https://sputnik-georgia.ru/20240206/eto-reshayuschiy-etap-v-istorii-gruzii---prezident-obratilas-k-grazhdanam-286129671.html

Это решающий этап в истории Грузии - президент обратилась к гражданам

Это решающий этап в истории Грузии - президент обратилась к гражданам

Зурабишвили жестко раскритиковала нынешние власти Грузии, заявив о проблеме демократии в стране 06.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-06T13:35+0400

2024-02-06T13:35+0400

2024-02-06T13:49+0400

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грузия

новости

саломе зурабишвили

парламент грузии

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала граждан, особенно молодежь и представителей диаспоры к максимальной активности на предстоящих этой осенью парламентских выборах, так как речь идет о решающем этапе в истории страны. Она жестко раскритиковала нынешние власти Грузии, заявив о проблеме демократии в стране. По ее словам, между правящей партией "Грузинская мечта - демократическая Грузия" и правительством нет никакой разделительной линии, судом управляет покорный партии клан и в целом вся власть сконцентрировала в одних руках. "Ответственность и обязанность каждого гражданина - активно включиться в будущие выборы. Активное включение означает полную мобилизацию. И если сегодня решается будущее, неучастие в создании этого будущего - уже преступление", - сказала Зурабишвили.Президент пообещала полную поддержку находящимся за рубежом гражданам Грузии. "Вы должны знать свои права. Вовремя пройдите консульскую регистрацию, чтобы вы в кротчайшие сроки смогли потребовать создания новых избирательных участков, что вам полагается законом, и по примеру других европейских стран потребовать увеличения количества дней выборов", - заявила Зурабишвили. Она также подчеркнула, что в выборах могут участвовать все представители грузинской диаспоры, включая граждан Грузии, нелегально находящихся в той или иной стране. По словам президента, зарубежные партнеры Грузии на словах и не только подтвердили это. Президент также подчеркнула роль молодежи на выборах. "Ваше участие будет решающим. Это ваша страна с великолепным прошлым и не менее великолепным будущим. Никому не оставляйте ее. Вспомните, что в разных странах невиданная активность молодежи определила результаты тех или иных выборов и изменила будущее", - сказала Зурабишвили. ЦИК Грузии призвала не вводить в заблуждение избирателей за рубежом>>Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Депутатов впервые будут выбирать полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам, а также при помощи электронного голосования на участках. Проходной барьер для партий составит 5%. За рубежом ЦИК Грузии создает избирательные участки не позднее чем за 30 дней до выборов, на основании данных МИД Грузии, не менее чем для 50 и не более чем для 3 тысяч избирателей.Для участия в выборах за рубежом нужно зарегистрироваться в участковой избирательной комиссии в посольстве или консульстве Грузии не позднее чем за 19 дней до выборов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , парламент грузии, грузинская мечта - демократическая грузия