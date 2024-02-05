https://sputnik-georgia.ru/20240205/vazhna-podderzhka-naroda-a-ne-oppozitsii--kaladze-o-novom-sostave-pravitelstva-gruzii-286111647.html

Важна поддержка народа, а не оппозиции – Каладзе о новом составе правительства Грузии

Важна поддержка народа, а не оппозиции – Каладзе о новом составе правительства Грузии

По словам Каладзе, источником власти является народ 05.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-05T19:31+0400

2024-02-05T19:31+0400

2024-02-05T19:53+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

каха каладзе

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Поддержка со стороны оппозиции обновленного состава правительства Грузии не имеет существенного значения, так как принципиально важна поддержка народа, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Кандидат в премьер-министры Ираклий Кобахидзе представит программу своего правительства "Для строительства европейского государства" депутатам на текущей неделе. Вопрос выражения доверия кандидату в премьер-министры Грузии будет вынесен на пленарное заседание 8 февраля. По словам Каладзе, источником власти является народ. “Именно согласно решению населения нашей страны, сегодня правительство представляет "Грузинская мечта". Соответственно, для меня принципиально важна поддержка общества", – отметил мэр. Уже известно, что представители оппозиции, в том числе крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "За Грузию", "Гирчи" не намерены участвовать в голосовании за кандидата в премьеры и его правительственную программу. Однако намерены принимать участие как на комитетских слушаниях, так и на пленарном заседание. Как ранее заявил сам кандидат в премьеры, программа "Для строительства европейского государства" рассчитана всего на 10 месяцев, в случае победы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" она будет полностью обновлена. Кандидат на пост главы МВД Грузии назвал основной приоритет своей работы>>Что касается состава правительства, то в кабинете министров Грузии планируется лишь одно изменение – и. о. министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе сменит заместитель председателя парламента Грузии Ираклий Чиковани. Кандидат в премьер-министры и его обновленный кабинет министров представят до пленарного заседания свою правительственную программу всем 16 комитетам парламента Грузии, двум фракциям и 10 политическим группам, и ответят на вопросы депутатов на встречах. Только после завершения этой процедуры вопрос выражения доверия кандидату в премьер-министры Грузии будет вынесен на пленарное заседание. Процедура выражения доверия также предполагает представление программы и ответы на вопросы депутатов, после чего депутаты парламента получат возможность с трибуны оценить кандидата и представленное им правительство. По завершению прений вопрос о выражении доверия будет вынесен на голосование. Он будет считаться принятым, если его поддержат минимум 76 депутатов парламента. У правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" представившей Ираклий Кобахидзе на пост премьера 84 места в парламенте. Официально Кобахидзе станет премьером только после того, как его назначение подпишет президент Грузии Саломе Зурабишвили. Если же Зурабишвили откажется подписать назначение премьера в течение двух дней после голосования, он будет считаться главой правительства автоматически. Кандидаты в министры займут свои должности на основании приказов премьер-министра только в течение двух дней после назначения Кобахидзе премьером Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, каха каладзе, единое национальное движение