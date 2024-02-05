https://sputnik-georgia.ru/20240205/ukraina-vsyacheski-khochet-vovlech-gruziyu-v-konfrontatsiyu-s-rossiey---ekspert-286105327.html

Украина всячески хочет вовлечь Грузию в конфронтацию с Россией – эксперт

Украина всячески хочет вовлечь Грузию в конфронтацию с Россией – эксперт

"Стратегический партнер" Украина отозвала своего посла из Тбилиси, а грузинского посла практически выгнала из Киева, заявил эксперт 05.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-05T15:00+0400

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Украина всячески хочет вовлечь Грузию в конфронтацию с Россией, заявил эксперт Заал Анджапаридзе, комментируя заявление СГБ о предотвращении ввоза на территории России транзитом через Грузию взрывчатых устройств с Украины. Спецслужбы Грузии заявили о предотвращении попытки перевозки груза со взрывчаткой из Одессы в Воронеж. В преступлении подозреваются семь граждан Грузии, три гражданина Украины и два гражданина Армении. Шесть взрывных устройств ввезли в Грузию на минивэне гражданина Украины из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию 19 января 2024 года в аккумуляторах от электромобилей и планировали доставить их в Воронеж через КПП "Дарьял". По его словам, т. н. Украина никак не оставит Грузию в покое. "Не оставляет нас в покое наш т. н. "стратегический партнер" Украина, которая отозвала своего посла из Грузии, а нашего посла практически выгнала", – заявил Аджапаридзе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отзыве посла из Тбилиси в марте 2022 года. Спустя год с небольшим в июле 2023 года Зеленский предписал уже послу Грузии на Украине Георгию Закарашвили покинуть Киев в течение 48 часов. Поводом стало состояние экс-президента Грузии, осужденного Михаила Саакашвили, который является гражданином Украины. Детали расследованияКак выяснило следствие, взрывчатку доставили в Грузию из украинского города Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию и собирались везти в российский город Воронеж.По данным СГБ, взрывчатка С-4 общим весом 14 килограммов была разделена на шесть взрывных устройств с детонаторами и таймерами с запрограммированным временем взрыва. Злоумышленники спрятали эти устройства в двух аккумуляторах от электромобиля – по три в каждом аккумуляторе.Спецслужбы Грузии перехватили груз взрывчатки, который перевозили из Украины в Россию>>Изначально в российский город Воронеж планировалось доставить сразу все шесть бомб, но после заказчик и участники процесса перевозки попытались вывезти три бомбы в одном аккумуляторе, а остальные три оставили по конкретному адресу в Тбилиси.Три бомбы были уже изъяты на грузино-российской границе при попытки провезти их транзитом. Следствие пытается установить были ли предназначены бомбы, оставленные в Тбилиси, для Грузии или дальнейшего транзита.Следствие установило, что процесс транзита взрывчатки из Украины через Грузию в Россию организовывал гражданин Украины, уроженец грузинского города Батуми, Александр Шарашидзе, который в 2020 году был кандидатом в депутаты от правящей партии Украины "Слуга Народа".Спецслужбы Грузии предотвратили крупные теракты в России – подробности от СГБ >>По предположению следствия, ему было известно о взрывчатке, так как он активно следил за грузом.По данным СГБ, в провозе взрывчатки также участвовали семь граждан Грузии, три гражданина Украины и два гражданина Армении.На данный момент дело о взрывчатке расследуется как незаконное приобретение взрывчатых веществ и взрывных устройств. СГБ Грузии не исключает, что его переквалифицируют как подготовку террористического акта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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