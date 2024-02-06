https://sputnik-georgia.ru/20240206/uragan-sneg-i-navodnenie--nepogoda-sozdala-problemy-v-neskolkikh-regionakh-gruzii-286131481.html

Ураган, снег и наводнение – непогода создала проблемы в нескольких регионах Грузии

Ураган, снег и наводнение – непогода создала проблемы в нескольких регионах Грузии

В регионах Грузии бушует непогода, синоптики обещают улучшение погоды с 8 февраля 06.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-06T16:41+0400

2024-02-06T16:41+0400

2024-02-06T16:41+0400

погода

грузия

происшествия

хуло

кеда

департамент автомобильных дорог

непогода в грузии

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Регион Самегрело - Земо Сванети борется с последствиями стихии, где из-за сильного ветра и наводнения повалены деревья, повреждены линии электропередач и крыши домов, сообщили в мэрии района Цаленджиха. Из-за ветра в Цаленджиха дерево упало на автомобиль, в котором сидел водитель, однако обошлось без травм.Ветер повредил здания и снес крыши домов в районах Мартвили и Чхороцху. Так, в школе села Рухи из-за этого временно прекращен учебный процесс. Часть сел не получают электроэнергию. На данный момент идут работы по восстановлению электричества. В Анаклия из берегов вышла река Ингури и затопила несколько семей, проживающих неподалеку от набережной. Непогода в Грузии – как работают аэропорты>>В направлении Джвари-Местиа запрещено движение всех видов автотранспорта. Накануне из-за схода лавины там застряли 19 граждан, которые были выведены и переведены в безопасное место. С положением на месте знакомятся губернатор региона Георгий Гугучия и мэры городов. Все районные службы перешли на чрезвычайный режим работы. Кроме того, из-за оползневых процессов, возникших в результате непогоды, пострадали жители высокогорной Аджарии. Жертвами схода лавины и оползня в высокогорных районах Хуло и Кеда стали два человека.Как сообщили в Департаменте автомобильных дорог Грузии, в районах Хуло, Шуахеви и Кеда оползень сошел как на автомобильных дорогах местного назначения, так и центрального. На данный момент идут очистительные работы. Мобилизована техника Департамента автомобильных дорог Грузии. В Западной Грузии 6 февраля зафиксирован сильный ветер, шестибалльный шторм на море, в горных районах метель, на дорогах гололедица.С 8 февраля синоптики прогнозируют резкое увеличение температуры на всей территории страны и погоду без осадков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, происшествия, хуло, кеда, департамент автомобильных дорог, непогода в грузии