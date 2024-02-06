https://sputnik-georgia.ru/20240206/novaya-sistema-preduprezhdeniya--kak-gruziya-budet-borotsya-s-opolznyami-286148020.html

Новая система предупреждения – как Грузия будет бороться с оползнями

Новая система предупреждения – как Грузия будет бороться с оползнями

Основная часть станций раннего предупреждения расположена в горах регионов Рача и Сванети, но соответствующее оборудование установлено и в других регионах... 06.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-06T23:57+0400

2024-02-06T23:57+0400

2024-02-06T23:59+0400

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. В Грузии до конца 2024 года будет года задействовано 245 наблюдательных гидрометеорологических станций, а на 29 участках – системы геологического мониторинга, заявил кандидат на пост министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия. Станции раннего предупреждения катастроф собирают данные об изменениях в ареале наблюдения и позволяют спрогнозировать опасные процессы в случае их медленного развития. Кроме того, по словам кандидата в министры, в целях улучшения мониторинга геологических процессов современные системы мониторинга будут установлены еще на 11 оползневых участках, а к концу года это число увеличится до 29. "С привлечением высококвалифицированных иностранных экспертов и использованием современных подходов будут оценены существующие угрозы во всех ледниковых долинах и подготовлены соответствующие рекомендации и решения", – сказал Шамугия. Основная часть станций раннего предупреждения расположена в горах регионов Рача и Сванети, также соответствующее оборудование есть в Самегрело, Самцхе-Джавахети, на побережье Черного моря, в Кахети, Имерети, в горной Аджарии и Гурии. Как обстоят дела с установкой систем предупреждения о стихийных бедствиях в Грузии >>В 2018 году в Грузии стартовала масштабная семилетняя программа, направленная на сокращение рисков катастроф, вызванных изменением климата. Запустило ее правительство Грузии совместно с Программой развития ООН (UNDP) при финансовой поддержке Зеленого климатического фонда (GCF) и правительств Швеции и Швейцарии. Бюджет проекта, который включает в том числе создание системы раннего предупреждения, составляет 74 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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