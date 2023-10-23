https://sputnik-georgia.ru/20231023/kak-obstoyat-dela-s-ustanovkoy-sistem-preduprezhdeniya-o-stikhiynykh-bedstviyakh-v-gruzii-283576207.html
Как обстоят дела с установкой систем предупреждения о стихийных бедствиях в Грузии
Как обстоят дела с установкой систем предупреждения о стихийных бедствиях в Грузии
На первом этапе должны быть установлены соответствующие станции, радары, которые дают информацию, заявил министр 23.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-23T15:50+0400
2023-10-23T15:50+0400
2023-10-23T16:00+0400
грузия
новости
общество
шови
отар шамугия
министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24639/17/246391754_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_8d3339c08e1d0b3feb74e8571735d896.jpg
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Процесс установления систем раннего предупреждения сложен и состоит из нескольких этапов, заявил министр сельского хозяйства и охраны окружающей среды Грузии Отар Шамугия на встрече совета Зеленого климатического форума в Тбилиси. Вопрос установки в Грузии систем раннего предупреждения стихийных бедствий стал особенно актуален на фоне трагедии на горном курорте Грузии в Шови, где 3 августа в результате схода оползня погиб 31 человек, а двое до сих пор не найдены. На первом этапе должны быть установлены соответствующие станции, радары, которые дают информацию. "У нас в стране есть два современных радара, с помощью которых мы можем делать предварительные метеорологические прогнозы, а затем уже установленные непосредственно на местах станции дают нам информацию об уровне осадков и т. д.", – сказал Шамугия. Что касается оценки ущелий и ледников – это отдельный процесс, позволяющий провести соответствующее моделирование того, где и какой тип опасности может существовать. Что такое система раннего предупреждения о стихийных бедствиях – ответ Шамугия >>"На основе этого моделирования спланировать соответствующую систему предупреждения и оповещения, которая должна соответствовать тому ущелью, о котором мы конкретно говорим", – сказал Шамугия. Зачастую, по словам министра, в случае, когда согласно моделированию в ущелье существует высокий риск, угрожающий населению и инфраструктуре, рекомендуют эвакуировать людей. Что касается систем раннего мониторинга, то проект начался в Грузии в 2018 году и примерно через год планируется установить еще около 150 таких систем. "Проект включает в себя различные важные мероприятия, это составление соответствующих карт, о чем мы заявили, что эти карты будут готовы к концу года, самое позднее к весне следующего года. У нас сегодня в стране работает 170 таких станций. Примерно через год мы установим и введем в систему еще 150 станций", – подчеркнул Шамугия. По его словам, в процессе установки станций принимают участие высококвалифицированные эксперты. Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>Как отметил министр, в планах ведомства к следующему году за счет государственного и бюджетного финансирования оценить зоны риска на ледниках. "У нас есть более 22 ледников, на которых предстоит оценить процессы, и к этому процессу будут привлечены специалисты и другие компании, имеющие большой опыт в этой области", – сказал Шамугия. По словам министра, во всем мире негативное влияние изменения климата проявилось в усилении природных явлений и Грузия не стала исключением. В 2018 году в Грузии стартовала масштабная семилетняя программа, направленная на сокращение рисков катастроф, вызванных изменением климата. Запустило ее правительство Грузии совместно с Программой развития ООН (UNDP) при финансовой поддержке Зеленого климатического фонда (GCF) и правительств Швеции и Швейцарии. Бюджет проекта, который включает в том числе создание системы раннего предупреждения, составляет 74 миллиона долларов. Смертоносный оползень в Шови – на месте продолжаются поисковые работы >>После трагедии в Шови грузинская оппозиция обвинила власти страны, заявив, что люди не погибли бы, если бы работала система раннего оповещения и всех вовремя эвакуировали. В ответ на это исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе пояснил, что единая система раннего оповещения включает несколько компонентов, одним из которых является система мониторинга воды. Если система мониторинга воды не фиксирует понижение или повышение уровня воды, единая система раннего оповещения не работает.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
шови
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24639/17/246391754_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_03bce713cfa423ef3d2f1f55b19b09de.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, шови, отар шамугия , министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
грузия, новости, общество, шови, отар шамугия , министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
Как обстоят дела с установкой систем предупреждения о стихийных бедствиях в Грузии
15:50 23.10.2023 (обновлено: 16:00 23.10.2023)
На первом этапе должны быть установлены соответствующие станции, радары, которые дают информацию, заявил министр
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Процесс установления систем раннего предупреждения сложен и состоит из нескольких этапов, заявил министр сельского хозяйства и охраны окружающей среды Грузии Отар Шамугия на встрече совета Зеленого климатического форума в Тбилиси.
