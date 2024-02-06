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Президент Грузии тиражирует ложь – Кобахидзе

Президент Грузии тиражирует ложь – Кобахидзе

Кандидат в премьеры Грузии осудил высказывания президента страны в парламенте 06.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-06T15:04+0400

2024-02-06T15:04+0400

2024-02-06T15:20+0400

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили занимается тиражированием лжи и противопоставила себя государству, высказавшись о возобновлении авиасообщения с Россией в негативном ключе, заявил кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе своего выступления в парламенте назвала провокациями и частью гибридной стратегии восстановление авиасообщения между Россией и Грузией, свободный въезд в страну высокопоставленных чиновников ФСБ, нахождение российского круизного лайнера Astoria Grande в порту Батуми в июле 2023 года, а также изображение советского вождя Иосифа Сталина на иконе cвятой Матроны в Кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси. В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву вылетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Скандал с иконой Опубликованное 6 января в соцсети экс-депутатом парламента Грузии Георгием Канделаки видео из кафедрального собора Святой Троицы (Самеба), которое он подписал словами о том, что Сталин – инициатор уничтожения независимости Грузии и убийца тысяч священнослужителей, зарепостили сотни человек. Грузинский сегмент соцсети пестрил комментариями с обсуждением этой темы. Вопрос о том, можно ли было изображать на иконе Сталина и, более того, выставлять такую икону в грузинском храме, является самым обсуждаемым в Грузии начиная с 6 января. Ярые критики властей в один голос начали твердить, что это подтверждает пророссийский настрой властей и Патриархии Грузии, а верующие стали обвинять критиков в очередной атаке на Церковь. Глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе заявил, что вопрос был поднят на Рождество Христово неслучайно и это не первый раз, когда праздник хотят перекрыть скандалом. Закон об оскорблении религиозных чувств в Грузии должен быть строгим - мнение депутата>>Спустя несколько дней оказалось, что икону святой Матроны с клеймами, на одном из которых изображен Иосиф Сталин, несколько лет назад пожертвовали собору Самеба лидеры партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави. Икону написал грузинской иконописец. Ажиотаж вокруг иконы Инашвили назвала торжеством полной безграмотности и темноты. Во вторник, 9 января, гражданская активистка Ната Перадзе выложила в соцсети видео из Самеба, на котором видно икону святой Матроны, облитую синей краской. Одни начали благодарить ее за смелый поступок, а другие – осуждать и даже угрожать. Акт вандализма Перадзе признала. В связи со случившимся было начато расследование в административном порядке по статье "Мелкое хулиганство". Полиция опросила Перадзе у нее дома. О деталях сообщено не было. Между тем Патриархия приняла решение в среду и четверг ограничить вход в Самеба представителей СМИ без соответствующей аккредитации. Решение было принято во избежание дальнейшего недопонимания и напряженности в храме, пояснили в Патриархии. Лидер "Грузинской мечты" рассказал, почему "радикалы" атакуют церковь>>Тем временем ажиотаж вокруг иконы только продолжал набирать обороты. В среду, 10 января, представители и сторонники ультраправой, пророссийской партии "Консервативное движение" устроили акцию протеста у дома Перадзе. Они требовали от государства строгого наказания для всех, кто посмеет осквернять иконы. Более того, они анонсировали следующую акцию. Уже 11 января первое заявление сделала Патриархия Грузии. В нем говорится, что на иконах могут быть изображены как святые, так и реальные истории из их жизни, включая любых людей, в том числе представители власти или мучители. И это никоим образом не означает, что все они восхваляются. Тем не менее, ввиду того, что нет никаких доказательств встречи Сталина со святой Матроной, необходимо изменить вышеупомянутый эпизод и учесть другие детали, связанные с канонами иконописи. В Патриархии решили переписать этот эпизод и поручили сделать жертвователям иконы. Тайны скандально известной иконы в Грузии: образ Сталина – только начало>>В ответ на это лидер оппозиционной партии Ирма Инашвили заявила, что икона будет переписана прямо в соборе. При этом она затруднилась назвать сроки, когда икона будет приведена в соответствие канонам иконописи. В субботу, 13 января, несколько десятков тысяч жителей Грузии собрались на акции около здания парламента в центре Тбилиси против осквернения иконы святой Матроны Московской. Акцию организовала ультраправая партия "Консервативное движение". Тбилисский городской суд принял решение о привлечении активистки Наты Перадзе к административной ответственности за обливание краской иконы святой Матроны Московской в кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба) в рамках закона. Она провела пять суток в тюрьме. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, москва, батуми, иосиф сталин, ната перадзе, ирма инашвили, консервативное движение, фсб