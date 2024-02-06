https://sputnik-georgia.ru/20240206/passazhiropotok-v-aeroportakh-tbilisi-i-batumi-prodolzhaet-rasti--dannye-za-yanvar-286128940.html

Пассажиропоток в аэропортах Тбилиси и Батуми продолжает расти – данные за январь

Пассажиропоток в аэропортах Тбилиси и Батуми продолжает расти – данные за январь

Только в январе Тбилисский аэропорт обслужил порядка 290 тысяч пассажиров 06.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-06T13:45+0400

2024-02-06T13:45+0400

2024-02-06T13:45+0400

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Пассажиропоток в Тбилисском международном аэропорту им. Шота Руставели в январе 2024 года вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает медиаплатформа BMG со ссылкой на компанию TAV Georgia, управляющую аэропортами Тбилиси и Батуми. В январе аэропорт Тбилиси обслужил 287 637 пассажиров. Что касается Батумского международного аэропорта им. Александра Картвели, то в прошлом месяце им воспользовались 29 178 пассажиров, что на 17% больше, по сравнению с январем 2023 года. TAV Georgia является дочерней компанией TAV Airports Holding. Ее деятельность в Грузии началась в 2005 году и будет продолжаться до 2027 года по действующему контракту. Непогода в Грузии – как работают аэропорты>>В результате инвестиций в размере 220 миллионов долларов в 2007 году были введены в эксплуатацию новые пассажирские терминалы международных аэропортов Тбилиси и Батуми. В результате инвестиций, сделанных в 2016-17 годах, в Тбилисском международном аэропорту были проведены полная реабилитация существующей взлетно-посадочной полосы и строительство нового терминала прилета. Благодаря многомиллионным инвестициям, сделанным TAV Airports Holding в разных странах мира, многолетнему опыту эксплуатации аэропортов и мудрому управлению, TAV Georgia стала одной из самых надежных, стабильных и динамичных компаний в Грузии. В настоящее время в компании в Грузии работает 1,3 тысячи сотрудников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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