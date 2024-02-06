https://sputnik-georgia.ru/20240206/biznesu-predlozhat-plan-razvitiya-kurortov-gruzii--minekonomiki-286147031.html

Бизнесу предложат план развития курортов Грузии – Минэкономики

Бизнесу предложат план развития курортов Грузии – Минэкономики

Международные исследовательские организации с высокой репутацией изучили 60 бальнеологических, климатических, горных, озерных, морских курортов и туристически... 06.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-06T22:36+0400

2024-02-06T22:36+0400

2024-02-06T23:10+0400

грузия

туризм

экономика

леван давиташвили

инвестиции

курорты грузии на море

горнолыжные курорты грузии

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Министерство экономики Грузии в ближайшее время предложит бизнесу план технико-экономического развития 20 курортных зон, заявил кандидат на пост главы ведомства Леван Давиташвили. Правительство Грузии с 2019 года ведет работу над системным развитием курортов для привлечения большего числа визитеров и развития регионов. Кроме того, власти Грузии начинают работу по разработке законодательства регулирующего курортную индустрию. Согласно данным Национальной службы статистики, в 2023 году иностранцы посетили Грузию 7,1 миллиона раз, что на 30,3% больше, чем за 2022 год. При этом число визитов лицами старше 15 лет составило 6,2 миллиона, что на 31,2% больше, чем 2022 год, а самих визитеров было 5,1 миллиона человек. Число туристических визитов в Грузию составило 4,7 миллиона, что на 27,8% больше, чем 2022 год. Больше всего визитеров было из России – 1,2 миллиона, что составляет 23,2% от общего числа визитеров. Далее следуют Турция (доля 21,4%) и Армения (13,5%). Иностранцы из России совершили в прошлом году 1,42 миллиона визитов, Турции – 1,4 миллиона, Армении – 965,5 тысячи визитов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, экономика, леван давиташвили, инвестиции, курорты грузии на море, горнолыжные курорты грузии