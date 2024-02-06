https://sputnik-georgia.ru/20240206/gruziya-prodolzhit-presekat-obkhod-sanktsiy-v-2024-godu--minfin-286145239.html
Грузия и впредь будет пресекать попытки обхода санкций – Минфин
Грузия и впредь будет пресекать попытки обхода санкций – Минфин
В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции 06.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-06T20:16+0400
2024-02-06T20:16+0400
2024-02-06T20:17+0400
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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Работа по соблюдению международных санкций Грузией продолжиться в 2024 году, заявил кандидат на пост министра финансов Лаша Хуцишвили. Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом Грузия соблюдает международные санкции и оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. По его словам, в этом направлении будет осуществляться постоянная координация со странами-партнерами и обмен информацией в оперативном режиме. "В результате вышеуказанных усилий принято 1780 таможенных решений о возврате санкционных товаров с таможенных пунктов пропуска, а также выдано более 1000 отказов при обращении об экспорте или реэкспорте товаров в экономических зонах оформления", - сказал Хуцишвили. Таможенное управление в настоящее время контролирует санкции через 36 профилей риска, добавил он. Как в Грузии пресекают обход международных санкций – ответ главы Минфина >>В 2023 году оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, министерство финансов грузии, антироссийские санкции
грузия, новости, политика, министерство финансов грузии, антироссийские санкции
Грузия и впредь будет пресекать попытки обхода санкций – Минфин
20:16 06.02.2024 (обновлено: 20:17 06.02.2024)
В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Работа по соблюдению международных санкций Грузией продолжиться в 2024 году, заявил кандидат на пост министра финансов Лаша Хуцишвили.
Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом Грузия соблюдает международные санкции и оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.
"В рамках поддержки выполнения международных санкций в 2023 году началось и в 2024 году активно продолжиться признанный странами партнерами и проводимый компетентными органами строгий мониторинг и деятельность, направленная на пресечение использования территории Грузии для обхода санкций", - заявил Хуцишвили.
По его словам, в этом направлении будет осуществляться постоянная координация со странами-партнерами и обмен информацией в оперативном режиме.
"В результате вышеуказанных усилий принято 1780 таможенных решений о возврате санкционных товаров с таможенных пунктов пропуска, а также выдано более 1000 отказов при обращении об экспорте или реэкспорте товаров в экономических зонах оформления", - сказал Хуцишвили.
Таможенное управление в настоящее время контролирует санкции через 36 профилей риска, добавил он.
В 2023 году оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.
В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.