https://sputnik-georgia.ru/20240206/desyatki-shkol-v-adzharii-prishlos-zakryt-iz-za-silnogo-snega-286145436.html

Десятки школ в Аджарии пришлось закрыть из-за сильного снега

Десятки школ в Аджарии пришлось закрыть из-за сильного снега

Снег повредил опоры электропередач, жители нескольких сел остаются без электроэнергии 06.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-06T20:31+0400

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Учебный процесс в сельских школах высокогорной Аджарии пришлось приостановить из-за непрекращающегося снега, сообщили местные СМИ. Учебный процесс остановлен в 38 школах муниципалитета Хуло, 27 школах Шуахеви, а также четырех школах в Кеда. Снег повредил опоры электропередач, жители нескольких сел остаются без электроэнергии. Ураган, снег и наводнение – непогода создала проблемы в нескольких регионах Грузии >>Кроме того, в результате сошедшего оползня в собственном доме погиб младший лейтенант Кедского районного управления Аджарского департамента полиции МВД Темур Барамидзе. Несколькими часами ранее под лавину в селе Тхилвана (муниципалитет Хуло) попали два человека. Соседям удалось вытащить только мужчину, 57-летняя женщина скончалась.По прогнозам грузинских синоптиков, в стране распогодится к 8 февраля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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