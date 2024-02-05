https://sputnik-georgia.ru/20240205/v-gruzii-ot-peredozirovki-narkotikov-ezhegodno-pogibaet-30-40-chelovek--mvd-286119578.html

В Грузии от передозировки наркотиков ежегодно погибает 30-40 человек – МВД

В Грузии от передозировки наркотиков ежегодно погибает 30-40 человек – МВД

Для борьбы с наркотиками необходима комплексная работа и только так можно решить проблему, заявил кандидат на пост министра 05.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-05T23:59+0400

2024-02-05T23:59+0400

2024-02-05T23:59+0400

грузия

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вахтанг гомелаури

мвд грузии

наркопреступления в грузии

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Смертность от передозировки в Грузии высокая, но только ужесточение закон об ответственности за преступления, связанные с наркотиками, не принесет результата, сказал кандидат на пост министра внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури. Наказание за наркопреступления в Грузии одно из самых жестких, при этом в законодательстве разделена ответственность наркозависимых за хранение и приобретение наркотических веществ в малых размерах и наркоторговцев. Незаконное потребление наркотиков и их приготовление, хранение, пересылка и перевоз для личных целей караются штрафом или, в качестве исключения, административным заключением на срок до 15 суток. В случае повторного факта наказанием за потребление будет не лишение свободы, а штраф либо исправительные работы. Грузия побила рекорд по задержанию наркоторговцев – Гомелаури >>С 2017 года в Грузии действует бесплатная так называемая метадоновая заместительная терапия, в рамках которой пациентам регулярно назначают метадон взамен употребляемого наркотика.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, вахтанг гомелаури, мвд грузии, наркопреступления в грузии