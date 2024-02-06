https://sputnik-georgia.ru/20240206/biznesu-predlozhat-plan-razvitiya-kurortov-gruzii--minekonomiki-286147031.html
Бизнесу предложат план развития курортов Грузии – Минэкономики
Бизнесу предложат план развития курортов Грузии – Минэкономики
Международные исследовательские организации с высокой репутацией изучили 60 бальнеологических, климатических, горных, озерных, морских курортов и туристически... 06.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-06T22:36+0400
2024-02-06T22:36+0400
2024-02-06T23:10+0400
грузия
туризм
экономика
леван давиташвили
инвестиции
курорты грузии на море
горнолыжные курорты грузии
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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Министерство экономики Грузии в ближайшее время предложит бизнесу план технико-экономического развития 20 курортных зон, заявил кандидат на пост главы ведомства Леван Давиташвили. Правительство Грузии с 2019 года ведет работу над системным развитием курортов для привлечения большего числа визитеров и развития регионов. Кроме того, власти Грузии начинают работу по разработке законодательства регулирующего курортную индустрию. Согласно данным Национальной службы статистики, в 2023 году иностранцы посетили Грузию 7,1 миллиона раз, что на 30,3% больше, чем за 2022 год. При этом число визитов лицами старше 15 лет составило 6,2 миллиона, что на 31,2% больше, чем 2022 год, а самих визитеров было 5,1 миллиона человек. Число туристических визитов в Грузию составило 4,7 миллиона, что на 27,8% больше, чем 2022 год. Больше всего визитеров было из России – 1,2 миллиона, что составляет 23,2% от общего числа визитеров. Далее следуют Турция (доля 21,4%) и Армения (13,5%). Иностранцы из России совершили в прошлом году 1,42 миллиона визитов, Турции – 1,4 миллиона, Армении – 965,5 тысячи визитов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, туризм, экономика, леван давиташвили, инвестиции, курорты грузии на море, горнолыжные курорты грузии
грузия, туризм, экономика, леван давиташвили, инвестиции, курорты грузии на море, горнолыжные курорты грузии
Бизнесу предложат план развития курортов Грузии – Минэкономики
22:36 06.02.2024 (обновлено: 23:10 06.02.2024)
Международные исследовательские организации с высокой репутацией изучили 60 бальнеологических, климатических, горных, озерных, морских курортов и туристически привлекательных мест
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Министерство экономики Грузии в ближайшее время предложит бизнесу план технико-экономического развития 20 курортных зон, заявил кандидат на пост главы ведомства Леван Давиташвили.
Правительство Грузии с 2019 года ведет работу над системным развитием курортов для привлечения большего числа визитеров и развития регионов.
"Международные исследовательские организации с высокой репутацией изучили 60 бальнеологических, климатических, горных, озерных, морских курортов и туристически привлекательных мест. В ближайшее время мы представим исследование о технически-экономической целесообразности 20 курортов и курортных зон с высоким потенциалом бизнесу для привлечения инвестиций", – сказал Давиташвили.
Кроме того, власти Грузии начинают работу по разработке законодательства регулирующего курортную индустрию.
Согласно данным Национальной службы статистики, в 2023 году иностранцы посетили Грузию 7,1 миллиона раз, что на 30,3% больше, чем за 2022 год.
При этом число визитов лицами старше 15 лет составило 6,2 миллиона, что на 31,2% больше, чем 2022 год, а самих визитеров было 5,1 миллиона человек. Число туристических визитов в Грузию составило 4,7 миллиона, что на 27,8% больше, чем 2022 год.
Больше всего визитеров было из России – 1,2 миллиона, что составляет 23,2% от общего числа визитеров. Далее следуют Турция (доля 21,4%) и Армения (13,5%). Иностранцы из России совершили в прошлом году 1,42 миллиона визитов, Турции – 1,4 миллиона, Армении – 965,5 тысячи визитов.