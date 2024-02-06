https://sputnik-georgia.ru/20240206/passazhiropotok-v-aeroportakh-tbilisi-i-batumi-prodolzhaet-rasti--dannye-za-yanvar-286128940.html
Пассажиропоток в аэропортах Тбилиси и Батуми продолжает расти – данные за январь
Пассажиропоток в аэропортах Тбилиси и Батуми продолжает расти – данные за январь
Только в январе Тбилисский аэропорт обслужил порядка 290 тысяч пассажиров 06.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-06T13:45+0400
2024-02-06T13:45+0400
2024-02-06T13:45+0400
грузия
туризм
новости
тбилиси
батуми
тбилисский международный аэропорт
tav georgia
аэропорт тбилиси
аэропорт батуми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/11/277753991_0:156:3078:1887_1920x0_80_0_0_10a4dc3f641da899efb785808489d94b.jpg
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Пассажиропоток в Тбилисском международном аэропорту им. Шота Руставели в январе 2024 года вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает медиаплатформа BMG со ссылкой на компанию TAV Georgia, управляющую аэропортами Тбилиси и Батуми. В январе аэропорт Тбилиси обслужил 287 637 пассажиров. Что касается Батумского международного аэропорта им. Александра Картвели, то в прошлом месяце им воспользовались 29 178 пассажиров, что на 17% больше, по сравнению с январем 2023 года. TAV Georgia является дочерней компанией TAV Airports Holding. Ее деятельность в Грузии началась в 2005 году и будет продолжаться до 2027 года по действующему контракту. Непогода в Грузии – как работают аэропорты>>В результате инвестиций в размере 220 миллионов долларов в 2007 году были введены в эксплуатацию новые пассажирские терминалы международных аэропортов Тбилиси и Батуми. В результате инвестиций, сделанных в 2016-17 годах, в Тбилисском международном аэропорту были проведены полная реабилитация существующей взлетно-посадочной полосы и строительство нового терминала прилета. Благодаря многомиллионным инвестициям, сделанным TAV Airports Holding в разных странах мира, многолетнему опыту эксплуатации аэропортов и мудрому управлению, TAV Georgia стала одной из самых надежных, стабильных и динамичных компаний в Грузии. В настоящее время в компании в Грузии работает 1,3 тысячи сотрудников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/11/277753991_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_2760fbce7ce9ef2327fbe6d572ea0697.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, туризм, новости, тбилиси, батуми, тбилисский международный аэропорт, tav georgia, аэропорт тбилиси, аэропорт батуми
грузия, туризм, новости, тбилиси, батуми, тбилисский международный аэропорт, tav georgia, аэропорт тбилиси, аэропорт батуми
Пассажиропоток в аэропортах Тбилиси и Батуми продолжает расти – данные за январь
Только в январе Тбилисский аэропорт обслужил порядка 290 тысяч пассажиров
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Пассажиропоток в Тбилисском международном аэропорту им. Шота Руставели в январе 2024 года вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает медиаплатформа BMG со ссылкой на компанию TAV Georgia, управляющую аэропортами Тбилиси и Батуми.
В январе аэропорт Тбилиси обслужил 287 637 пассажиров.
Что касается Батумского международного аэропорта им. Александра Картвели, то в прошлом месяце им воспользовались 29 178 пассажиров, что на 17% больше, по сравнению с январем 2023 года.
TAV Georgia является дочерней компанией TAV Airports Holding. Ее деятельность в Грузии началась в 2005 году и будет продолжаться до 2027 года по действующему контракту.
В результате инвестиций в размере 220 миллионов долларов в 2007 году были введены в эксплуатацию новые пассажирские терминалы международных аэропортов Тбилиси и Батуми. В результате инвестиций, сделанных в 2016-17 годах, в Тбилисском международном аэропорту были проведены полная реабилитация существующей взлетно-посадочной полосы и строительство нового терминала прилета.
Благодаря многомиллионным инвестициям, сделанным TAV Airports Holding в разных странах мира, многолетнему опыту эксплуатации аэропортов и мудрому управлению, TAV Georgia стала одной из самых надежных, стабильных и динамичных компаний в Грузии. В настоящее время в компании в Грузии работает 1,3 тысячи сотрудников.