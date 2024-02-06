https://sputnik-georgia.ru/20240206/prezident-gruzii-sobiaretsya-prinyat-uchastie-v-parlamenstkikh-vyborakh---kobakhidze-286140720.html
Президент Грузии собиарется принять участие в парламенстких выборах - Кобахидзе
Президент Грузии собиарется принять участие в парламенстких выборах - Кобахидзе
Кандидат в премьеры озвучил планы действующего президента 06.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-06T16:35+0400
2024-02-06T16:35+0400
2024-02-06T16:35+0400
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саломе зурабишвили
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Президент Грузии намерена создать псевдосрединную политическую силу, для этого в сентябре она уйдет в отставку и примет участие в парламентских выборах 26 октября, заявил кандидат в премьер-министры Ираклий Кобахидзе журналистам. Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время своего годового отчета перед депутатами предложила всем политическим силам республики объединиться вокруг темы европейской интеграции и сформировать "Платформу единства для Европы". Президент добавила, что готова сама взять шефство над платформой. С этой целью при ее администрации будет создан координационный центр, который рассмотрит все идеи, касающиеся европейского будущего Грузии. Что касается выступления президента в целом, то по словам Кобахидзе, это было выступление представителя радикальной оппозиции. Лидеры "Грузинской мечты" называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией". Президент Грузии тиражирует ложь – Кобахидзе>>Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года по полностью пропорциональной системе с проходным барьером для партий 5%. Для того, чтобы получить большинство в таком парламенте, партии придется набрать не менее половины голосов избирателей. Как показало последнее исследование общественного мнения, такие шансы попасть в парламент есть от двух до пяти партий, при этом "Грузинская мечта" сохраняет уверенное лидерство по числу сторонников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, тбилиси, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , единое национальное движение
грузия, новости, политика, тбилиси, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , единое национальное движение
Президент Грузии собиарется принять участие в парламенстких выборах - Кобахидзе
Кандидат в премьеры озвучил планы действующего президента
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Президент Грузии намерена создать псевдосрединную политическую силу, для этого в сентябре она уйдет в отставку и примет участие в парламентских выборах 26 октября, заявил кандидат в премьер-министры Ираклий Кобахидзе журналистам.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время своего годового отчета перед депутатами предложила всем политическим силам республики объединиться вокруг темы европейской интеграции и сформировать "Платформу единства для Европы". Президент добавила, что готова сама взять шефство над платформой. С этой целью при ее администрации будет создан координационный центр, который рассмотрит все идеи, касающиеся европейского будущего Грузии.
"В речи президента не было ничего интересного. Единственное, что было интересно, это то, что она в действительности подтвердила планы, о которых мы говорили. Она явно намерена создать псевдосрединную политическую силу. Для этого она в сентябре уйдет в отставку и примет участие в выборах", - сказал Кобахидзе журналистам.
Что касается выступления президента в целом, то по словам Кобахидзе, это было выступление представителя радикальной оппозиции.
Лидеры "Грузинской мечты" называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией".
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года по полностью пропорциональной системе с проходным барьером для партий 5%. Для того, чтобы получить большинство в таком парламенте, партии придется набрать не менее половины голосов избирателей.
Как показало последнее исследование общественного мнения, такие шансы попасть в парламент есть от двух до пяти партий, при этом "Грузинская мечта" сохраняет уверенное лидерство по числу сторонников.