронеж планировалось доставить сразу все шесть бомб, но после заказчик и участники процесса перевозки попытались вывезти три бомбы в одном аккумуляторе, а остальные три оставили по конкретному адресу в Тбилиси. Украина всячески хочет вовлечь Грузию в конфронтацию с Россией - эксперт >>Три бомбы были уже изъяты на грузино-российской границе при попытке провезти их транзитом. Следствие пытается установить, были ли предназначены бомбы, оставленные в Тбилиси, для Грузии или дальнейшего транзита. Следствие установило, что процесс транзита взрывчатки из Украины через Грузию в Россию организовывал гражданин Украины, уроженец грузинского города Батуми, Александр Шарашидзе, который в 2020 году был кандидатом в депутаты от правящей партии Украины "Слуга Народа". По предположению следствия, ему было известно о взрывчатке, так как он активно следил за грузом. Спецслужбы Грузии предотвратили крупные теракты в России – подробности от СГБ >>По данным СГБ, в провозе взрывчатки также участвовали семь граждан Грузии, три гражданина Украины и два гражданина Армении. На данный момент дело о взрывчатке расследуется как незаконное приобретение взрывчатых веществ и взрывных устройств. СГБ Грузии не исключает, что его переквалифицируют как подготовку террористического акта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, украина, сгб, россия, теракт
грузия, новости, политика, украина, сгб, россия, теракт
Грузию не смогли использовать для транзита террористической активности – СГБ
18:47 05.02.2024 (обновлено: 19:05 05.02.2024)
На данный момент идет расследование по поводу причин, почему три взрывных устройства были оставлены в Тбилиси, заявил глава контртеррористического центра
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Служба государственной безопасности смогла предотвратить использование страны как транзитной территории для террористических целей, заявил глава контртеррористического центра СГБ Грузии Бача Мгеладзе.
СГБ Грузии 5 февраля заявила о пресечении транспортировке в Россию через Грузию взрывных устройств, приведение в действие которых в многолюдном месте повлекло бы за собой большие жертвы. В организации преступления обвиняется гражданин Украины, уроженец грузинского города Батуми Александр Шарашидзе. СГБ предполагает, что в случае совершения теракта стрелки планировалось перевести на Грузию.
"Территория нашей страна не была и не могла быть использована как транзит для террористической деятельности. Я говорю о том, что три взрывных устройства в одном контейнере планировалось вывезти на территорию другой страны, в Российскую Федерацию, и это не было осуществлено", – сказал Мгеладзе в эфире телеканала "Имеди".
В тоже время он отметил, что своей работой СГБ Грузии смогло предотвратить террористическую активность внутри страны.
"На нашей территории аналогично могла быть осуществлена террористическая деятельность, превенцию чего осуществили Служба государственной безопасности и Контртеррористический центр", – сказал Мгеладзе.
В тоже время он отметил, что на данный момент идет расследование по поводу причин, почему три взрывных устройства были оставлены в Тбилиси.
"Мы рассматриваем несколько версий", – сказал Мгеладзе.
Как выяснило следствие, взрывчатку доставили в Грузию из украинского города Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию и собирались везти в российский город Воронеж.
По данным СГБ, взрывчатка С-4 общим весом 14 килограммов была разделена на шесть взрывных устройств с детонаторами и таймерами с запрограммированным временем взрыва. Злоумышленники спрятали эти устройства в двух аккумуляторах от электромобиля – по три в каждом аккумуляторе.
Изначально в российский город Воронеж планировалось доставить сразу все шесть бомб, но после заказчик и участники процесса перевозки попытались вывезти три бомбы в одном аккумуляторе, а остальные три оставили по конкретному адресу в Тбилиси.
Три бомбы были уже изъяты на грузино-российской границе при попытке провезти их транзитом. Следствие пытается установить, были ли предназначены бомбы, оставленные в Тбилиси, для Грузии или дальнейшего транзита.
Следствие установило, что процесс транзита взрывчатки из Украины через Грузию в Россию организовывал гражданин Украины, уроженец грузинского города Батуми, Александр Шарашидзе, который в 2020 году был кандидатом в депутаты от правящей партии Украины "Слуга Народа".
По предположению следствия, ему было известно о взрывчатке, так как он активно следил за грузом.
По данным СГБ, в провозе взрывчатки также участвовали семь граждан Грузии, три гражданина Украины и два гражданина Армении.
На данный момент дело о взрывчатке расследуется как незаконное приобретение взрывчатых веществ и взрывных устройств. СГБ Грузии не исключает, что его переквалифицируют как подготовку террористического акта.