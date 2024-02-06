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Десятки школ в Аджарии пришлось закрыть из-за сильного снега
Десятки школ в Аджарии пришлось закрыть из-за сильного снега
Снег повредил опоры электропередач, жители нескольких сел остаются без электроэнергии 06.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-06T20:31+0400
2024-02-06T20:31+0400
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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Учебный процесс в сельских школах высокогорной Аджарии пришлось приостановить из-за непрекращающегося снега, сообщили местные СМИ. Учебный процесс остановлен в 38 школах муниципалитета Хуло, 27 школах Шуахеви, а также четырех школах в Кеда. Снег повредил опоры электропередач, жители нескольких сел остаются без электроэнергии. Ураган, снег и наводнение – непогода создала проблемы в нескольких регионах Грузии >>Кроме того, в результате сошедшего оползня в собственном доме погиб младший лейтенант Кедского районного управления Аджарского департамента полиции МВД Темур Барамидзе. Несколькими часами ранее под лавину в селе Тхилвана (муниципалитет Хуло) попали два человека. Соседям удалось вытащить только мужчину, 57-летняя женщина скончалась.По прогнозам грузинских синоптиков, в стране распогодится к 8 февраля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, новости, грузия, аджария, образование в грузии
Десятки школ в Аджарии пришлось закрыть из-за сильного снега
20:31 06.02.2024 (обновлено: 21:02 06.02.2024)
Снег повредил опоры электропередач, жители нескольких сел остаются без электроэнергии
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Учебный процесс в сельских школах высокогорной Аджарии пришлось приостановить из-за непрекращающегося снега, сообщили местные СМИ.
Учебный процесс остановлен в 38 школах муниципалитета Хуло, 27 школах Шуахеви, а также четырех школах в Кеда.
Снег повредил опоры электропередач, жители нескольких сел остаются без электроэнергии.
Кроме того, в результате сошедшего оползня в собственном доме погиб младший лейтенант Кедского районного управления Аджарского департамента полиции МВД Темур Барамидзе. Несколькими часами ранее под лавину в селе Тхилвана (муниципалитет Хуло) попали два человека. Соседям удалось вытащить только мужчину, 57-летняя женщина скончалась.
По прогнозам грузинских синоптиков, в стране распогодится к 8 февраля.