Вопрос установки в Грузии систем раннего предупреждения стихийных бедствий стал особенно актуален на фоне трагедии на горном курорте Грузии в Шови, где 3 августа в результате схода оползня погиб 31 человек, а двое до сих пор не найдены.
"Это достаточно сложный вопрос – сначала оценить текущую ситуацию, а затем планировать меры, которые действительно дадут нам результат", – слова министра цитирует медиа-платформа BM.ge.
На первом этапе должны быть установлены соответствующие станции, радары, которые дают информацию.
"У нас в стране есть два современных радара, с помощью которых мы можем делать предварительные метеорологические прогнозы, а затем уже установленные непосредственно на местах станции дают нам информацию об уровне осадков и т. д.", – сказал Шамугия.
Что касается оценки ущелий и ледников – это отдельный процесс, позволяющий провести соответствующее моделирование того, где и какой тип опасности может существовать.
"На основе этого моделирования спланировать соответствующую систему предупреждения и оповещения, которая должна соответствовать тому ущелью, о котором мы конкретно говорим", – сказал Шамугия.
Зачастую, по словам министра, в случае, когда согласно моделированию в ущелье существует высокий риск, угрожающий населению и инфраструктуре, рекомендуют эвакуировать людей.
"В такое время во многих случаях речь идет об эвакуации, выводе населения, потому что в большинстве случаев, когда мы говорим о населении, эти системы не работают, потому что здесь имеет значение время, в какое время может развиться эта стихия, и если времени мало, тогда среагировать будет невозможно. Это целый процесс проведения работ в разных направлениях", – сказал Шамугия.
Что касается систем раннего мониторинга, то проект начался в Грузии в 2018 году и примерно через год планируется установить еще около 150 таких систем.
"Проект включает в себя различные важные мероприятия, это составление соответствующих карт, о чем мы заявили, что эти карты будут готовы к концу года, самое позднее к весне следующего года. У нас сегодня в стране работает 170 таких станций. Примерно через год мы установим и введем в систему еще 150 станций", – подчеркнул Шамугия.
По его словам, в процессе установки станций принимают участие высококвалифицированные эксперты.
Как отметил министр, в планах ведомства к следующему году за счет государственного и бюджетного финансирования оценить зоны риска на ледниках.
"У нас есть более 22 ледников, на которых предстоит оценить процессы, и к этому процессу будут привлечены специалисты и другие компании, имеющие большой опыт в этой области", – сказал Шамугия.
По словам министра, во всем мире негативное влияние изменения климата проявилось в усилении природных явлений и Грузия не стала исключением.
"В этом году стихийные бедствия в нашей стране повлекли за собой множество человеческих жертв, что является самой большой трагедией и показывает нам, что необходимо предпринимать более эффективные и быстрые шаги для решения проблем, вызванных изменением климата", – сказал Шамугия.
В 2018 году в Грузии стартовала масштабная семилетняя программа, направленная на сокращение рисков катастроф, вызванных изменением климата. Запустило ее правительство Грузии совместно с Программой развития ООН (UNDP) при финансовой поддержке Зеленого климатического фонда (GCF) и правительств Швеции и Швейцарии.
Бюджет проекта, который включает в том числе создание системы раннего предупреждения, составляет 74 миллиона долларов.
После трагедии в Шови грузинская оппозиция обвинила власти страны, заявив, что люди не погибли бы, если бы работала система раннего оповещения и всех вовремя эвакуировали.
В ответ на это исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе пояснил, что единая система раннего оповещения включает несколько компонентов, одним из которых является система мониторинга воды. Если система мониторинга воды не фиксирует понижение или повышение уровня воды, единая система раннего оповещения не работает.