https://sputnik-georgia.ru/20240206/prezident-gruzii-sobiaretsya-prinyat-uchastie-v-parlamenstkikh-vyborakh---kobakhidze-286140720.html

Президент Грузии собиарется принять участие в парламенстких выборах - Кобахидзе

Президент Грузии собиарется принять участие в парламенстких выборах - Кобахидзе

Кандидат в премьеры озвучил планы действующего президента 06.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-06T16:35+0400

2024-02-06T16:35+0400

2024-02-06T16:35+0400

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саломе зурабишвили

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Президент Грузии намерена создать псевдосрединную политическую силу, для этого в сентябре она уйдет в отставку и примет участие в парламентских выборах 26 октября, заявил кандидат в премьер-министры Ираклий Кобахидзе журналистам. Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время своего годового отчета перед депутатами предложила всем политическим силам республики объединиться вокруг темы европейской интеграции и сформировать "Платформу единства для Европы". Президент добавила, что готова сама взять шефство над платформой. С этой целью при ее администрации будет создан координационный центр, который рассмотрит все идеи, касающиеся европейского будущего Грузии. Что касается выступления президента в целом, то по словам Кобахидзе, это было выступление представителя радикальной оппозиции. Лидеры "Грузинской мечты" называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией". Президент Грузии тиражирует ложь – Кобахидзе>>Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года по полностью пропорциональной системе с проходным барьером для партий 5%. Для того, чтобы получить большинство в таком парламенте, партии придется набрать не менее половины голосов избирателей. Как показало последнее исследование общественного мнения, такие шансы попасть в парламент есть от двух до пяти партий, при этом "Грузинская мечта" сохраняет уверенное лидерство по числу сторонников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , единое национальное движение